Cuando la política secuestra la universidad: Grado de Enfermería, moneda de cambio de una mala gestión

Prácticas de Enfermería de alumnas de la Universidad de Alicante, en imagen de archivo / ISABEL RAMON

Hace cuatro años, el entonces Consell presidido por Ximo Puig autorizó la implantación del Grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Una decisión que, lejos de interpretarse como un paso hacia la ampliación y mejora de la oferta formativa en el sistema universitario público valenciano, desató una tormenta institucional sin precedentes entre las dos universidades públicas de la provincia. El rechazo frontal por parte del rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) fue inmediato y absoluto. Su decisión de judicializar el proceso no solo intensificó la tensión institucional, sino que prolongó en el tiempo un conflicto que podría haberse encauzado por vías más constructivas.

Lejos de templar ánimos o ejercer el arbitraje que cabría esperar de una administración autonómica comprometida con el interés general y el respeto a la autonomía universitaria, el nuevo Consell liderado por Carlos Mazón adoptó un posicionamiento cuanto menos cuestionable, si no directamente parcial. Declaraciones ambiguas, acusaciones veladas, apelaciones a una supuesta «planificación» de la que nadie tiene constancia documental, y un relato que parecía más motivado por el resentimiento que por el rigor técnico, acabaron por enturbiar aún más un proceso ya de por sí crispado. Resultaba difícil no recordar los tiempos en que otro presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, promovió la creación de la UMH tras un enfrentamiento con el entonces equipo rectoral de la UA. Da la sensación de que Carlos Mazón, su pupilo político, ha querido emularlo reeditando una crisis similar.

La sentencia judicial ante la demanda interpuesta por la UMH fue clara: avaló la legalidad del procedimiento seguido por la UA y, por tanto, la implantación de Medicina en esta universidad. Sin embargo, ni el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ni el rector de la UMH dieron señales de querer cerrar heridas. Al contrario. Se mantuvo el recurso judicial, se prolongaron los gestos hostiles y se continuó alimentando la narrativa de agravio. Hace apenas unos meses, se anunció -con gran escenografía- un acuerdo entre ambas universidades para compartir espacios de prácticas en centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad Valenciana. Fotos de rigor, sonrisas institucionales, declaraciones conciliadoras. Pero, como tantas veces, tras los gestos amables se escondían movimientos estratégicos que apuntaban en otra dirección.

El martes se hizo pública la autorización del Grado de Enfermería en la UMH para el curso próximo, con una oferta de 80 plazas. Una cifra llamativa no por su magnitud, sino porque coincide exactamente con las plazas ofertadas en Medicina por la UA. ¿Casualidad? Difícil de creer. ¿Resultado de un estudio serio sobre necesidades asistenciales, planificación educativa o criterios poblacionales? Tampoco. No se ha aportado justificación alguna más allá de un silencioso pero elocuente «acuerdo de compensación». Porque eso es lo que se ha hecho: compensar. Pagar un precio político para calmar un malestar institucional, aunque el precio lo pague la coherencia del sistema y, sobre todo, la calidad formativa.

La titulación de Enfermería de la UA es una de las más consolidadas y reconocidas del país, con posiciones destacadas en los principales rankings nacionales e internacionales. Ha logrado convertirse en referente por su apuesta decidida en innovación docente, internacionalización e investigación. Todo ello con el esfuerzo de su profesorado, del alumnado, y con el apoyo continuado de los equipos de gobierno de la universidad. La UA no pidió Medicina para alcanzar excelencia. Ya la tenía. Lo hizo como respuesta a una herida mal cerrada en los años noventa, cuando se le arrebató esta titulación por razones políticas que no académicas.

En este nuevo episodio, la historia parece repetirse, aunque ahora en sentido inverso. Pero lo más preocupante no es la simetría, sino el mensaje que se lanza de que la Educación Superior puede utilizarse como moneda de cambio para resolver conflictos institucionales, que las decisiones académicas pueden adoptarse por venganza o interés, y que la planificación universitaria no requiere más justificación que el cálculo político.

Las consecuencias no son menores. Se rompe el principio de complementariedad entre universidades públicas, se alimenta una lógica de competencia que nada tiene que ver con el servicio público, y se trivializa la formación de profesionales de la salud, entre ellos las futuras enfermeras. Porque no se trata solo de cuántas se forman, sino de cómo y para qué. Y este tipo de decisiones, tomadas sin visión ni estrategia, no contribuyen a mejorar ni el sistema universitario ni el sanitario.

El tiempo logró que determinadas heridas abiertas por Zaplana fuesen cicatrizando. Hoy, su discípulo político parece decidido a reabrirlas, utilizando para ello la educación superior y los estudios de la salud como arma de batalla. Falta saber si, como ocurrió con su maestro, la historia acabará juzgando las decisiones de su gestión con la misma severidad. Mientras tanto, solo cabe lamentar que una oportunidad para construir y colaborar haya derivado en un episodio más de confrontación, revanchismo y oportunismo.