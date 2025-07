Un momento de la actuación de la compañía Bambalina Teatre Practicable con Edipo Rey. | INFORMACIÓN

"Edipo rey" **½ De: Sófocles Compañía: Bambalina Teatre

Esta singular representación de uno de los mitos de la tragedia griega utiliza el teatro de títeres, la lírica del amplio coro, dirigido por Francesc Gamón, y música en vivo con la composición y dirección de Gonzalo Manglano. Se trata de «Edipo rey», de Sófocles, según la depurada adaptación y dirección de Jaume Policarpo, miembro esencial de la veterana compañía Bambalina Teatre Practicable. Siguiendo la tesis clásica, las personas no pueden huir de su destino, como le ocurre al principal personaje, quien fue abandonado siendo niño y se convierte en el rey de Tebas cuando, sin saberlo, mata a su padre en una pelea y se casa después con su propia madre. Eso le empuja a una trágica decisión, y la propuesta visual y verbal pudo saborearla el público que acudió a Casa Mediterráneo, al Festival FRESCA!, cuya quinta edición ha concluido. Conducen la nave y llegan a puerto Àngel Figols, Paloma Vidal, Pau Gregori, Arianne Algarra y Maribel Bayona. Es preciso imprimir aliento vital a cada elevado fantoche por parte de los intérpretes-manipuladores que actúan por sí solos a veces, y es necesario sentir totalmente la presencia de estos seres animados gracias al equipo de histriones. Estas circunstancias empañan el espectáculo de algún modo porque hay aspectos que no quedan redondeados. La figura del coro se integra normalmente en los pasajes. El poético ritual de la compañía valenciana es fiel al espíritu de la obra y nos transmite un mensaje sobre la búsqueda de la verdad. La conexión del espectador con las escenas y sus medios visuales no debe verse dañada por el perseguido distanciamiento sentimental. En este tipo de dramaturgia prevalece la razón por encima de las emociones, a lo que debemos añadir, lógicamente, el empleo de las técnicas vocales y físicas al servicio de la acción dramática, donde alguna máscara individual juega su papel. Determinadas versiones fílmicas se ocupan del texto de Sófocles. Y los numerosos asistentes dieron rienda suelta a los aplausos.