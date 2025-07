200 personas se concentran en Madrid contra el racismo por los altercados de Torre Pacheco

Hace unos días vi un programa especial de la Sexta en el que explicaban en directo lo que sucedía en el pueblo de Torre-Pacheco (Murcia). Era el primer día de “La caza del magrebí”. El nombre estremece. Se caza a los animales. Especialmente a los animales dañinos que pueden causar la muerte o graves daños a los seres humanos. El lema no puede ser más despectivo, más cruel, más indecente.

Fuerzas de ultraderecha, neonazis y maleantes de diverso tipo se habían dado cita en este pueblo murciano con la intención de “dar caza” a los inmigrantes. Y allí acudieron con las peores intenciones quienes se sintieron convocados. Esos sí iban con el inequívoco propósito de delinquir. ¿A qué van si no? ¿A pasear? ¿A hacer turismo? No. Iban “a cazar” a personas, guiados por el odio. ¿Por qué no defiende Vox que sean expulsados del país estos delincuentes?

Escuché testimonios escalofriantes. Alguien decía que no le importaría que gaseasen incluso a los niños. ¿Cómo puede un ser humano almacenar esos sentimientos sobre sus semejantes? Digo semejantes porque, lo quieran o no, tienen más cosas en común que diferencias. ¿Cómo se generan esos sentimientos hostiles? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo llevan a comportamientos de inusitada violencia? Pues ahí están los discursos xenófobos de Vox para explicarlo. Y ahí está la masa para hacer como jauría lo que probablemente no haría ninguno en solitario.

El señor José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Comunidad de Murcia hizo unas declaraciones vergonzosas, falsas, xenófobas, que inducen al odio: hablaba de los inmigrantes como “esas personas que agreden a nuestros mayores en las calles, que persiguen a los homosexuales, que violan a nuestras hijas. Les vamos a deportar a todos. No vamos a dejar ni uno”. No sobran inmigrantes, señor Antelo. Sobran fascistas.

Dicen en Vox que van a expulsar a todos aquellos que vienen con la intención de delinquir. ¿Cómo saben que vienen con esas intenciones? ¿Quién es capaz de detectar esas ideas, esos propósitos? Lo que pasa es que para Vox no hay que esforzarse mucho: todos vienen con esas perversas intenciones. Según Vox no vienen a sobrevivir, vienen a delinquir. Todos son delincuentes en potencia hasta que no lo sean de facto. Ya se han cuidado mucho de identificar inmigración con delincuencia. De ahí la contundente decisión: “No vamos a dejar ni uno”.

Vox ha exigido al PP que cierre un centro de MENAS (Menores No Acompañados) en la Comunidad de Murcia como condición para apoyar los presupuestos. Y ha amenazado con no aprobarlos si no retiraba la decisión que había tomado el gobierno autonómico de construir viviendas para los inmigrantes. Y la han retirado. Lo que diga Vox.

Las escenas de televisión son inquietantes. Se mastica el miedo en las calles de Torre Pacheco. Solo la presencia de la policía detiene el torrente de odio. La ultraderecha está convirtiendo el miedo al inmigrante (vienen a quitarnos lo nuestro, a recibir la sanidad y la educación gratuitas que son nuestras, a quitarnos el trabajo que es nuestro, a delinquir impunemente.…) en odio al inmigrante (hay que expulsarlos a todos).

Un chico de 16 años, hijo de padre magrebí y de madre española, nacido en España, fue apaleado por un numeroso grupo de personas adultas. Dolían las palabras y las lágrimas de la madre que llegó a temer por la vida de su hijo. Ahora el chico no quiere salir de la casa y se imagina el futuro lejos del pueblo que le vio nacer. Un chico español.

Preguntado Abascal si condena la violencia en Torre-Pacheco, se sale por la tangente acusando al Partido Popular y al Partido socialista de haber permitido una llegada masiva e indiscriminada de inmigrantes. Es decir, puesto que se nos ha llenado el país de inmigrantes ilegales, ahora es necesario acabar con ellos.

Los inmigrantes constituyen el 30% de los trabajadores de la huerta murciana. No es que roben el trabajo a los españoles, es que realizan los trabajos que no quieren realizar los españoles. Rafael Rufián dijo con ironía en el Congreso que como expulsen a todos los inmigrantes, va a tener que trabajar hasta el señor Abascal.

