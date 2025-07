Estamos hartos de los políticos actuales

Continúan los cruces de acusaciones entre PP y PSOE por incongruencias en currículums / Europa Press

Tras varias conversaciones con mi amigo, el consultor de derecho normativo Emilio Piñeiro Carrascosa, acerca de nuestro hartazgo sobre los políticos que tenemos actualmente en España, viendo que coincidíamos en muchos puntos de vista, hemos decidido escribir juntos este artículo. Nos hicimos un test de “estar hasta las narices”... y hemos dado positivo. ¿Tendremos que ponernos mascarilla?

Debatimos sobre los políticos, y olvidamos lo más importante: el país. No discutimos acerca de ideas, estrategias, ni futuro, sino sobre personas. Y siempre con un ruido y polarización constante que acaba anulando la razón. Cuando alguien se sale de su línea de pensamiento, cómo cree tener una gran supremacía moral, nuestro amigo político le tilda de “persona peligrosa que está generando violencia”. Nuestros políticos gobiernan preocupados por el impacto en redes, lanzan un globo sonda y, según las reacciones y el número de likes, legislan. Mientras que la oposición no propone, sólo bloquea o ironiza. Y todos manipulan la información. Nos venden humo… y el problema es que se lo compramos.

Hablemos de política... y no de políticos. La política verdadera no es postureo, ni cinismo, ni propaganda, sino gestionar con visión, decidir con responsabilidad, y servir… no servirse. Es tener un plan para el mañana, que no dependa de quién gobierne hoy. Queremos políticas que ayuden a construir el país, que mejoren nuestra vida. En España no crece la justicia, la educación, la vivienda o la innovación, sino el barro constante del "y tú más", convertido en una forma de gobierno… o de oposición. Defendemos a alguien, únicamente porque es “de los nuestros", y hasta ponemos la mano en el fuego por él, dejando pasar lo injustificable, porque “el otro lo hizo antes”. Así alimentamos este ciclo estéril.

Es como si estuviéramos atrapados en una versión política de la prensa del corazón, un reallity show: nombres, escándalos, exclusivas....... pero nada que cambie de verdad nuestras vidas. A diario nos despertamos con un nuevo escándalo: un político detenido, un juicio público antes del juicio de la verdad. Los colores cambian, pero la sensación es siempre igual: un país girando sobre sí mismo, sin avanzar, sin rumbo, sin plan. Grandes titulares que se olvidan al día siguiente…… porque tenemos una nueva inmoralidad del otro partido.

¿Sería una buena idea hacer una serie de televisión? Con tantas tramas de enchufes, ascensos injustificados, prostitución, drogas, rescates, destrozo de discos duros a martillazos, puertas giratorias… acabaría siendo más larga que Cuéntame. Hablando de cine, recuerdo a Mariano Ozores decir: "los políticos son actores como nosotros. La diferencia que ellos son malos y se les perdona todo. Y a nosotros, si somos malos, no se nos perdona una.”

Una pregunta que los autores de este artículo nos hacemos es: ¿por qué no hay mecanismos de control para los que quieren acceder a un cargo público? Si quieres ejercer de médico o abogado, precisas una titulación oficial. Para gestionar millones en recursos públicos, no se pide ni siquiera una prueba de comprensión lectora. Un técnico en la administración debe pasar un durísimo proceso selectivo, pero un político que ha ido al colegio menos que Greta Thunberg puede convertirse en presidente del Gobierno. Los redactores de esta columna de opinión no toleramos que los únicos cargos públicos que no requieren cualificación sean, precisamente… los que tienen en sus manos el destino entero del país. ¿Su incompetencia es el motivo de que necesiten tantos asesores?

Es indignante que los políticos hinchen su currículum con masters inexistentes, idiomas que hablan regulinchi, o doctorados fantasmas.

Amigo lector, lo honesto no es reconocer una mentira. Lo honesto es no mentir. Una democracia donde se asume que todo el mundo miente…… es una democracia en peligro. Y es intolerable que únicamente se dimita cuando la verdad se convierte en algo insostenible. Y otra pregunta que queremos plantear es: ¿cuál es la trayectoria anterior a entrar en política de los actuales políticos? Mirad la titulación que tenían los políticos de la transición, y comparadla con los actuales. Muchos hacen de la política su medio de vida, y no tienen experiencia laboral previa… cosa que hace años no sucedía

Queremos terminar este artículo añorando a los políticos de la transición. Podías estar o no de acuerdo con Herrero de Miñón, Felipe González, Julio Anguita o Santiago Carrillo. Pero eran políticos honrados, con vocación de servicio público, que decían cosas con sentido, sin caer en el insulto fácil. Tenían sus discursos en la cabeza, sin necesidad de leerlos ¡Qué diferencia de nivel con los políticos actuales! Y, con el permiso de Emilio, a título personal quiero citar a mi tío, Luis Gámir Casares, diputado por Alicante y dos veces ministro con la UCD, cuando hablaba del “lenguaje de los hechos”. Señores políticos actuales, menos palabrería… y más hechos.

Este artículo está co-escrito por Emilio Piñeiro, consultor Compliance, Compliance Officer, docente y divulgador