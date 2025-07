Esperanza anticorrupción / Belman Artworks

-¿Preocupado, JC?

-Mucho, Pa.

-¿España, otra vez?

-¡Cómo no! Mi país favorito se desangra en un océano de corrupción y mediocridad, y mientras unos golfos se llenan los bolsillos, el pueblo mira con recelo a toda la clase política, con eso tan humano de “Todos son iguales”.

-No será para tanto, JC.

-O más, Pa. La situación española es realmente preocupante. Porque el Sanchismo ha mostrado su auténtico rostro, pero en frente el PP han vuelto a asomar los pata negra de la auténtica corrupción. Y mientras los primeros son unos aficionados, los segundos son unos auténticos profesionales: El montaje del tal Montoro es de record Guinnes, no creo que haya habido nada igual en la historia de las democracias liberales. Que haya sucedido algo así es muy desesperanzador.

-El asunto del Peugeot de Sánchez tampoco tiene desperdicio.

-Cierto, el Sanchismo es un fraude desde su concepción hasta el último minuto, aupado sobre mentiras, chantajes y pactos fétidos con los enemigos de la Constitución, únicamente sustentado por la amenaza constante a los de enfrente. Pero España no merece construirse sobre una competición del “y tú más”. Se está demostrando que la corrupción es algo consustancial con la política, algo irresecable del sistema, a no ser que las normas sean muy estrictas, los controles exhaustivos y las penas altamente disuasorias.

-Así debiera ser. Pero hasta ahora los grandes partidos han metido debajo de la alfombra sus corrupciones y han evitado afrontarlas de manera decisiva, con medidas realmente eficaces. De hecho, en el contexto actual se echan de menos medidas realmente decisivas, posturas inequívocas tanto de denuncia como de prevención, por parte de ambos líderes. Me hubiera gustado ver a Feijóo indignado y anunciando controles hiperestrictos en su partido y en su próxima administración, además de un proyecto de ley pactado entre ambos partidos por el que los corruptos deban devolver todo lo sustraído o compensarlo con días de cárcel, pongamos a 50 euros el día.

-Eso no estaría mal, no. Aunque lo que se echa de menos es un partido moderado, centrado, altamente estimulado en el control ético de sus filas y decidido a plantar cara a esta lacra que no solamente afecta a la sociedad española.

-Existe una figura política que ha sido evidentemente desaprovechada en España: Albert Rivera. Se trata de un individuo de altas capacidades políticas, carisma, intuición y visión de largo alcance. Cometió un error, seguramente. Pero que levanten la mano aquellos políticos que no han cometido torpezas.

-El problema es que el de Rivera le costó el puesto y con él se hundió el partido que fundó, ese que ahora tanto se echa de menos, que con toda seguridad conseguiría atraer el voto de millones de españoles desencantados y dispuestos a afrontar la corrupción como verdadero problema social y que con mucha probabilidad alcanzaría cotas electorales que le harían actor principal en una próxima solución para el gobierno de España.

-¿Quieres decir que un “Ciudadanos” o similar conseguiría ser realmente decisivo en España?

-Ahora sí, sin ninguna duda. El elector añora una opción moderada, éticamente irreprochable y dispuesta a atemperar a un gobierno que ha demostrado que inclinado a la izquierda hace aguas y que se supone que inclinado a la derecha sería un desastre similar, como están demostrando los señores de Vox en las comunidades.

-España es un país de centro, no resultan los experimentos extremistas, ni los sumatorios ni los voxismos. ¿Por qué no van a ser gobernados los españoles como el resto de los europeos, con coaliciones razonables, dentro de la ley, sin vender el país a los separatistas, condicionarlo a los añorantes del comunismo ni entregarlo a los incondicionales de Trump y viudos de Franco?

-Me has convencido, JC: ¡¡¡¡Rivera, vuelve!!!!