He oído palabras terribles a responsables políticos de ultraderecha: no quieren que impongan su religión al pueblo español. Y no la imponen. Practican su religión porque tienen pleno derecho a hacerlo. Estos fanáticos, que se quejan porque abran una mezquita, no tienen el menor escrúpulo en defender a los conquistadores españoles que llevaron la fe católica a otros lugares o a los misioneros que van a propagar la fe a otros países del planeta. Los malos son los otros. Nuestra fe es la verdadera. Nosotros somos los buenos. Ese es el problema.

De nuevo tengo que acudir la escuela, a la educación, al ámbito de los valores. Para encontrar la solución. Los seres humanos, por el hecho de serlo, dice José Antonio Marina en su excelente obra “Ética para náufragos”, hemos llegado al acuerdo de reconocer la máxima dignidad a todos los seres humanos, por el sencillo hecho de serlo.

Existen, a mi juicio, dos propuestas falsas en el tratamiento de la inmigración. La postura asimilacionista, exige a los inmigrantes una incorporación a la cultura que les deja sin identidad. La cultura hegemónica absorbe y domina a la minoría. Según esta postura el inmigrante tiene que aprender el lenguaje, las costumbres y la religión de la cultura hegemónica. Es una postura empobrecedora porque destruye la diversidad.

El segundo error es la guetización. La minoría se aisla o es aislada en un gueto, que conserva las peculiaridades de su cultura. Se trata también de una postura empobrecedora ya que nos priva de la riqueza de la diversidad.

La solución está en practicar la interculturalidad, que reconoce la diversidad como un valor y opta por la pluralidad cultural como un elemento dinámico y creativo de la sociedad. Se trata de un reconocimiento positivo de la diversidad y del mestizaje. La interculturalidad no acepta la jerarquización cultural ni el etnocentrismo al entender que todas las culturas son respetables, aunque alguna pueda contener prácticas indeseables. Pienso, como ejemplo, en la costumbre de ablación del clítoris en las mujeres en algunas culturas o el espectáculo de los toros en otras.

La riqueza de la diversidad no surge del aislamiento sino del diálogo, de la comunicación y del respeto a quienes son diferentes.

Amin Maalouf, escritor y periodista franco-libanés, nacido en Beirut en 1949, escribió hace algunos años un libro que deberían leer los militantes y simpatizantes de Vox. Bueno, lo deberían leer todas las personas. Se titula “Identidades asesinas”. Dice el autor que, de la misma manera que hacíamos “examen de conciencia” deberíamos hacer “examen de identidad”. Resulta asombroso que unas personas maten a otras por motivos de raza, religión o lengua. Lo cierto es que una forma de vivir fanáticamente la identidad nos conduce al exterminio de quienes no son como nosotros. Dice Amin Maalouf que “la identidad es un falso amigo. Empieza reflejando una aspiración legítima y de pronto se convierte en un instrumento de guerra”.

¿Qué es la identidad? ¿Con qué rasgos nos definimos? En términos genéricos podríamos decir que la identidad es aquello que nos permite diferenciarnos de cualquier otro. Los rasgos de la identidad son, en su mayoría adquiridos. Incluso los que son innatos están condicionados por la cultura. No es igual ser negro en Tanzania que en Suiza. No es igual haber sido homosexual en la época nazi que en nuestros días. Esos rasgos son múltiples, diversos y cambiantes. E interactúan unos con otros. La configuración de la identidad se debe al cruce de todos estos rasgos. “La identidad no es una yuxtaposición de pertenencias autóctonas, no es un mosaico; es un dibujo sobre la piel tirante, basta tocar una sola de esas pertenencias para que vibre la persona entera”, dice Maalouf en el libro que he citado. Y añade: “La identidad es como una pantera que se puede domesticar pero que, cuando es hostigada, mata”.

Aquí, pues, tiene su papel la educación. Ese arte, esa ciencia que nos enseña a convivir. La escuela es la gran mezcladora social. En la escuela aprenden y conviven esos niños y niñas a quienes quieren expulsar del país los fanáticos que quieren elevar hasta el cielo las fronteras de los países. No nos interesó que fuera así cuando los inmigrantes españoles acudieron masivamente a otros países en tiempos difíciles.

Como dijo el filósofo Giovanni Pico de la Mirandola en el siglo XV en su “Oración sobre la dignidad del hombre”: hay que conquistar la humanidad. Hay que conquistar la conciencia de que todos somos seres humanos,