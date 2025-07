Proclama sobre el Misterio de Elche

Representación del Misteri d’Elx, en imagen de archivo. / Matías Segarra

Quien ideó el Misterio de Elche era un talentazo divino. Aquel 28 de diciembre en la playa del Tamarit. Con la barca y en su interior la imagen de la Virgen de la Asunción y el Consueta. Aquel día prodigioso del 28 o 29 de diciembre del siglo XIII. Y desde aquel día de diciembre, el Misterio de Elche ha llegado hasta nosotros.

Desde 1941 hasta 1959, todos los años yo vendía las localidades para los días 11, 12 y 13 de agosto. Durante toda mi vida, cuando estudiaba en València, tres cursos; Derecho en Murcia, un curso; en Granada, dos cursos de Derecho y en Madrid, cuatro cursos en la Escuela Oficial de Periodismo, a todas las personas que conocía, importantes en la cultura o la política, les hablaba del Misterio de Elche y les decía si querían ver su representación, y si estaban interesados en verlo les invitaba a que vinieran a Elche a conocer algo único en el mundo como era nuestro Misterio de Elche. Se lo decía al señor presidente de la Junta Local Gestora, don Alberto Asencio Gonzálvez; este señor me proporcionaba una carta del Patronato que yo le escribía y él firmaba la invitación formal para cada persona ilustre a la que invitábamos.

Cuando estudiaba en la Escuela Oficial de Periodismo en Madrid, visitó la misma el señor don Alberto Martín Artajo, al que también invité a ver el Misterio de Elche y tan interesado estaba que vino aquel año a presenciar la representación. Y las autoridades locales y el Patronato, cada una por su parte, quería que el señor ministro estuviera en su tribuna y el señor Martín Artajo decidió ver el Misterio desde la tribuna del Ayuntamiento.

Cuando terminé de vender todas las localidades, entré a la basílica para ver cómo estaba repleta de espectadores y un policía secreta que iba de paisano, y formaba parte de la escolta del señor ministro, me cogió firmemente del brazo izquierdo, me enseñó la placa de policía secreta y me dijo: «Venga conmigo». Me llevó a la sacristía y me preguntó: «¿Qué lleva usted debajo del brazo derecho?». Y llevaba la recaudación de la venta de las entradas envueltas en una hoja de papel de periódico.

En 1942 me sobraron 20 entradas y le dije al señor presidente que iba a buscar a un patrocinador para hacer una campaña de publicidad y me dijo don Antonio Ripoll, que fue el primer presidente, que no buscara patrocinador porque la publicidad la pagaría él. Cuando entró de presidente don José Ferrández Cruz, se suspendió una representación porque se habían vendido pocas entradas y los años siguientes- durante tres años seguidos- yo hice una campaña de entrefilets en el diario ABC cortando texto y anunciando las representaciones extraordinarias y La Festa en agosto, publicidad que pagó Mutua Ilicitana.

La Junta Local Gestora del Patronato no sólo está para presidir en la tribuna; está obligada a exigir que el Misterio de Elche se represente completo y correcto los días 11, 12 y 13 de agosto, porque si siguen representándolo como hasta ahora están privando al espectador de una parte importante de la representación como es la Asunción del Alma de nuestra Señora la Virgen María a los cielos. Este mismo agosto deberían representar el Misterio de Elche completo, porque no puede anunciarse como ensayo general, sino como representación completa. Y por una representación parcial como hasta ahora no es lícito cobrar una entrada. Por eso la Junta existe; para que esta situación no se extienda en el tiempo. También sugiero que los días 14 y 15 de entrada libre se vendan los balcones de la nave central, los balcones del presbiterio, la Puerta del Sol y la Puerta Mayor.