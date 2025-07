L’Escolania del Misteri d’Elx, a Solsona

Miembros de la Capella y de la Escolanía del Misteri d'Elx. / Matías Segarra

Va ser un goig que l’Escolania i el Cor Juvenil del Misteri d’Elx vingueren a Solsona i a Berga, els dies 18 i 19 de juliol. Cal recordar que aquestes dues ciutats pertanyen al bisbat Solsoní, que té com a bisbe, l’il·licità Francesc Conesa.

Va ser el dia 18, a la catedral de Santa Maria, de Solsona, quan l’Escolania i el Cor Juvenil del Misteri feren un concert amb obres de la Festa d’Elx. I el dissabte 19, en feren un altre a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga.

El mateix dia 19, dissabte al matí, aquests jóvens il·licitans van fer una visita al Santuari del Miracle, situat a 12 quilòmetres de Solsona, que té el seu origen en l’aparició de la Mare de Déu, el 1458, a dos germans que estaven abeurant el seu ramat en una bassa. El retaule del Santuari, un retaule barroc impressionant, obra de Carles Morató, degué deixar admirats els jóvens d’Elx, que davant mateix d’aquesta obra magnífica, van cantar, admirablement el cant del Misteri: «Salve Regina Princesa».

El que em va resultar estrany, és que l’explicació que es va fer de la història del Santuari i del retaule, no es va fer en valencià (com parla normalment el bisbe Francesc Conesa al seu bisbat), sinó en castellà. I dic que em va resultar estrany, perquè els xiquets i els joves de l’Escolania i del Cor Juvenil del Misteri, interpreten en valencià aquesta obra que milers de persones admirem. Jo mateix m’he meravellat de la bellesa del Misteri, els dos anys que vaig anar a la basílica de Santa Maria, a veure la Festa.

¿Com és possible que a aquests jóvens, que canten el Misteri en valencià, no se’ls explicara, en valencià, la història del Miracle? La resposta no pot ser més evident: l’exempció de la llengua a l’escola o la no normalització d’eixa llengua al carrer, no ajuda gens ni miqueta a tindre una comprensió i un coneixement normal del valencià. I si bé és cert que els membres del Misteri canten en valencià, aquesta llengua es veu reduïda a la Festa d’Elx, a una relíquia magnífica, el més genuí senyal d’identitat de la ciutat d’Elx. Un drama d’origen medieval, que la UNESCO, el 2001, declarà Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Per això em pregunte ¿volem reduir també a una relíquia el valencià?

És penós que la nostra llengua, a Elx, zona valencianoparlant (mentre el PP i Vox no reverteixen el mapa lingüístic del valencià), no siga la llengua habitual d’aquells que la utilitzen en la representació de la Festa i per això (perquè no l’entenen?) no se’ls pogué explicar la història del Santuari del Miracle en la mateixa llengua amb la qual ells mateixos canten el Misteri.

Eixa és la política del PP valencià: menysprear la llengua pròpia del Misteri d’Elx, no demanant als alumnes la competència en valencià, per tal que els nostres jóvens puguen parlar igualment, valencià i castellà.

El PP i Vox han denunciat nombroses vegades la política d’imposició lingüística del govern del Botànic. Però se’ls oblida dir que a les aules, el PP i Vox imposen el castellà, l’anglès o les matemàtiques. I és que deixar l’opció del valencià en mans de les famílies, és com deixar les matemàtiques o l’anglès, també en mans de les famílies. I això mai no s’ha atrevit a proposar-ho el conseller Rovira, perquè seria pura demagògia. El conseller Rovira hauria de fer com el bisbe il·licità, Francesc Conesa, que amb tota normalitat (com hauria de fer l’Escolania), parla valencià als pobles de la diòcesi de Solsona.

El Misteri d’Elx és una magnífica «relíquia» d’un drama assumpcionista. No reduïm el valencià a una «relíquia», que serveix només per cantar el Misteri. La nostra llengua ha de ser ben viva, tant al Misteri, com a l’escola, al carrer, a l’esport, a l’administració. En cas contrari, cada vegada seran més els jóvens que no parlaran la nostra llengua. I cada vegada que es redueix el nombre de valencianoparlants, la nostra llengua és més a prop de desaparèixer, que és el que vol el PP i Vox.