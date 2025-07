Elogio de la gente buena

Barbie Ferreira, estrella de 'Euphoria', es la protagonista de 'Un like de Bob Trevino'. / EPC

'Un like de Bob Trevino', a pesar del drama que encierra, se sigue con una sonrisa de oreja a oreja. O al menos, ese es el poso que deja su agradable visionado. El de una película amable que se aproxima a un personaje encantador, el de Lily Trevino, una veinteañera con algunos kilos de más, que se siente bastante insegura tras el abandono que ha sufrido por parte de su padre.

A la chica se le ocurre buscarlo por las redes sociales, y es entonces cuando encuentra a alguien que se llama como su progenitor, el Bob Trevino del título, un hombre afligido que ha perdido recientemente a su hijo y con el que acaba por entablar una estrecha amistad.

Para que se hagan una idea, Lily es una de esas personas que cuando van a hacer terapia logran conmover a la terapeuta (en una de las secuencias más felices de la propuesta). Se nota cómo la directora novel Tracie Laymon quiere a sus personajes. Por algo la esencia de la trama se ha basado en algunas experiencias propias.

Algunos compañeros de la crítica han tildado esta historia de desmelenada y lacrimógena. Ahí está lo más hermoso de la opinión, que cada cual aplica su mirada a una misma obra. A mí en absoluto me parece que 'Un like de Bob Trevino' cargue las tintas. Se trata de cine independiente estadounidense carente de ínfulas, que no trata ni más ni menos que de acercarse al alma humana con ojos limpios y optimistas. Es más que suficiente.