La política cultural de Almoradí: la música en subjuntivo

Fachada principal del Ayuntamiento del municipio. / Tony Sevilla

La RAE define el modo verbal subjuntivo como el que permite construir predicados capaces de expresar, entre otro tipo de contenidos proposicionales, «información virtual»; pues bien, desde que las políticas autonómicas del Partido Popular comenzaron a implementarse (en 2023), la situación de una institución central de la cultura musical almoradidense, su Conservatorio Profesional, no puede describirse sin el uso de ese modo verbal. Se esperaba en Almoradí, con especial ilusión, la asimilación del Conservatorio Municipal por parte de la Red Valenciana de Conservatorios de Música y Danza. Los informes y expedientes de las administraciones implicadas en el cambio de titularidad de la institución musical habían sido validados y, aunque parezca complicado creer, no se habían apreciado aspectos negativos relacionados con la transformación. De hecho, se disponía de varios ejemplos de procesos de asimilación similares, como el del Conservatorio Profesional de Llíria, que ilustraban la viabilidad del trámite. El Conservatoria Profesional de Almoradí podía, por lo tanto, pasar a ser gestionado por la conselleria y el municipio podía comenzar a disfrutar de la nueva gestión. El cambio prometía traer consigo bastantes beneficios y, de entre ellos, el principal hubiera sido la reducción del precio de las matrículas de los cursos. Si la titularidad municipal hace necesario que la matrícula del curso ronde los 600 euros por estudiante, la gestión autonómica implicaría un descenso significativo del precio: la matrícula quedaría en torno a los 150 euros. Las familias de los estudiantes hubieran sido, en consecuencia, los primeros beneficiados de la asimilación del Conservatorio por parte la Red Valenciana. El profesorado actual de la institución musical almoradidense tampoco hubiera sido perjudicado; la asimilación por parte de la Red Valenciana hubiera hecho posible que, tras años de contrataciones a tiempo parcial, se hubieran aumentado sus jornadas laborales; en última instancia, hubieran podido dedicarse exclusivamente a la enseñanza de la música con contrataciones de jornada completa. Todo ello se hubiera conseguido, al mismo tiempo, que se hubiera aligerado el apartado de gasto corriente del presupuesto almoradidense, es decir, las cuentas municipales también se habrían beneficiado de la asimilación autonómica del Conservatorio. A cualquier equipo de gobierno se le puede exigir prudencia en relación con las cuentas públicas, pero también se le puede exhortar a que tenga en consideración otros aspectos de la vida social. Más temprano que tarde, el cambio de titularidad hubiera conllevado la ampliación en la oferta de especialidades (contrabajo, viola, fagot, piano acompañante) y, acorde con el aumento, la contratación de nuevo profesorado; la entrada de rentas procedentes de una administración supramunicipal vía nóminas a trabajadores cualificados no debería suponer un problema para Almoradí, antes bien al contrario. Pero, más allá de cuestiones económicas, de haberse realizado el cambio de titularidad, el Conservatorio Profesional de Almoradí hubiera sido el primer conservatorio de titularidad autonómica de la comarca. El equipo de trabajadores que durante más de tres décadas ha construido una parte ineludible de la cultura musical comarcal hubiera recibido de esa manera un merecido reconocimiento público.

A estas alturas del escrito el lector se encontrará algo extrañado, y un poco cansado también, de conjugaciones verbales en subjuntivo. Le permitirá comprender el uso de ese modo verbal saber que la documentación que autorizó el cambio de titularidad del Conservatorio caducó antes de que el traspaso a la Red Valenciana tuviera lugar y que, por ello, el Conservatorio continúa gestionado municipalmente. La interpretación del lector se ajustará mejor a los hechos si, al mismo tiempo, se le explica que la documentación caducó como consecuencia de una decisión política, a saber, se dejó que caducara para evitar la asimilación autonómica del Conservatorio. Esa taimada opción de gobierno es la que ha hecho necesario el uso del subjuntivo para describir los hipotéticos beneficios que la asimilación del Conservatorio municipal por la Red Valenciana hubiera tenido para el municipio (ahorro familiar, mejoras laborales, aumento de oferta académica, introducción de rentas); esa decisión política ha sido la que ha degradado la asimilación autonómica del Conservatorio almoradidense de «hecho consumado» a «deseo frustrado». En ese contexto, resulta particularmente grave la actitud del equipo de gobierno municipal, del Partido Popular, de Almoradí. Ante la estratagema de sus compañeros de partido, ni la alcaldesa ni la concejala de Música (hay una concejalía del equipo de gobierno dedicada a la gestión de la música) han defendido la incorporación del Conservatorio Profesional de Almoradí a la Red Valenciana de Conservatorios. Antes que enemistarse con las directrices populares, el equipo de gobierno municipal ha preferido utilizar el Ayuntamiento para participar en el torpedeamiento del trámite y parapetar desde la localidad la nefasta opción popular. Con esta gestión, el equipo de gobierno municipal ha demostrado que está dispuestos a anteponer sus intereses partidistas, del Partido Popular, a la mejora de su municipio. La duda queda del lado de los ciudadanos, ¿estarán ellos dispuestos a anteponer el filisteísmo popular a los intereses municipales de Almoradí?