La Llonja de l’Ajuntament

La Llonja, amb la portada barroca. / G. Jaén

En la llengua viva d’Elx, la Llonja (en majúscula, per antonomàsia, com l’Illa, com la Rambla) ha estat sempre, potser fins i tot des d’abans d’iniciar-se la construcció de l’actual Torre del Consell el 1441, el pas porticat, de tres amples crugies, que sota aquesta torre uneix la plaça de Baix i la plaça de Dalt, la ciutat intramurs i la ciutat extramurs.

La majestuosa Torre del Consell (una iniciativa lloable d’aquella vila medieval de reialenc) es construí sobre la muralla, assenyalant l’eixida cap a Oriola, la Porta de Guardamar, i iniciant la definició d’un espai cívic -el Consell de la Vila, l’Ajuntament- que s’ha mantingut durant sis segles, fins avui mateix (un dels pocs ajuntaments de l’Estat espanyol que mantenen l’ús per al que foren construïts), en contraposició a l’espai eclesiàstic, centrat per l’església de Santa Maria, i, a partir del 1470, quan Isabel I de Castella establí la senyoria d’Elx, contraposat també a l’espai senyorívol, radicat a l’alcàsser.

Les obres a la Casa Consistorial en aquests sis-cents anys han estat nombrosíssimes; tanmateix, malgrat l’allau de documents que en parlen, no sempre sabem quin en fou l’abast. Als meus llibres he intentat traure clarícia de les dades documentals que donaren Ibarra, Ramos, Gozálvez i Navarro, però considerant el mateix edifici construït com a document fonamental. Entre la confusió originada per moltes aportacions del darrer segle (no sempre sabem a quines obres o estances es refereixen), tenim algunes certeses: la més significativa és la presència de la Llonja gòtica que encara podem veure, des de l’inici del segle XV, si admetem que fou una edificació preexistent a la Torre del Consell, començada a bastir el 1441 pel pedrapiquer Bartomeu Vidal. I així ens ha arribat el nom en la llengua viva d’Elx: aquest espai de pas i d’estança era «la Llonja», mentre que l’arc que restà obert de la casa dels comtes de Torrellano (1741, miserablement destruïda, a excepció de la façana, el 2001), a l’altra banda de la plaça de Baix, era «la Llongeta». Encara podríem parlar a Elx d’una altra «llonja», la de fruites i verdures, però això era «el Pra’o», una incorporació funcional i toponímica tardana, del segle XX, al llenguatge popular.

La qüestió de noms és important perquè, a mesura que perdem el valencià i desapareixen simultàniament la saviesa popular i el saber erudit, les pífies històriques i toponímiques augmenten fora mida. En aquest cas, a partir d’una lectura errònia de Rafael Navarro, oficialitzada pel consistori, començà a dir-se-li «llonja» al que era, realment, el Saló de l’Arxiu, on ara hi ha una sala d’exposicions anomenada precisament «lonja medieval», amb uns arcs construïts, segons Ibarra, el 1469 com un edifici tancat que mai no es pensà com llotja oberta, a la manera de la Loggia dei Lanzi florentina, que devia ser el model que imaginava Navarro.

També el dibuixà com un espai tancat Coniedo en un dels dos extraordinaris plànols conservats a l’Arxiu Històric d’Elx on es parla de «Graneros, y sobre ellos se pueden hacer Salas para la Junta de Propios», situant «B-Puerta de graneros» i «C-Ventanas de graneros». Abandonem, doncs, aquella fantasia d’una llonja renaixentista inacabada que s’inventà Navarro i diguem-li Llonja al que ha estat sempre, popularment i documentalment: l’espai gòtic de la primera meitat del XV que serví de base a la Torre del Consell i on es van situar les portes de fusta que permetien tancar la Vila Murada en cas d’atac d’armes, de pestilència o de fiscalitat.

