Trump quiere despedir al presidente de la Reserva Federal

La política monetaria es una herramienta compleja mediante la que los bancos centrales tratan de estabilizar la economía. Sin embargo, lo esencial de la misma consiste en lo que sigue. Si como consecuencia de una crisis un país padece caída de los precios (deflación) y desempleo, el Banco Central debe bajar los tipos de interés para que se abarate el precio del dinero y ciudadanos y empresas soliciten más crédito, lo que aumenta el consumo privado y las inversiones contribuyendo a que crezca la demanda agregada y con ella el PIB y el empleo. Por el contrario, si un país sufre demasiada inflación, el Banco Central debe subir los tipos de interés para que el dinero sea más caro; para que los ciudadanos reduzcan su consumo y las empresas sus inversiones; para que disminuya la demanda agregada y con ella los precios, moderándose el crecimiento económico y evitando así las consecuencias de una espiral inflacionista –entre otras, caída del consumo privado, de las inversiones, del PIB y del empleo-.

Desde que inició su mandato, Trump viene exigiendo a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que baje los tipos de interés para que el dólar de deprecie fomentando las exportaciones y para impulsar el crecimiento económico. El dólar puede, en efecto, depreciarse si la Reserva Federal baja tipos ya que, al disminuir la rentabilidad de los activos financieros en dólares, también lo haría la demanda de la moneda norteamericana. Por otro lado, la bajada de tipos podría estimular el crecimiento económico por las razones que he expuesto arriba.

La prensa atribuye la decisión de la Reserva Federal de mantener altos los tipos de interés a distintas causas: la inflación no está controlada; el PIB y el empleo se comportan bien y no hace falta estimularlos; el banco central desea ser neutral ante las elecciones del próximo noviembre y la política económica de Trump es tan contradictoria y errática que genera incertidumbres que obligan a Powell a actuar con mucha prudencia. Pondré dos ejemplos de esto último. Comprenderán que, para Powell y los economistas de la Reserva Federal, es un verdadero problema decidir si deben bajar los tipos para que el dólar se deprecie cuando ya está perdiendo valor como consecuencia de una política fiscal que, al reducir los ingresos, corre el riesgo de disparar el déficit y la deuda pública, lo que ha hecho caer la confianza en la moneda norteamericana y aumentar la prima de riesgo. También entenderán que Powell y los economistas de la Reserva Federal no puedan tomar decisiones sobre cuánto bajar o subir los tipos para controlar la inflación mediando la llamada TACO (Trump always chickens out - «Trump siempre se acobarda»). Es decir, cuando proclamo que los aranceles serán del 100% y dentro de quince días podrían ser del 30% porque me han amenazado con una guerra comercial.

Ahora bien, cuando uno consulta las opiniones de economistas de prestigio, descubre que las razones del presidente de la Reserva Federal son de calado porque teme que la política arancelaria y migratoria de Trump provoquen una situación de estancamiento económico acompañado de inflación (estanflación) a la que contribuiría la bajada de los tipos de interés. Powell está convencido de que los aranceles serán altos y fomentarán la inflación al encarecer los precios de los productos importados y también los de los producidos a mayor coste en los Estados Unidos para sustituirlos. También está seguro de que las deportaciones masivas y la búsqueda de la migración neta cero dañará la producción de sectores como agricultura, construcción, minería, turismo y hostelería al reducir la oferta de trabajo y aumentar los costes salariales y los precios. El aumento de la inflación terminaría por reducir la demanda agregada y, como colofón, la bajada de los tipos de interés cebaría esa demanda contribuyendo a un menor crecimiento del PIB acompañado de más inflación y desempleo.

Utilizando sus buenos modales, Trump ha llamado a Powell «mula testaruda», «tonto de remate», «cabeza hueca» o «bebé que lloriquea» y también ha mentido al decir que fue Biden quien lo nombró presidente de la Reserva Federal, cuando fue el propio Trump quien lo hizo el 2 de noviembre de 2017. También intentó que el Tribunal Supremo permitiera el despido de altos cargos de las agencias federales independientes, pero una sentencia del pasado mes de mayo dictaminó que el banco central es independiente y que la Casa Blanca no puede despedir a su presidente «salvo que hubiera causa que lo justificara». Esta apostilla es la que está empleando Trump para tratar de destituir a Powell, acusándolo de despilfarro en la construcción de la nueva sede de la Reserva Federal en Washington ya que su presupuesto inicial fue de 1.900 millones de dólares y su coste de 2.500. El presidente de los Estados Unidos afirma que ese desfase se debe al lujo y ostentación del nuevo edificio y el de la Reserva Federal lo atribuye a graves problemas estructurales del viejo edificio de los años 30 y a la inflación. De hecho, cuando estaba terminando este artículo, leo que Trump ha aparecido en las obras de la nueva sede de la Reserva Federal acompañado de Powell y lo ha acusado ante las cámaras de televisión de derroche, cosa que éste ha negado afirmando que Trump está incluyendo los costes de la remodelación de un tercer edificio que se terminó hace cinco años.

Trump seguirá arremetiendo contra Powell y no sabemos si llevará el asunto al Tribunal Supremo. Lo cierto es que, si logra despedirlo, la Reserva Federal perderá su independencia con las desastrosas consecuencias que ello tendrá para la economía mundial.