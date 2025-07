Lo complicado y la suerte

Una niña agarra del babi a otra el día de inicio del curso. / Marta Fernández Jara - Europa Press

Madre mía, qué complicado es educar. Sobre todo, a los hijos propios, porque sobre la educación de los críos de los demás siempre tenemos objeciones y mejoras, claro. Es facilísimo decir, por ejemplo, «ese niño es que está muy mimado, necesita más mano dura». O, por el contrario, «es que esos padres son tan estrictos que tienen a la niña asfixiada».

Pero qué difícil es ser objetivo y reconocer que, en los casos propios, con nuestra prole, estamos bastante más perdidos, que la teoría es una cosa y la realidad es otra, y que, casi siempre, disculparíamos en casa lo que no toleraríamos a otros.

La docencia te enseña, a golpe de realidad diaria, que hay tantas realidades como alumnos pasan por tu aula y que hacer un juicio precipitado sin conocer las circunstancias de cada cual normalmente te lleva a equivocarte.

El entorno familiar y social es lo que determina la mayor parte de un carácter que se está formando. Lo que aprenden y ven en casa y lo que comparten con las amistades y las compañías. Nadie va a admitir de primeras que su «angelito» es, en realidad, la mala compañía de los demás. Es necesario tener en cuenta que hay personas malas, sin paliativos, sin justificaciones por su infancia ni motivos insoslayables; aunque tengo fe en la humanidad, soy consciente de que hay individuos que disfrutan haciendo el mal porque sí. Y con esos sí que es complicado educar y conducirlos hacia el bien.

Porque la educación no es un acto de imposición ni un casting para ver quién tiene más mano dura o más mimos. Es un ejercicio cotidiano de paciencia, empatía y autocrítica. Es reconocer que nuestros hijos serán reflejo, pero no copia exacta, nuestro espejo pero también sus propias raíces y viento que sopla libre. Que no es justo volcar en ellos nuestras frustraciones, nuestros deseos no cumplidos (aquello de: si quiere tener una estrella del tenis en su familia, entrene duro y deje en paz a su hijo).

Pero volviendo a la educación, a ese arte tan imperfecto como esencial, lo cierto es que cada familia es un mundo y cada niño, un reto distinto. No existen las fórmulas mágicas ni los manuales infalibles. Y cuando creemos tenerlo todo bajo control, aparece una pregunta lanzada al aire o una travesura que nos desarma y nos recuerda que educar es una constante improvisación.

Quizá, al fin y al cabo, la clave está en entender que no hay padres perfectos ni niños ideales, sino historias que crecerán a tropezones y aciertos, a gritos y abrazos, a límites y libertades. Y en ese caos maravilloso se construyen personas, no robots programados. No es una moneda lanzada al aire, desde luego, conlleva trabajo y atención, y no siempre sale como esperamos. A veces sale mucho mejor.