El declive de las sucursales bancarias en Alicante: entre la digitalización y la pérdida de competencia

A comienzos de 2007, poco antes del estallido de la gran crisis que sacudió el sistema financiero español, la provincia de Alicante contaba con más de 1.700 oficinas bancarias, de las que alrededor de la mitad pertenecía a las cajas de ahorros, algo más de un tercio correspondía a los bancos y el resto era de las cooperativas de crédito (principalmente, cajas rurales).

La profunda reestructuración financiera que desencadenó aquella crisis condujo a la extinción de las cajas de ahorros. Sólo sobrevivieron dos: la de Ontinyent y la de Pollensa —ambas con una actividad muy limitada a su entorno geográfico—. Este proceso, unido al esfuerzo de reducción de costes que todas las entidades se vieron obligadas a acometer, provocó el cierre de cerca de 400 oficinas en tan solo cinco años.

Sin embargo, la reducción del número de sucursales continuó más allá del proceso de saneamiento del sistema bancario. A comienzos de 2015 ya se habían perdido otras 200, y diez años después apenas quedan la mitad de las que había entonces, como se puede apreciar en el gráfico 1.

El cierre de oficinas durante la última década ha respondido, en primer lugar, a la profunda transformación experimentada por el negocio bancario, marcada por el auge de la banca digital y la mutación de las relaciones con los clientes. Pero también refleja la consolidación del sector en España, impulsada tanto por los últimos coletazos de la reestructuración originada por la crisis como por la estrategia de las propias entidades, que han buscado aumentar su escala para explotar las sinergias que ofrece el desarrollo de los canales digitales mientras, al mismo tiempo, aprovechaban la ocasión para rebajar la presión competitiva.

Sólo algunas cooperativas de crédito han apostado por extender su red de oficinas en la provincia durante los últimos años

Un simple vistazo al gráfico 1 nos permite comprobar que casi todas las entidades han recortado notablemente su parque de oficinas. El Banco Sabadell, propietario de la mayor red de sucursales de la provincia —heredada de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuyo negocio financiero adquirió por 1 euro—, ha desmantelado prácticamente la mitad; mientras el BBVA ejecutaba un recorte de similares proporciones. El Banco de Santander clausuró un porcentaje aún mayor, pues en 2017 sumó las que tenía el Banco Popular y, aun así, hoy en día cuenta con una cadena de oficinas que es prácticamente la mitad de la que mantenía por sí sólo diez años antes. En el caso de CaixaBank, el gráfico 1 muestra que la adquisición de Bankia, en 2021, le permitió aumentar notablemente su red, pero en apenas cuatro años efectuó un tijeretazo que le llevó a mantener abiertas bastante menos de la mitad de las que sumaban ambas entidades en 2015.

Así, a lo largo del último decenio han desaparecido del mapa bancario de nuestra provincia entidades como el Popular y Bankia, absorbidas por el Santander y CaixaBank, como ya se ha mencionado, pero también otras como Mare Nostrum, integrado en Bankia en 2017, o Barclays, que transfirió a CaixaBank su negocio minorista entre 2014 y 2015. Otras entidades que tenían menor presencia y no aparecen por separado en los gráficos, como Liberbank —fusionada con Unicaja en 2021— o Targobank —que acabó integrada en ABANCA—, se han evaporado también del mapa bancario de Alicante.

Gráfico 2. Distribución porcentual del número de oficinas bancarias en la provincia de Alicante (2015) / J.L.

Sólo algunas cooperativas de crédito han apostado por extender su red de oficinas en la provincia durante los últimos años. Es el caso de Cajamar, que comenzó a pisar fuerte en Alicante desde 2012, cuando adquirió Ruralcaja —donde se había integrado unos años antes la antigua Caja Rural de Alicante—, de la Caja Rural Central y, sobre todo, de Eurocaja Rural, que ha multiplicado sus sucursales, pasando de 5 a 30 establecimientos entre 2021 y 2025.

Con todo, los gráficos 2 y 3 permiten comprobar que las cuotas en el reparto de la red provincial de oficinas bancarias no se han alterado sustancialmente durante los últimos años. La fuerte disminución del número de sucursales no ha provocado variaciones notables en los porcentajes correspondientes a las grandes entidades, que han protagonizado el proceso de desmantelamiento de la red, apostando por desplazar la relación con sus clientes a los canales digitales y por cerrar oficinas conforme iban absorbiendo las de sus competidores.

Gráfico 3. Distribución porcentual del número de oficinas bancarias en la provincia de Alicante (2025) / J.L.

De este proceso ha emergido con fuerza el fenómeno de la “exclusión financiera”, término que alude tanto a las barreras de acceso a los servicios bancarios para los clientes de menores rentas, como a las dificultades con que se encuentran quienes residen en los municipios menos poblados para disponer de tales servicios. Muchas localidades alicantinas se han quedado sin oficina y, en algunos casos, se ha multiplicado la distancia que han de recorrer quienes viven en ellas para encontrar una.

Al margen de dicho fenómeno, interesa subrayar el impacto que las operaciones de concentración empresarial han tenido en el adelgazamiento de la red. Las absorciones o fusiones no sólo han generado duplicidades que era preciso corregir. También han servido para rebajar el número de competidores, dejando a los clientes con menor capacidad de elección en un panorama en el que las ofertas de servicios y precios de las mayores entidades son prácticamente coincidentes. A la vista de lo ocurrido durante los últimos años, no es difícil anticipar las consecuencias de la integración del Sabadell en el BBVA, ya que las condiciones establecidas sobre la operación no parten, como sería deseable, de un análisis en profundidad de la situación general de la competencia en las actividades bancarias, efectuado desde la perspectiva de los clientes.

Muchas localidades alicantinas se han quedado sin oficina y, en algunos casos, se ha multiplicado la distancia que han de recorrer quienes viven en ellas para encontrar una

En mi opinión, esa estrategia de crecer a base de fusiones y absorciones, tan del gusto de las grandes entidades, puede convertirse a largo plazo en su principal talón de Aquiles, pues está dejando un inmenso hueco a los operadores financieros más innovadores y disruptivos. Cada curso observo cómo mis estudiantes, de entre 21 y 23 años, abandonan a los bancos tradicionales para optar por entidades más dinámicas y creativas, que les ofrecen aplicaciones más atractivas, les facilitan el acceso a todo tipo de servicios y además, les brindan mejores condiciones, mientras las grandes entidades insisten en replicar su clásico modelo de negocio, menos flexible y más caro, a través de apps rígidas y poco intuitivas. Parece que les resulta más fácil el juego de las fusiones y las absorciones que apostar por la innovación, la versatilidad y la competencia.