Obres de consolidació en el Saló de l’Arxiu (ara sala d’exposicions) 16-08-1990. / G.JAÉN EN «LA VILA I EL RAVAL»

La Llonja, doncs, a més de ser una construcció gòtica meravellosa, que ens ha arribat dempeus, quasi com un miracle en aquesta ciutat que tot ho derroca per a fer-ho «nou i ben nou», ha estat històricament fins al segle XXI, el centre de la vida social, cívica i política de la ciutat. Sabem que els anys 1454-1455 se pagava per agranar i arruixar la Llonja la vespra dels dies de Nadal, de Sant Joan, del Corpus, de Sant Salvador i del Diumenge de Rams.

A la Llonja s’obrí el 1719 la contundent portada barroca, coronada per l’escut municipal, que donava accés a la Sala del Consell en substitució de l’escala gòtica preexistent, de caragol, que romangué parcialment embeguda en l’edifici. A la Llonja (un espai ample i ben ventilat, a cobert i a recer de les inclemències de l’oratge) es feien les subhastes públiques de les obres municipals als segles XVIII i XIX. A la Llonja s’establiren al vuit-cents les primeres normes higièniques per tal que els homes no pixassen pels racons. Entre 1944 i 1961, en incorporar-se a l’Ajuntament els habitatges de les tres primeres plantes de l’ala de llevant (el que Coniedo diu «casas de vecinos»), s’obrí donant a la Llonja la preciosa portada de l’Assumpta, que donava a una magnifica escala de nova planta de fusta i marbre, que enllaçava les cinc plantes de l’edifici i que completà gloriosament l’espai medieval. Aquesta és la Llonja que molts hem conegut. Però aquestes afortunades intervencions edilícies venien acompanyades per un ús intens de l’espai, per una corredissa de funcionaris, polítics i ciutadans que anaven de la plaça de Baix a la plaça de Dalt, de l’ala de llevant, amb dependències municipals, a l’ala de ponent, on radicava el poder polític.

Recorde vivament amb quina intensitat funcionava aquell edifici els quinze anys que el vaig viure com arquitecte municipal (1980-1995), escodrinyant racons, caminant pel carrer de Calendura, de la Torre de la Vetla fins l’escala vuit-centista que comunicava l’Alcaldia amb el Saló de Sessions, trobant restes medievals confoses amb restes modernes. Amb Manolo Rodríguez d’alcalde (1987-1995), restauràrem el Saló de l’Arxiu, les portes de fusta, les parets i la façana, reconstruírem la corona reial i el toisó d’or de l’escut que havien estat picats el 1931 i, sobre tot, ell decidí que la porta d’alcaldia de la Llonja estigués oberta dia i nit, sempre amb el llum encés; així, el guàrdia que fins aleshores vigilava l’Ajuntament des de dins d’un cotxe passà a vigilar-lo des de dins de l’edifici. Una mesura política aparentment simple, però de gran abast simbòlic.

Quina diferencia de la Llonja del segle XX amb la que vingué després, quan l’alcalde Diego Macià encarregà un nou edifici, canvià l’accés a l’Alcaldia (traslladant-lo des de la cara al cul del monument), enderrocà les escales vuit-centista i nou-centista i remodelà tot l’interior deixant-lo «nou i ben nou». I sort encara que no portà l’Ajuntament dalt del Parc Esportiu, com pensà fer.

Amb aquelles decisions polítiques -insensibles, incultes, definitives- la Llonja ha esdevingut un espai mort, només de trànsit, ple de merda de colom, amb la porta de l’Assumpta perpètuament condemnada i amb la porta barroca, on lentament es desfà la pedra, oberta només en ocasions solemnes. La vida diària viscuda en aquest espai entre els segles XV i XX ha desaparegut. Tanmateix, malgrat que els polítics no se n’adonen, les ciutats no són només (ni tan sols ho són fonamentalment) arquitectura i urbanisme; són la vida de la gent, els records de la població, les vivències, les paraules, els noms antics dels espais i dels llocs, aquestes coses intangibles que formen l’ànima del poble.