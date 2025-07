Los socialistas alicantinos se fotografían con Ximo Puig en la comida del Botànic / INFORMACIÓN

La semana pasada no pude escribir mi columna habitual, Espejo, porque esa mañana volví a caerme en la ducha. Me hice daño en la otra rodilla, pero por suerte no pasó a mayores. Lo importante es que hoy estoy de vuelta en estas páginas. Este mes de julio ha sido, sin duda, el más duro y retador de toda mi vida. Creo sinceramente que, durante este mes que está a punto de acabar, he crecido más que en el resto de mis años.

En este replanteamiento vital y reposo obligatorio, además de leer mucho, escuchar música alegre y mirar hacia dentro, también he tenido la oportunidad de descubrir quién está ahí de manera incondicional. Gracias.

Además de los audiolibros y la meditación, he tenido tiempo para pensar. Estos días se ha conmemorado el 20 aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en España y, bajo este importante acontecimiento, también se celebró por primera vez hace dos décadas el Día del Orgullo LGTBI a gran escala. Pienso en todos aquellos referentes que han ido abriendo camino: a veces en silencio, otras veces levantando la voz por quienes no podían hacerlo. Gracias a ellos hemos avanzado hacia una sociedad más justa y con más derechos. No todos los que quisiéramos, pero muchos más de los que teníamos.

Si hablamos de los derechos de las personas LGTBI, no podemos olvidarnos de Pedro Zerolo. Fue capaz, incluso de forma póstuma, de llevar al Congreso una ley de no discriminación para todos los colectivos vulnerables en todos los ámbitos de la vida. Una ley para protegernos. Siempre lo he dicho, también como legisladora autonómica: una cosa es lo que dice el papel y otra muy distinta es su cumplimiento, especialmente cuando hablamos de colectivos vulnerables como el de la discapacidad, al que pertenezco. Pero son pasos importantes que debemos celebrar y defender.

Uno de mis grandes referentes políticos es José Luis Rodríguez Zapatero. Hace 20 años entendió que la sociedad había cambiado y que, para seguir avanzando en esa sociedad del bienestar que tanto molesta a algunos, era necesario reconocer derechos a colectivos invisibilizados: personas con discapacidad, el colectivo LGTBI, políticas de igualdad... Una larga lista de decisiones que cambiaron para siempre este país. Gracias, ZP.

Fuimos el tercer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. Y fue gracias, una vez más, a gobiernos progresistas que creen en la igualdad real.

Pero además de legisladores, hacen falta personas. Personas que, desde sus pueblos y ciudades, a menudo desde la invisibilidad, hacen posible esta transformación. Por eso quiero agradecer públicamente la labor de mi compañero Lázaro Azorín, alcalde de Pinoso durante los últimos 15 años y actualmente diputado nacional en la Comisión de Discapacidad. No podemos tener mejor representante. La semana pasada se le rindió un merecido homenaje, al que no pude asistir más que por vídeo debido a mi reposo. Pero no quería dejar de agradecerle, desde aquí, su trabajo incansable por su pueblo y por tantas personas a las que ha dado visibilidad y oportunidades. Nunca olvidaré todo lo vivido. Solo me queda recuperarme para poder visitar el Congreso de los Diputados, una de mis asignaturas pendientes. Lo haré, seguro.

Si hablo de referentes, no puedo olvidar a quien tantas veces he mencionado como mi Espejo: Manolo Mata, síndic de mi grupo parlamentario en las Cortes durante la pasada legislatura. Aquella fue una época en la que, de verdad, se hacía política en mayúsculas. Fue una escuela de aprendizaje continuo. Gracias, Manolo, por tu sabiduría, tu lucha incansable y tu humanidad.

Tampoco puedo dejar de mencionar a mi amigo y asesor Carles Hernández, sin cuyo apoyo -y el de un equipo humano incansable y profundamente implicado- probablemente yo no estaría hoy aquí. El trabajo de los asesores es invaluable.

Y por supuesto, gracias a Ximo Puig, quien me dio la oportunidad de ser diputada y confió en mí para dar visibilidad a lo invisible. Gracias también a Damián, mi compañero en la ejecutiva anterior, que me enseñó que la unión hace la fuerza y que todos los colectivos minorizados debemos permanecer unidos para tener presencia en todos los ámbitos de la vida. Gracias por enseñarme que ser aliada de vuestras luchas es también luchar por lo que yo soy y represento.

Hoy la nostalgia me ha acompañado al escribir esta columna. Pero pensar en estas personas me da fuerza para seguir adelante desde este obligado reposo que ha cambiado mi vida. Siento que, aunque sea desde esta pequeña trinchera, sigo luchando por quienes están peor que yo y no tienen ni voz ni voto.

Gracias a todas las personas que lo hicieron posible, y a quienes hoy siguen luchando desde cualquier trinchera, No olvidéis nunca que lo que lograsteis sigue vivo, y que vuestra energía nos acompaña cada día.

Gracias al PSPV por darme estos referentes, y por hacerme sentir orgullosa de quién soy, de dónde vengo a nivel familiar y de cómo pienso.

Gracias, Ximo.

Gracias, Manolo.

Gracias, Carles.

Gracias, Damián.

Y, por supuesto, gracias, Lázaro.

Vuestro trabajo y coherencia me dará fuerzas para volver con más ganas todavía.