Eso de las vacaciones es un cuento

Bañistas en el litoral ilicitano, con sus sombrillas en primera línea, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

Los meses de julio y de agosto son los meses por excelencia en los que la mayoría de los trabajadores disfrutan de sus más que merecidas vacaciones laborales, entendiendo jurídicamente por ello el período de descanso anual remunerado al que tienen derecho por ley todos los trabajadores, con el objetivo de garantizar su bienestar y descanso, y que viene regulado en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece la duración mínima de las vacaciones en 30 días naturales. Los convenios colectivos y acuerdos individuales pueden mejorar estas condiciones (cosa que casi nunca ocurre), pero nunca podrán reducir el mínimo establecido por ley. He de decir, para ser justos, que también septiembre es un mes que algunos trabajadores, los más privilegiados, eligen para disfrutar sus vacaciones, pero son los menos, suelen ser funcionarios públicos, acróbatas o sexadores de pollos, no muchos más, y digo privilegiados, ya que en estas fechas ya no existen aglomeraciones turísticas, los precios de los alquileres y de los chiringuitos son más bajos y los niños ya han vuelto al colegio.

Es por ello que las vacaciones son un tiempo que teóricamente se debe dedicar al descanso de quien las disfruta y cuyo objetivo es mejorar su bienestar, pero la realidad y los gustos enrarecidos de la gente nos demuestran todo lo contrario. Las vacaciones se convierten en muchas ocasiones en auténticas pesadillas, y es que no sabemos utilizar el tiempo libre, como no sabemos utilizar el Excel ni poner las cadenas a las ruedas del coche en caso de nevada y esto nos desestabiliza emocionalmente. Tanto es así que algunas personas sufren problemas de depresión veraniega, que consiste en un trastorno afectivo estacional que se manifiesta con síntomas similares a la depresión, pero agravados por el calor y la sensación de aislamiento. Además, algunas personas pueden desarrollar miedo a tener tiempo libre, conocido como ociofobia, o experimentar ansiedad y estrés debido a las altas expectativas que han depositado sobre las vacaciones y que temen que un año más se queden en eso, en meras expectativas. De igual forma, algunas personas pueden experimentar problemas psicológicos como el síndrome postvacacional, que incluye desmotivación, ansiedad, irritabilidad, y problemas de sueño ante la vuelta a la rutina. Como se puede comprobar, las vacaciones pueden ser más peligrosas que subirse al Dragon Khan o ir al primer día de las rebajas, por lo que poca broma con ellas, que luego pasa lo que pasa.

Se supone que el legislador, cuando pensó en las vacaciones, pensó en levantarse de la cama cuando uno quiera y no cuando lo ordene el despertador, en irse a desayunar a una terraza, leer la prensa o un libro tranquilamente, sin prisas y empalmar sin darte cuenta con el aperitivo, luego una buena paella o un caldero, después una siesta de esas de pijama y orinal y, tras lavarte las legañas y hacerte una horchata, darte un refrescante y relajante baño en la piscina y, para culminar el día, ponerte bien pincho e irte a cenar al chiringuito de moda y de verbena hasta que el cuerpo aguante.

Que ingenuo era el legislador, vamos y vamos, la realidad no tiene nada que ver con su previsión. Para algunos en vacaciones hay que levantarse antes que pongan las calles y que salga el sol para ir a la playa a plantar la sombrilla, ¡hijo de mi vida!; para otros, las vacaciones sirven para poner en riesgo su integridad física practicando deportes de riesgo como el rafting, el salto base o el bungee jumping, entre otros, que, digo yo, qué necesidad hay; para otros implica necesariamente viajar, da igual donde y el medio que se emplee, unos eligen el tren, ¡bendito sea el Creador!, como está funcionando últimamente Renfe o Adif, lo más probable es que se queden tirados en Albacete, si bien pueden aprovechar para comprar una navaja o comerse unos Miguelitos de la Roda, otros deciden utilizar el avión, pero no se crean ustedes que la cosa puede no ir mejor, se pueden ver sorprendidos con una huelga imprevista de los primos segundos del personal de tierra y quedarse tirados en el aeropuerto sin consuelo alguno; otros utilizan las vacaciones para irse con toda la familia a pasar las vacaciones de alquiler a un piso en la playa, ¡que por nadie pase!, donde, además de tener que levantarte al amanecer para poner la sombrilla, tienes que hacer cola en el súper para comprar, limpiar, cargarte con las palas, las sillas, la nevera y los niños y bajo un sol de justicia ponerte todo el día al sol como los lagartos y dormir en una cama más dura que el cemento armado, ahh, y compartir el apartamento con la familia de Logroño que hace más de ocho años que no has visto. Dicen las malas lenguas que el spot publicitario de la Casera, ese en el que todos salen corriendo despavoridos porque en el restaurante no había Casera, se rodó a mediados del mes agosto entre la peña que disfrutaba las vacaciones en la playa y corrían no porque no quedara Casera, sino para huir de las vacaciones. Otros aprovechan estos días de asueto para ir al pueblo y pasar unos días, que tras dos horas y media en el medio rural ya no saben qué hacer ni en que emplear el tiempo libre. Como decía José Luis Perales, se encuentran desubicados, fuera de su medio natural y con un ataque de ansiedad, porque eso de bañarse en el río es algo bucólico y además el agua está demasiado fría, pero bien, pero eso de estar sin wifi no lo soporta ni el Dalai Lama.

Punto y aparte merecen las vacaciones de los políticos, que, no contentos con lo hecho hasta la fecha, aprovechan estos días de asueto para ir a aparecer en un par de imposiciones de bandas, experiencia esta sin parangón, participar en alguna que otra tertulia televisiva para hacer balance del año y aprovechar para explicar que eso que ponía en su curriculum de Máster en Economía, Derecho e Ingeniería Aeroespacial era un error de transcripción cometido por un becario, que realmente él lo que tiene es el álbum completo de Doraemon, un curso acelerado de apretador de tuercas y estudios de costura, punto de cruz y botonaduras varias, y también algunos aprovechan para organizar una quedada en fiestas con los militantes para compartir con ellos lo bien que le va y todo lo bueno que ha hecho, y lo mejor, lo que queda por venir, sino que se lo digan a Koldo y a Montoro.

Por todo lo dicho, yo les recomiendo a los que van a iniciar las vacaciones que se lo tomen con calma, que las aprovechen para lo que están, para disfrutar y cobrar la paga extra, no hace falta que arriesguen sus vidas, ni se sometan a situaciones estresantes, para eso ya está el resto del año y no hace falta irse muy lejos para tener un paraíso por descubrir. Elche tiene de todo en verano y un buen plan es ser turista en tu ciudad, seguro que descubrirás lugares y cosas que no tenías ni idea que existían y que llevan toda la vida junto a ti.

Como dijo Sancho Panza, «cada uno es artífice de su aventura».