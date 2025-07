La "alianza triangular" y los voluntarios

Alemania entra en la escena mundial. Esa ha sido la prioridad del nuevo canciller Friedrich Merz. Lo que las editoriales de la prensa europea llevan predicando desde hace años: una mayor autonomía defensiva en Europa que ya era urgente. Lo que no consiguió Putin con la invasión de Ucrania lo está consiguiendo Trump. Trump está uniendo a Europa y que la Comisión Europea obtenga un fuerte respaldo de la opinión, según los últimos sondeos.

El pasado día 17 de julio el primer ministro británico Keir Starmer, y el canciller alemán Friedrich Merz firmaron un extenso tratado de defensa mutua, cooperación económica y otras asociaciones. La semana anterior Steirmer y el presidente francés Emmanuel Macrón, acordaron coordinar sus arsenales nucleares. En mayo los tres representantes de los tres países más poderosos de Europa viajaron juntos en tren a Ucrania para una demostración de solidaridad, y antes de final de mes Macron visitará a Merz en Berlín.

La «alianza triangular» como se empieza a denominar a los acuerdos firmados entre, Gran Bretaña, Francia y Alemania pretenden, complementar la que se establece en la OTAN y en el G7, pero como dijo el canciller alemán, según informa The New York Times sobre todo «es un cambio en la relación entre Europa y Estados Unidos». Las tres potencias pretenden encabezar una «coalición de voluntarios», en la que probablemente entrarían el resto de los países europeos de la OTAN, destinada a apoyar la lucha de Ucrania contra Rusia a medida que disminuya el apoyo estadounidense, incluso tendrá una sede formal en París. La plataforma está creando una especie de sistema de planificación debate y acción en «caso de emergencia» que sea independiente de Estados Unidos y que esté preparado para reaccionar ante Rusia. «Ahora Europa tiene un formato en el que ya se han establecido los protocolos de reuniones y el foro para reunirse» dijo Mina Alander, integrante del Centro de Análisis de Políticas Europeas de Estocolmo. «Se trata literalmente de que todos los niños se reúnan y traten de averiguar qué hacer con el padre borracho». La cita es de The New York Times, del 19 de julio pasado.

Alemania se propone aumentar su gasto en defensa y infraestructuras al 5 % del Producto Interior Bruto en los próximos años, mientras tenía un crecimiento limitado desde el final de la II Guerra, Mertz ha expresado su preocupación por las amenazas estadounidenses de retirar soldados y armas del continente y están presionando a Donald Trump para que respalde nuevas y duras sanciones destinadas a paralizar la economía rusa, además de que mantenga el apoyo armamentístico a Ucrania incluso con armas pagadas por Europa. Los acuerdos no son una institución, como la OTAN, pero solo falta la formalización de la institución.

Tanto Donald Trump como su vicepresidente Vance han amenazado reiteradamente a Europa diciendo que la Unión se formó para «fastidiar» a Estados Unidos, ha amenazado con retirar sus tropas y no cumplir con el artículo 5 del Tratado de la OTAN de intervenir en defensa de cualquier aliado y ha amenazando con invadir Groenlandia, territorio danés. El vicepresidente ha reprochado a la Unión Europea que no siga las directrices norteamericanas. Últimamente los aranceles son los titulares a diario. La nueva política de Donald Trump es el origen de un cambio en la relación entre Europa y Estados Unidos. Los índices de confianza en la Unión Europea alcanzan sus niveles más altos en las últimas dos décadas y seguramente Trump ha contribuido de forma importante a unir Europa y distanciarse de EE UU.

El próximo día 1 termina el plazo de la negociación de los aranceles entre Europa y Estados Unidos, mientras la Unión Europea ha cerrado acuerdos con, Corea del Sur, Indonesia, Canadá y está en trámite el acuerdo con Mercosur. Ha mantenido la XXV cumbre bilateral con China, las relaciones comerciales actuales siguen siendo muy desequilibradas, con un déficit comercial de mercancías de 305.000 millones de euros. Hay problemas en el acceso de las empresas de la UE al mercado chino controles de las exportaciones de tierras raras e imanes permanentes introducidos por China La UE instó a China a levantar estas restricciones.

El paso de unificar criterios de defensa entre Alemania, Francia y Gran Bretaña más los «voluntarios» es un gran avance para la autonomía estratégica y militar de Europa, imprescindible para desempeñar un papel internacional y equiparar el peso económico actual de la Unión con su peso político y militar. Es el lenguaje que Trump entiende seguro.