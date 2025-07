Lo nunca visto: Hacienda se estafaba ella misma

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en una imagen de archivo. / CHEMA MOYA / EFE

Hay que reconocer que las noticias referentes al caso «Cristóbal Montoro» superan cualquier precedente. Según lo que se va conociendo de la investigación en marcha de un juzgado de Tarragona, se destapa una trama en la que se han ido buscando beneficios empresariales, para determinados sectores industriales y empresas concretas, mediante el ejercicio de un presunto tráfico de influencias sobre el propio Ministerio de Hacienda, que dirigía Montoro, desde un despacho de abogados que, en su día, creó el propio Montoro antes de ser ministro.

Que en este país, y en muchos otros, por desgracia, es bastante frecuente encontrarse situaciones de corrupción, fraude fiscal, tráfico de influencias, etc., es algo que sigue siendo demasiado habitual en la política española. Ha habido casos muy sonados y con participación de personajes muy conocidos de todos los ámbitos y, especialmente, de la política desde hace muchos años. Especialmente se conocieron muchos de ellos bajo los mandatos de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Es curioso que estos tres expresidente del Gobierno encabecen, ahora, las quejas y exigencias de transparencia y contundencia penal cuando se han producido las denuncias sobre los casos que afectan a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo Aguirre. ¡Qué memoria tan frágil, y selectiva, tienen algunos! Lo de este último trío, más sociolisto que socialista, es importante pero palidece ante casi todos los ejemplos que se pondría poner de la época «gloriosa» de los González, Aznar y M. Rajoy. Y ninguno de ellos pidió perdón por ello ni asumió ninguna responsabilidad política. Los tres suponen un modelo prepotente que desprecia a la ciudadanía española si no vota lo que ellos entienden que hay que votar. Prefieren la polarización y la crispación si no son ellos los que gobiernan.

Baste citar que, en una de las fotos publicadas estos días de Cristóbal Montoro, aparece éste acompañado de Rodrigo Rato en la famosa boda de la hija de Aznar, celebrada en El Escorial. A raíz de esta foto, ha sido muy oportuna la reflexión que Gabriel Rufián, de ERC, ha declarado: «Que de aquella boda, con tanta pompa y con tanto ilustre de la política española, los únicos que van a quedar sin haber sido imputados van a ser los camareros». Muy sintomático de toda una época.

Pero lo de ahora es insólito. Según lo publicado, no sólo es que un grupo de empresas, de diferentes sectores, maniobraran para evadir impuestos a la Hacienda Pública sino que era el propio Ministerio de Hacienda el que se transformaba en colaborador necesario a tal fin. O sea, podría decirse que el propio ministerio se estafaba a sí mismo. No sé si habrá un caso parecido a escala mundial. Se le decía, y se le facilitaba incluso el texto de la legislación que había que aprobar al ministerio, para que todo fuera más fácil, para los intereses privados que, para ello, contrataban con el despacho que, «casualmente», había estado relacionado con el propio ministro en su momento. Despacho que ha demostrado un nivel de «eficacia» sorprendente para conseguir rebajas y favores ante el Ministerio en época de Montoro y el PP.

Curiosamente todos los participantes en esta trama son empresas conocidas y directivos de éxito. Casi todos ellos, y cómo diría Rajoy: «Españoles y mucho españoles». Probablemente, con la banderita de España en la muñeca aunque, como suele ser habitual, con parte del capital en Suiza o en forma de dinero negro, que aquí el negro sí es un color muy atractivo para estos «patriotas» de pacotilla que tanto abundan en las filas de PP y Vox.

Tal vez por todo eso la respuesta de Feijóo a este vergonzoso caso ha sido tan comprensiva. La vara de medir de los populares, cuando les afecta, es diferente. La corrupción preocupa si es de los otros. Si es propia, pelillos a la mar y, si te he visto, no me acuerdo. Esta preocupación, tan selectiva, hace perder toda credibilidad a quien la ejerce.

Y el daño que se hace con estas prácticas a España es inmenso. Aquellos mensajes de «Hacienda somos todos» suena, ahora, a chiste. Cuando se antepone el cobro de minutas, comisiones, mordidas, etc., al interés general, no hay bandera de España, por muy grande que sea, que tape la vergüenza y el deshonor. Después, a la primera oportunidad, saldrán a manifestarse y darse golpes de pecho, por lo mucho españoles que dicen ser, pero no tienen nada de patriotas, son aprovechados, son traidores, al interés general, los que engañan al fisco y los que se dejan engañar. Con patriotas así, no nos hacen falta enemigos de fuera, los tenemos dentro, y son los peores.

Esperemos que la investigación continúe y no se eternice. Bastante lenta está yendo, hasta ahora. La Justicia, para ser justa, debe ser más ágil, eficaz, transparente y progresista. Debería superar la política de bloques y su politización excesiva, especialmente en sus más altas instancias. No hacerlo así daña su credibilidad, y el Estado no se puede permitir que uno de sus pilares fundamentales, como es el poder judicial, no sepa responder adecuadamente a los retos que una sociedad avanzada como la española plantea en pleno siglo XXI.

Reforzar sus medios, personales y materiales, y aumentar su independencia son retos pendientes que, cuanto antes se solucionen, mejor nos irá a toda la ciudadanía y hora es de que también la Justicia, con mayúsculas, se suba al tren de la modernidad y el progreso.