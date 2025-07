Turismo de morritos

Pirámides de Egipto / Agencias

Empiezo a pensar que no me interesa para nada un porcentaje altísimo de las pompas y las obras de la humanidad. Siempre he tenido vocación de misántropo, eso es cierto, pero nunca como ahora he sentido que los alienígenas nos han conquistado. Basta viajar un poco para concluir que no es posible que una civilización que dio a luz a Bach, a Goya y a Cervantes haya producido al mismo tiempo a monstruos como las chicas y chicos (incluso gentes de mediana edad más que pasada) del turismo de postureo y morritos.

Primera escena. Exterior día. 40 y muchos grados con el sol cayendo a plomo. Pirámide de Kefrén en Giza. Grupo de treintañeros de país ignoto (puede ser España como Colombia o las islas Fidji). ¿Miran la única maravilla del mundo de la antigüedad que queda en pie? Quiá, ¿para qué? Hacen vídeos para contarles a sus amistades, no cómo les han impresionado las pirámides, sino que ellos han estado allí.

Segunda escena: Interior día. Tumba de Ramsés IV en el Valle de los Reyes de Tebas, hoy Luxor. Mujer sola de veintitantos, algo rolliza, pintada como una puerta y vestida de chicle rosa, pasando de los jeroglíficos y haciendo guiños, posturitas y monerías a su teléfono, siempre dejando claro que la protagonista es ella, no un oscuro rey del Imperio Nuevo.

Se podría filmar un largometraje con retazos de estas vidas de TikTok que a nadie interesan. Porque lo importante no es el genio que construyó esas maravillas sino el yo particular que se hace un selfi. Egocentrismo a tope e ignorancia al mismo nivel.

A mi me gustaría investigar por qué las chicas antes iban vestidas de Dora la Exploradora a visitar monumentos y ahora se acicalan como Rihanna, algunas con taconcitos y tutús vaporosos (les gustan mucho a las orientales), que no sé cómo no se estozolan, porque las piedras antiguas no son precisamente la pasarela Cibeles. Pero claro, sin unos vestiditos etéreos o ropas fashion no hay quien se haga una story que valga un pimiento.

Y la verdad es que tengo dudas de para qué viajan, con las penalidades que se pasan y los madrugones que te pegas. Es imposible que vean más allá de su cara reflejada en el teléfono. Mis fans (deben ser dos y ninguna de la familia) saben, porque lo he escrito otras veces, que odio el calor, las aglomeraciones y la arena. Con esos mimbres, ir a Estambul y a Egipto en julio, desde donde redacto estas líneas, no es una buena idea, pero sirve como ensayo sociológico de lo que experimenta un cuerpo sumergido en un fluido, igual que el principio de Arquímedes. Ya les digo que mi cuerpo lo soporta muy mal, hasta el punto de colapsar en ocasiones, y no precisamente por el síndrome de Stendhal ante la grandiosidad de las antiguas civilizaciones.

Viajar es cada vez más incómodo y menos satisfactorio, o eso me parece a mí que he vivido tiempos mucho mejores, antes del turismo de masas desquiciadas. No era Jauja pero al menos no había controles de seguridad ni aglomeraciones. Tampoco es para envidiar cómo se lo montaban los jovenzuelos de clase alta que hacían el “Grand Tour” y se llevaban baratijas como momias o reliquias de tres mil años. Ellos, (no viajaban ellas normalmente), se vestían de smoking para cenar, aún en medio del desierto y en tiempos en los que no había aire acondicionado, lo que demuestra una autodisciplina brutal. Eso son penalidades y no ir de un hotel gélido como culo de pingüino a una furgoneta adaptada para transportar osos polares.

La verdad es que como en la biblioteca de uno no se está en ninguna parte. Salgari escribió las aventuras de sus héroes, Sandokan y Yáñez, sin alejarse de su casa más que para comprar el pan y lo mismo hizo el inventor del salvaje oeste de Winnetou y Old Shatterhand, el alemán Karl May. Y tan felices.

No voy a decir que viajar esté sobrevalorado, porque a veces te da para escribir anecdotarios estupendos, pero se pasan las de Caín en estos tiempos de miles de controles, escaneos, registros, colas, multitudes y calorina, por no hablar de monumentos abarrotados y aviones escasos de espacio. Somos demasiados seres humanos yendo de acá para allá como pollos sin cabeza.

Sé que voy a ser negativo, nunca positivo, como Van Gaal, pero el duro oficio de turista conlleva un trabajo similar a picar en las minas de sal, por no hablar de los gastos y el estrés. Pero claro, a la vuelta hay que hablar maravillas de nuestro viaje, porque si no, no compensa. Y así da vueltas la rueda de hámster y se fomenta la afición y engrosamos las cuentas de los touroperadores. Así somos desde que el primer homínido decidió visitar una catarata cercana y a pesar de que le mordió una serpiente, se hizo un esguince de tobillo, no encontró carne de mamut que llevarse a la boca y se intoxicó con la raíz que le vendió un servicial troglodita, comunicó a la tribu que eso del turismo era una maravilla. La siguiente temporada no hubo mujer de la tribu que no convenciera a su pareja de que ahorrara para ir a la reputada catarata.

Como ésta es mi última columna hasta septiembre, les deseo lo mejor si deciden no hacerme caso y viajar. Al fin y al cabo, algo habrá que hacer para romper la monotonía y bloquear el móvil con cientos de fotos. Suerte y hasta la vuelta (que pasaré lista).