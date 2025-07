Exhumaciones, por dignidad

Exhumaciones en el cementerio de Alicante / Fernando Martínez Ribera

Desde que comenzaron en España las exhumaciones de personas fusiladas y represaliadas por el franquismo, muchas familias -dentro y fuera del país- han despertado a una nueva realidad: la posibilidad de encontrar por fin los restos de sus seres queridos. ¿Podría ser que, tras décadas de silencio, se abra una puerta para darles un entierro digno? ¿Y si esos nombres que figuran en registros polvorientos o en libros escritos por historiadores fueran, en efecto, los de sus padres, abuelos o tíos?

Estas preguntas sacuden los corazones de miles de descendientes, quienes, tras superar el dolor heredado, deben enfrentarse a un largo y complejo proceso. Porque no basta con el deseo. La normativa exige, entre otras cosas, constituir asociaciones que puedan recibir los fondos necesarios para acometer las exhumaciones. Después, hay que contratar empresas especializadas, con equipos formados por arqueólogos, antropólogos forenses y técnicos que, con rigor científico y extremo cuidado, localicen los restos.

No es un trámite breve ni sencillo. Una vez hallados los cuerpos -si ello se consigue- comienza una labor delicada, casi quirúrgica, que algunos califican, con razón, de auténtico arte: extraer los restos sin dañarlos, documentar cada hallazgo, preservar la dignidad de quienes allí yacen. Luego se realizan análisis de ADN para cotejarlos con las muestras de hijos, nietos o parientes directos. Un proceso que, en el mejor de los casos, puede prolongarse más de dos años desde que se localiza una fosa hasta que los restos son entregados a la familia.

Todo ello tiene un trasfondo que no debemos olvidar. Se trata de personas injustamente ejecutadas tras juicios sumarísimos, sin garantías procesales, muchas veces condenadas por meras delaciones de vecinos movidos por la ignorancia, la envidia o el miedo. Familias enteras quedaron destrozadas, sin sustento ni horizonte. Viudas y viudos, sin apenas recursos, se vieron obligados a repartir sus hijos entre otros familiares que pudieran ofrecerles techo y algo de educación. Los pequeños, muchos de ellos sin apenas escolarización porque debían trabajar cuanto antes para ayudar a la familia, crecieron marcados por el silencio, incapaces de expresar el trauma que anidaba en su interior.

Durante décadas ese dolor permaneció encerrado en las casas, transmitiéndose de generación en generación como un triste legado, del que poco o nada se hablaba pero que lo impregnaba todo. Hoy, gracias a las exhumaciones, algunas de esas familias han podido, por fin, cerrar el duelo. Muchas otras siguen esperando.

Sin embargo, asistimos con estupor a decisiones políticas que amenazan con dar marcha atrás en este camino de justicia. El gobierno de la Comunidad Valenciana ha decidido reducir drásticamente los fondos para continuar con las exhumaciones e identificaciones que se han llevado a cabo en los últimos años. Esto significa que numerosas familias verán aplazadas, indefinidamente, sus esperanzas de recuperar a sus seres queridos. Y uno se pregunta: ¿qué culpa tienen esas familias de lo que sucedió hace ochenta años? ¿Por qué han de cargar con una doble condena: primero la injusticia de la represión y, ahora, el olvido institucional?

Por eso resulta imprescindible alzar la voz. Las exhumaciones no son un mero episodio arqueológico ni un capricho ideológico. Son un acto de humanidad, de dignidad y de justicia. No se trata de reabrir heridas; se trata de cerrarlas adecuadamente, con verdad, con respeto y con la posibilidad de despedir a los nuestros como merecen. Ninguna sociedad democrática debería permitir que sus muertos sigan en el anonimato, desperdigados en cunetas y campas o amontonados en fosas comunes. No se trata solo de una cuestión histórica, es también un imperativo ético del presente.

Por eso, señores gobernantes del Partido Popular y de VOX, les pido que reflexionen. Que no impidan que estas familias puedan enterrar a sus seres queridos con el respeto que merece cualquier ser humano. Porque, créanme, esa decisión acompañará sus conciencias para siempre. Puede que hoy encuentren justificaciones políticas o presupuestarias para hacerlo, pero llegará un día -como nos llegará a todos- en que solo importarán las preguntas esenciales: ¿hicimos lo correcto?, ¿fuimos justos?, ¿tuvimos compasión?

Y me temo que, cuando llegue ese momento, ustedes mismos se enjuiciarán, sin hallar un solo argumento razonable para explicar por qué negaron esa oportunidad. No solo cargarán con esa responsabilidad en esta vida, también la arrastrarán en el recuerdo que dejen a las generaciones futuras, que tampoco entenderán por qué en pleno siglo XXI aún se permitía que padres, madres o abuelos siguieran enterrados en fosas sin nombre.

Por todo ello, insisto: exhumaciones, sí. Por dignidad, por justicia, por reparación. Porque una sociedad que no honra a sus muertos, que no consuela a sus familias ni se solidariza con su dolor, es una sociedad incompleta, que arrastra fantasmas que tarde o temprano volverán a llamar a su puerta. Evitemos, pues, que tal cosa ocurra.