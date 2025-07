Elche es España

El último pleno, el celebrado en el mes de junio, por la Corporación municipal ilicitana. / HÉCTOR FUENTES

Repasando esta semana los noticieros locales, advierto unas manifestaciones del portavoz socialista, Héctor Díez, en las que asegura que «las prioridades del PP y Vox están totalmente alejadas de las necesidades de los ciudadanos de Elche»; esto lo dice con objeto de las propuestas o mociones que los partidos que conforman el Gobierno municipal van a llevar al próximo pleno de este 28 de julio, que casualmente se celebrará el mismo día que aparezca esta tribuna o glosa que escribe un servidor.

Propuestas que van referidas, una de ellas, a rechazar claramente la cesión de la Hacienda Pública a Cataluña, y la otra a la manida amnistía a aquellos que delinquieron en diferentes ámbitos; me refiero a todos los personajillos de la política de las formaciones de Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, que desde hace un tiempo copan titulares en los medios de comunicación y están en la zona de radar de todos los españoles, que precisamente no ven todo esto como los socialistas y desde luego como Pedro Sánchez.

Y me pregunto yo si las cosas que suceden en España y afectan directamente al bolsillo de los ilicitanos no debieran de importarnos a los que vivimos en Elche, como si fuera algo ajeno; el pueblo de Elche tiene que conocer lo que sucede en España, porque forma parte de ella, y los gobernantes ilicitanos, cuando toca, tienen que hacer valer dentro de sus posibilidades los intereses de Elche en el pleno del Ayuntamiento, que es donde toca.

Lo que ha dicho el portavoz socialista significa simplemente que el PSOE de Elche no tiene interés por estas cuestiones, pero parece que el resto de los ciudadanos y ciudadanas de Elche sí lo tienen, sobre todo con lo que viene ocurriendo con el Gobierno nacional del PSOE, cambiante, sin rumbo, putrefacto y lleno de corruptos, vendiendo la propia España a trozos, y con una incapacidad de resolución latente.

Quizás al PSOE debe importarle poco que los ilicitanos e ilicitanas, todos españoles, tengamos que pagar más dinero en forma de impuestos, entre otras cosas por las gracias de Pedro Sánchez a Cataluña, y como siempre el PSOE de Elche echa mano en el ámbito local de la oposición más sencilla: que si un árbol, que si un aparcamiento, que si has comprado un lote de sillas, le falta un tornillo a una farola, dale un poco de pintura a las patas del banco, en fin… Pero de lo otro, que nos afecta y mucho, ni una sola palabra.

Ahora bien, propuestas sólidas de peso, consistentes, beneficiosas para Elche, no aparecen nunca; he venido diciendo que el PSOE local viene descansando cada vez más en un liderazgo difuso y, de seguir así de estéril, la opinión pública y los barrios por donde me gusta moverme y preguntar, y por supuesto hablar de política local, advierten este pronóstico, así que ellos verán.

Aquellas propuestas que van a ir al próximo pleno para discutirse y votarse, aunque sea de forma simbólica, importan y mucho, porque atropellar la Constitución Española sin límites no es cualquier cosa; parece que para los socialistas ilicitanos Elche no es España.

Nuestro texto constitucional recoge el principio de solidaridad entre territorios, de manera que ceder la recaudación íntegra del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas supondrá un importante menoscabo económico para la Comunidad Autónoma Valenciana y, por tanto, para Elche, que forma parte de la Comunitat y esta a su vez de España. Todo esto supone un nuevo paso en el desmembramiento de España, otorgando privilegios el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la única finalidad de conservar el poder, y para su exclusivo interés particular.

Con el asunto de la amnistía, ¿dónde se ha visto que el poder político manipule y retuerza el ordenamiento jurídico a su conveniencia para no juzgar a aquellos que lo han violentado, de manera consciente y a capricho, rompiendo el principio de igualdad entre los españoles?

Así que la última tropelía del presidente del Gobierno, entre otras que tiene por costumbre poner en práctica para que no le muevan la silla, es la nueva entrega por la vía de la inyección económica a los delincuentes (que no al pueblo catalán, que es tan español como el resto).

Nicolás Maquiavelo, que fue un diplomático, escritor, filósofo político y autor italiano del Renacimiento, conocido por su influyente obra El Príncipe, manifestaba que el hombre tiene una tendencia natural hacia el interés propio, y como resultado surge la corrupción civil; además, es a él a quien se atribuye la conocida frase según la cual «en política el fin justifica los medios», aunque en realidad no fue suya, sino que provenía de una anotación que hizo Napoléon precisamente en un ejemplar de El Príncipe.

Pues bien, Sánchez está en esta tesitura del interés propio, y de hacer valer cualquier medio, legal o no, para obtener el fin de aguantar en el poder en contra de la voluntad del pueblo español, guste o no guste, «porque lo digo yo»; pero precisamente lo que está el propio Sánchez empezando a lograr es el principio de su propio fin, al tiempo, que no será mucho.

Luego las propuestas que van a ir al pleno no debieran pasar sin el apoyo de los socialistas ilicitanos, que tienen una oportunidad magnífica de corregir lo que en el fondo ellos saben que no está bien (y en privado lo reconocen), pero por orgullo, seguidismo, falta de convicción y disciplina política se aventura un pronunciamiento distinto en su votación al del equipo de gobierno de Pablo Ruz.

Como politólogo puedo trasladarles que Pedro Sánchez, por su comportamiento de falso actor y niño llorón, actitudes, aptitudes, constantes contradicciones y mentiras, falsa oratoria, falta de ética y convicciones, corrupción y ausencia de proyecto sólido para España, es con una enorme diferencia el peor presidente del Gobierno que hemos tenido en España, lo que supone el mayor lastre para un PSOE, que también España necesita como contrapeso al resto de ideologías; pero lo que no puede ser es este PSOE con él al frente: ténganlo en cuenta. Elche sí es España. Hasta pronto.