Amistad en el aire

¿Quiénes son tus amigos? Si tuvieses que hacer una selección de las personas que conoces para llevártelas a una isla desierta y que sean las únicas con las que mantengas contacto social ¿a quién elegirías?

Supongo que escogerías a personas que conoces realmente bien, con las que has compartido muchos de tus días, que han visto tu corazón al descubierto, que conocen la ligereza natural de tus movimientos y gestos; que han hablado tanto contigo que pueden poner en «repeat» la melodía de tu voz y sus cambios de octavas arrastrados por tus emociones; que conocen el sentido del humor con el que te andas, el pie del que cojeas, lo que te paraliza y lo que te hace saltar y estallar de alegría.

Son aquellas personas que te pueden describir a la perfección físicamente, pero también por cómo eres en tu interior, como si con cada mirada pudiesen zambullirse en tu interior para aventurarse y descubrir hasta los escondites más recónditos de quién eres. Pero para contemplar el corazón tan grande como el de una persona (plegado en nuestro interior como el intestino delgado), se necesita mucho tiempo y espacio, dos características de las que empezamos a adolecer a día de hoy cuando se trata de relaciones. En siglo XXI, vivimos encadenados a esa acongojante y abominable máquina de tortura que llamamos «teléfono móvil». La gran mayoría de los jóvenes conocemos y mantenemos contacto con el resto de nuestras amistades a través de estos instrumentos. Sin embargo, a pesar del gran bombo que se le dan a las nuevas tecnologías y a las redes sociales como mágicas herramientas para conocer a gente nueva y hacer amigos, desde mi punto de vista, resulta una idea muy desatinada. Ese pequeño rectángulo brillante no tiene espacio suficiente para conocer la inmensidad de un corazón humano.

Con el auge de las tecnologías muchos jóvenes han construido, su identidad, su mundo, sus relaciones y creencias dentro de un cacharro pequeño, delicado y frágil como el móvil. Es fácil entretenerse con Instagram, TikTok o cualquier juego; fácil sentirte admirado cuando todos están atentos y ven las maravillosas aventuras que vives y subes a tus redes sociales, cuando puedes fingir ser la persona más abierta extrovertida, inteligente o deportista de tu entorno; es sencillo hacer amigos, cuando puedes decir y ser cualquier cosa sin sentir el peso de la mirada de nadie, cuando puedes aparecer y desaparecer porque la presencia de la otra persona nunca se materializó en tu vida, como si nunca existiese. Creamos una felicidad fácil, accesible al alcance de la mano de cualquiera con solo echarla al bolsillo.

Pero ¿cómo vas a conocer realmente a los demás, cuando es tan fácil fingir ser algo que no eres bajo el escudo protector de la pantalla, cuando puedes evadir los miedos que en el campo de batalla (en la vida real) no eres capaz de afrontar? ¿Cómo nos vamos a conocer unos a otros, cuando solo vemos verdades incompletas que a veces son espejismos de nuestras propias esperanzas, si expresamos lo que sentimos con la misma cara, con los mismos emoticonos? Si no podemos ver lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos e irrepetibles. ¿Cómo vamos a tratar de recorrer la extensión de un delicado corazón humano con algo tan impreciso como un móvil?

Todas estas relaciones se vuelven de la misma consistencia que la nube, el único sitio donde quedan registradas: son frágiles, volátiles, evanescentes y tan sencillas de empezar como de acabar, que un poco de vendaval las hace retirar. No hay registros en nuestra memoria del tacto, de las miradas cruzadas, de las sensaciones que se respira en el ambiente, de las emociones que se leen en el rostro de la otra persona, de las lapidarias palabras que dejan huella en nuestro corazón, ni hacen mella en nosotros mismos. No tienen la solidez de las relaciones construidas en persona, donde poco a poco se crea un amplio espacio en el que ir desenvolviendo el corazón de la otra persona, con herramientas precisas y seguras imprescindibles para el cuidado que requiere una operación a corazón abierto, tales como el respeto, la admiración, empatía, complicidad e intimidad.

Desde luego, esto no será una realidad que todos vivamos, pero es innegablemente cierto que cuando teclees un «Hola» para empezar a hablar con alguien, lo que vas a vivir seguramente sea más etéreo, frágil e incierto que una sólida, tangible y palpable relación construida mano a mano, un camino firme sobre el que pisar, crecer y apoyarte cuando flaquean las fuerzas, lo cual puede hacernos más frágiles. Porque, con lo fácil que es hacerlo todo con el móvil ¿por qué no lo iba a ser conocer a una persona? Aunque hemos crecido así, pensando que nuestra felicidad es tan fácil de alcanzar con solo abrir el móvil, la verdadera felicidad siempre ha requerido esfuerzo, dedicación y enfrentarse a los miedos ocultos, ahora, detrás de la pantalla. Las relaciones virtuales que pueden parecer tan perfectas, cuando se materializan pierden toda su magia y complicidad, derrumbando nuestra fantasía y haciéndonos caer en la cuenta de que todo era un espejismo.