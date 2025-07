El juego de las corruptelas

España debe ser el único país al que no le hace falta generar memes con inteligencia artificial porque el día a día los crea solos. Quien me lo cuenta es un joven estudiante de cine que, para dar más valor a sus palabras, me muestra memes de Rufián, Sánchez, Feijóo, Abascal y así un largo etcétera. “¿Te das cuenta?”, me dice. Los mejores son los de Rufián, quien tiene mucho predicamento entre esa generación.

Gabriel Rufián sabe en qué territorio se mueve. Es el único que, por ejemplo, maneja con criterio y desvergüenza a infiltrados en el Congreso, tipo Quílez o Ndongo, templando sus formas con mucho humor y esa sorna habitual suya, como de no darle importancia a aquello que está ocurriendo en ese instante.

Es un país tan de memes que lo ocurrido con Cristóbal Montoro parece construido por un guionista de series de contenido político para equilibrar y mantener el suspense argumental y así poder convencer a los productores que merece invertir en una nueva temporada.

Que el presunto malo esté ahora al otro lado de la balanza es perfecto. Equilibra el juego en el que los partidos políticos llevan participando con ese “y tú más”, aunque no coincida en el tiempo, debido a que los hechos de los que se debate son de hace más de 10 años. Y esta situación nos conduce a un tema fascinante.

En la justicia, por ejemplo, existen temas que prescriben. Son las reglas y en ella participan todos. Pero, desde el punto de vista social, antropológico, moral, hasta de decencia humana, ¿los casos de corrupción prescriben?

Se defendía un dirigente del PP sobre las investigaciones del magistrado de Tarragona, Rubén Rus, ante el presunto tráfico de influencias realizado a través de un despacho de asesores ligado a Montoro, Equipo Económico, para favorecer a compañías gasistas con modificaciones de leyes relacionadas con pagos de impuestos, asegurando que eso no podía afectar a Feijóo, porque era el pasado. “Como si el escándalo de Filesa tuviera que perjudicar a Pedro Sánchez”, se defendía.

Pensar en la cuestión desde un punto de vista global evita partidismos. La memoria va por patios. Para un socialista, todo aquello que pudiera afectar a su partido en temas de corrupción tiende a la desaparición progresiva. De la misma forma que, para un popular, los casos sobre Bárcenas o la Gürtel no pueden afectar, ni por asomo, a la carrera presidencial de Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, las formas de actuar, tanto de un partido como del otro, precisan de un reseteo profundo sobre sus arquitecturas de partido. Lo más importante es que así lo entiende la mayoría de la ciudadanía que, como respuesta rápida a la pregunta sobre el nivel de honorabilidad de los partidos, esta siempre es baja. Cuestión de confianza.

Este estado de opinión solo se resolvería con un frente común de las dos formaciones mayoritarias contra la corrupción, pero solo el planteamiento ya reclama la ilusoria inocencia de aquel que lo proponga. Y no es tanto un nivel de inocencia. Es más bien el nulo nivel político que existe en estos momentos para llegar a grandes pactos. Existieron instantes de acuerdos comunes. Pronto solo serán recuerdos en los libros de Historia.