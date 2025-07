Dimite fósil de Atapuerca tras ser acusado de canibalismo

Trabajos de excavación arqueológica en el yacimiento de la Sima del Elefante, en la sierra de Atapuerca / María D. Guillén / IPHES-CERCA

En la ciudad de Burgos se celebró hace unos días una rueda de prensa, protagonizada por los líderes de las excavaciones de Atapuerca y el Diputado Provincial de Ancestros y Turismo. En ella se han mostrado, innumerables y sorprendentes hallazgos, lo que no es de extrañar pues es algo que sucede en toda rueda de prensa, sea de lo que sea. Lo más interesante ha sido la presentación de un fósil del que ha podido establecerse su carácter vegano. El exministro Garzón, preguntado por la revista “Verde, que te quiero verde”, se limitó a decir: “Ya lo dije yo”. Abascal prefirió refugiarse en el consenso científico y en la revista de estudios “El gen español”, manifestó: “Será un moro asqueroso y le pillaría en Ramadán”. En diversos medios Baldoví aseveró: “Siempre lo he dicho: cuando hay que regar, se riega; y estos compañeros ya lo sabían”. Esteban indicó: “Desde luego, vasco no era”. El Presidente del Gobierno comentó: “Otro logro para España”. A lo que Feijóo saludó con un simpático: “¡No”. Ayuso manifestó: “¿Ven como a ellos también les gustaba la fruta?”. Y Mazón: “Yo ya avisé”.

Sin embargo, en unas horas, la simpática historia dio un vuelco inesperado: un estudio complementario ha revelado que el fósil era caníbal, con cierta preferencia por la médula espinal de los niños. Este dato, algo desagradable, lo incluyo en esta reseña para presumir de espíritu científico, algo tan escaso en estos días, en el que a toda la ciencia parece que el improbable cambio climático le ha sorbido los sesos. Al hacerse público este sorprendente giro, el fósil ha dimitido de todo. Preguntado por diversos corresponsales, el fósil reconoció: “No he podido resistir la presión de las redes. Es inhumano: hoy las redes no tienen piedad, cogen a un pobre fósil y lo devoran. Le tienen comida la cabeza a todo el mundo”. Esta reflexión da que pensar. Todos estamos emplazados a discernir la profundidad de este original influencer. Ya está: ya hemos reflexionado bastante. Inmediatamente le preguntamos: “¿Y lo suyo con las carnes tiernas es innato o aprendido?”. El fósil, que, todo hay que decirlo, es muy amable y de educación exquisita para la edad que aparenta tener, respondió con desparpajo alentador: “Sobre eso hay mucho que hablar, y puedo hacerlo en varios idiomas. Al principio prefería la leche materna pero luego, poco a poco, uno adquiere otras costumbres tras pasar por cavernas adecuadas en que se amplían estudios: un chamán aquí, un alto sacerdote allá. Son caros, porque para ser alguien hay que ir a la educación privada. Pero si sigues la instrucción religiosa adecuada te aseguras que tu relación con el poder y la antropofagia será justa y benéfica. Al final encuentras matices al asunto. Y ya vas por ahí comiendo lo mejor. Eso es el fundamento de la libertad”. “¿Nadie le criticó?”. “Alguno hubo, pero duró poco. Lo importante es que los jefes se pirran porque les cuentes quienes han sido tus maestros. Es una pena que aún no hubiera papeles, ni papiros siquiera, y trastear con piedra para tener títulos y credenciales es algo pesado. Pero hay que intentarlo. Para eso estamos los líderes del pensamiento: estudio, cerebro y libertad bien entendida; ese es nuestro lema”.

Puedo asegurar que todos los presentes nos hemos quedado conmovidos. Presumo que de este pensador, hoy caído, pronto se hará un héroe. Desde luego no faltan voces que revelan la honda moral de sus actos al haber dimitido inmediatamente para no causar daños –por lo demás poco comprensibles- a su tribu. Su ejemplaridad es manifiesta. Su ejemplo debe ser seguido aunque haya que modificar el Código Penal en una próxima Legislatura que no esté corroída por los intereses particulares de gays, feministas, separatistas y otros enemigos del auténtico progreso. Educado en el valor intrínseco del éxito, del esfuerzo y del mérito, encontró singular atajo que siguió por el bien común. Creen muchos, gente educada en la pública, sobre todo, que la bondad consiste en no pecar, cuando es obvio que la calidad del alma se mide por su capacidad para el arrepentimiento. Así que vamos por el buen camino si seguimos a este canibalito: tendremos una patria llena de arrepentidos, sobre todo a los que no pillen. El Presidente de la hermana República Argentina ya le ha regalado una motosierra para que en el futuro pueda recortar los trámites burocráticos. Hay que insistir que al atapuerqués comeniños no se le ha preservado la presunción de inocencia. Una asociación de Abogados Chamánicos ya ha anunciado la presentación de una queja ante el CGPJ y los correspondientes recursos, una vez comprobado que el caníbal no está aforado. También han vuelto a pedir la imputación del Fiscal General del Estado, por si acaso.

Diversos portavoces de la derecha española, tras mostrar su identificación con el ejemplar hallado, han declarado que se sienten hijos de ese auténtico y primigenio poblador del solar hispano y que Pedro Sánchez debe dimitir.