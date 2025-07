Ripios para pasar julio

Sánchez lanza medidas anticorrupción y Feijóo le pide convocar elecciones tras el 'caso Cerdán' / Europa Press

Entre los unos y otros, prestos a mangar lo ajeno, con la prestancia precisa de quien ha salido electo, van dejando los arcones vacíos y tentetiesos. Protegernos vale un precio y nunca es bastante el sueldo a tan ilustres mecenas del enredo, del embuste y de la arana y el cuento. Hay que pagar a los faros que guían nuestro sendero, el de bobos que babean, que ser hurtados por unos no es lo mismo que por ellos, los que sisan sin el garbo con que saquean los nuestros. Qué forma tan elegante tienen los míos de llevarse a los bolsillos dinero, cuánta clase y cuánto estilo, qué riqueza de procesos, qué picardía, qué ingenio. Eso es arte, letra impresa, libro abierto, melodía, arpegio puro, diseño. Solo verlos como afinan es regalo para el alma, casi un sueño. No es lo mismo para el karma ser sableado por aquellos que ni saben, ni se acercan a la sisa sin hacerlo con elegancia, destreza y sin llorar por lo hecho. Que el perdón es de los nuestros, qué perdón, un gran respeto a su mirar para el frente, echando culpas a diestro y a veces hacia siniestro.

Qué divertido es el mundo de esta gente que en tropel, elegidos por el cielo, dotados de ciencia infusa, educados en el magno de los partidos colegio, llegan del cero a mil ciento. Cómo aprenden y se esfuerzan, titulados en el cieno, a llenarse de su ego, a digerir las palabras dadas como vil anzuelo para que coman los pocos que creen en sus asertos.

Se sientan en sus asientos y aplauden sin miramiento a quien les dota de abono para ser algo, que antes, cuando en la calle paseaban con ese molesto pueblo, no sembraban, ni importaba, solo llegar al Congreso era su meta y deseo. Ovaciones a los dioses que proporcionan el medio es el trabajo y hacerlo, aunque pareciera abyecto, es el pan y es el negocio, aunque cada cual se falte al obligado respeto. Porque todo tiene un precio y se abona, qué narices, que París vale una misa y un escaño, ir al infierno. Quién iba a decir a muchos que su destino y poltrona iban a llegar tan lejos. Muchos, la gran mayoría, ni siquiera superaban la asignatura «recreo». Que es difícil la materia, verdadero, porque solazarse al aire mientras se contempla el cielo no está al alcance de todos, hace falta desparpajo y acercarse al sol correcto. Y eso exige disciplina, buen ojo y mejor acierto, doblarse y caer de bruces, dar palmas, gritos y besos.

Ni los puños bien cerrados, ni brazos a los luceros, hoy las manos hacia abajo, tan ágiles cual gacelas, profesionales del medro, con sus lenguas viperinas, mediocres de cuerpo entero y gloriosos embusteros.

Hoy te dicen yo prometo y mañana me arrepiento, pasado ya me lo pienso y al otro ya ni me acuerdo de la palabra ofrecida que vale para un momento. Se juntan o se revuelven, se pelean o se quieren. Porque son solo instrumentos los prójimos, los ajenos, los cercanos, los parientes y los amigos a sueldo.

Y así vamos asistiendo a esta comedia de enredo, a este drama palaciego que mina la fe del pueblo y ciega a los que antes vieron. Votar podemos, perfecto, pero sin saber de cierto qué votamos y por eso a quiénes les concedemos los afectos y los duelos.

Ellos son la democracia, lo de «demos» es señuelo y lo de «cracia» un invento. Y cuela, que ya no es poco y millones de paganos, silentes ante el descrédito, salen cada cierto tiempo a rendir tributo al miedo, pues miedo al otro es el reto que siembran los similares que juegan en este juego. Cada cual en su partida busca enemigos a cientos, pregona las desventuras y llora con llanto amargo los presagios más tremendos. Yo o el caos y el caos lo vendo porque el mío es estupendo.

Pero es tiempo de sonrisas, vendrán después más lamentos cuando las fechas nos traigan el frío de nuestro invierno. Traerán consigo consignas preparadas para un juego que aburre más que entretiene, de ser torpe, vil y ciego. Si pecaran de ironía, de elegancia, de misterio, serían las cosas distintas y en ocasiones, ameno. Pero tan brutales actos de una función que es engendro, de palabras adefesio, de magines sin cerebro, no sirven para ser solo y aunque fuera por pudor un simple divertimento. Aburren. Eso es lo grave. Pan y circo daban antes; ahora tabarra y un tedio, que deprime por la ausencia al menos de ese gracejo que justificara el sueldo.

Y por hoy ya me voy yendo, que es julio y en estos tiempos conviene no pensar tanto, es mejor o acaso bueno dormitar entre los pinos y ver al sol cada noche enfrentándose a la sierra, de Bernia, en desigual duelo. Vayan ripios veraniegos a la salud de los nuestros y de aquellos forasteros que se aposentan cada año en nuestras playas y cerros. Vale. n