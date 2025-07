Cae el telón y termina el curso político

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comparece en Moncloa. / José Luis Roca

Cae el telón y el curso político ha terminado con el balance del presidente Sánchez y del aspirante Feijóo. El barco de cada uno está más o menos tocado con sus particulares goteras. Las investigaciones judiciales salpican a unos y otros e irán marcando el rumbo después de las vacaciones. El Ejecutivo ha ido cumpliendo sus compromisos con más victorias que derrotas. Resiste y piensa acabar la segunda parte de una legislatura en la que se han conseguido buenos datos económicos, récord de empleo y avances sociales que habrá que continuar sembrando en beneficio de la población. Los socios de la investidura de Pedro Sánchez el Legítimo confían en él, en mayor o menor medida, y no confían nada en el político gallego. La moción de censura se la hacen a este.

Ese hombre, fangoso y catastrofista por interés, lleva en modo electoral desde el primer día que aterrizó en el hemiciclo, y la «agonía» del inquilino de la Moncloa es de quitar y poner y ahora la lleva Feijóo a cuestas. La investigación al exministro Montoro es un caramelo amargo para el PP, que pone en evidencia más claramente aún el verdadero rostro del partido, y seguirá en pie junto a unas 30 causas pendientes relacionadas con sujetos del grupo popular. La financiación irregular, la caja B y tantas otras tropelías.

Por cierto, el anuncio realizado en la Francia derechista consiste en uno de los mayores recortes de su historia reciente. Es decir, 44.000 millones de euros menos para educación y sanidad públicas, pensiones y servicios sociales, a la vez que se presume de un incremento en gasto militar hasta alcanzar los 64.000 millones. Como títere obediente de Trump, el presidente Macron recibe palmaditas en la espalda desde el despacho oval. O sea, más tanques para defender derechos devaluados. Es el mismo modelo social de la derecha extrema y la extrema derecha si gobernasen en España por obra y gracia de las urnas. Una notable diferencia respecto a un Gobierno progresista.

La demolición del estado de bienestar sería una realidad con determinados individuos. Mejor es que no se haga la prueba porque los arrepentidos crecerían como setas ante un plan de ajuste de estas características. La estrategia es muy conocida. Trabajar mucho más y ganar menos. La fórmula maravillosa de un retrógrado Robin Hood, que hoy estaría aún más acentuada. Robar a los pobres y dárselo a los ricos. Una declaración bélica que ya existió de forma especial durante los años de M. Rajoy con la crisis económica. Recortar y privatizar. Negocio, mercancía y corrupción estructural. Y las élites tan dichosas frente a una mayoría de ciudadanos sobreviviendo como pueda.

Donald Trump ordena, manda, favorece ampliamente los intereses de su venta de armas y desprecia a Europa. Pero los perrillos falderos mueven la cola y agachan la cabeza. Sánchez no lo ha hecho y no gastará el 5 % del PBI en defensa, sino el 2,1 %. El PP y Vox no tendrían ningún problema para tragar y hacer de las suyas en favor de unos cuantos y en perjuicio de muchos. No es opinión. Lo dicen de un modo u otro y es lo que se ha visto con sus votaciones en el Congreso y con pactos allí donde gobiernan. Así es el patrioterismo de algunos que alardean envueltos falsamente en la bandera.

Los planes ultraconservadores no son otros. Ha ocurrido, ocurre y ocurriría otra vez con peores consecuencias caciquiles y de austeridad. Porque la «internacional reaccionaria», uno de cuyos reflejos es el genocidio del impune Netanyahu en Gaza con la bendición de Trump, sigue en pie de guerra contra la auténtica libertad, la democracia y la justicia social. Cualquier excusa le vale al retroceso a fin de imponer precariedad y neutralizar mejores posibilidades, como la ampliación de los permisos por hijo o la reducción de jornada a 37,5 horas semanales, que está pendiente de aprobación definitiva en las Cortes. Junts, de momento, y la derechona se oponen. Esto merece una reflexión.

Se sabe que las iniciativas que reducen la jornada laboral, sin reducir salarios, mejoran el bienestar de las personas en las empresas y que hay un mejor rendimiento gracias a la disminución de la fatiga. ¿No importa la salud física y mental de los trabajadores en una sociedad más humanizada? Y al paso también hablamos de la semana laboral de cuatro días. Por supuesto, estas cuestiones sobre la calidad de vida ajena y el aumento del tiempo de ocio les provocan urticaria a la patronal y a las fuerzas que solo creen en los privilegios de unos pocos. Esto requiere una actitud política adecuada y altura de miras.

Favorece también a los empleadores y gana terreno en Europa de diferente forma. Islandia, Holanda, Bélgica, Alemania… Es posible, viable y más humano, pero nuestros «regeneradores» de la democracia que están en la oposición se presentan con caradura, limpios de polvo y paja para ensuciarla. No harían otra cosa. Su credo lo impide.