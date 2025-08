Genocidio de Gaza: España debe denunciar por inacción al Consejo de la UE ante el Tribunal de Justicia

Palestinos buscan sus pertenencias en las ruinas de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. / MSF

Crímenes contra la Humanidad y posible genocidio

Desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, un sinfín de agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, y periodistas, han denunciado violaciones graves y sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos por parte de Israel. La Unión Europea, en virtud de los Tratados y del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la UE y el Estado de Israel (1995), tiene una obligación no solo política y moral, sino también jurídica, de responder con todos los medios a su alcance ante esta serie continuada de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de una magnitud, y desvergüenza en su comisión, pocas veces vista, y con un probable genocidio en curso, como atestiguado por los autos y medidas provisionales del Tribunal Penal Internacional y del Tribunal Internacional de Justicia.

La cláusula de Derechos Humanos y su incumplimiento

El artículo 2 del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la UE y el Estado de Israel establece literalmente: «Las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se basan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que inspira su política interior e internacional y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo».

Asimismo, hay que tener en cuenta el artículo 3 del Tratado de la UE que obliga explícitamente a la Unión a «respetar estrictamente el Derecho internacional», en especial los principios de la Carta de las Naciones Unidas, y a proteger los Derechos Humanos, en consonancia con el artículo 21.1

El informe elaborado por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior ha concluido que Israel está vulnerando de forma continuada y grave dicha cláusula. Seguidamente, la Alta Representante para la Política Exterior Kaja Kallas propuso al Consejo de la UE el 14 de julio de 2025 un inventario de diez posibles acciones, incluyendo la suspensión total o parcial del Acuerdo, la congelación del proceso de liberalización comercial, la suspensión del diálogo político, la restricción de visados, embargos sectoriales (incluido el de armas), y sanciones individuales selectivas a varios ministros del gabinete israelí. Sin embargo, el Consejo, por falta de unanimidad, no adoptó ninguna de estas medidas, incurriendo así en un supuesto claro de inacción institucional.

Pero esta falta de reacción del Consejo, aunque ciertamente fruto de una decisión política, no es una opción política más, sino que constituye un incumplimiento de las obligaciones que impone el Acuerdo y el Tratado salvo que admitamos que es legítimo abstenerse de actuar con todos los medios a disposición, incluyendo la suspensión de las relaciones comerciales y del suministro de armas, ante la comisión de crímenes contra la Humanidad. Estamos más bien ante el terreno de un acto debido por parte del Consejo, donde la discrecionalidad política del mismo operaría en la determinación de las medidas concretas a adoptar para prevenir y frenar el genocidio en Gaza.

Una vía posible ante el Tribunal de Justicia de la UE

Pero establecer que existe una obligación jurídica de actuar ante un posible genocidio no sirve de mucho si no puede controlarse jurisdiccionalmente. Aunque el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea limita la competencia del Tribunal de Justicia en materia de política exterior y de seguridad común (artículo 275 TFUE), esa exclusión no es absoluta, por lo que no se extiende automáticamente a todos los actos u omisiones de las instituciones en este ámbito. La jurisprudencia ha establecido que dicha exclusión debe interpretarse de manera restrictiva, pudiendo revisar actos adoptados en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común –o no actos– cuando estos estén vinculados a otras políticas de la Unión o cuando producen efectos jurídicos directos sobre personas físicas o jurídicas bajo algunas condiciones. En este caso, es evidente que la omisión del Consejo ante la situación en la Franja de Gaza tiene consecuencias directas sobre la vida, la integridad y la protección jurídica de las personas afectadas.

Asimismo, el artículo 40 del TUE establece que la aplicación de la política exterior y de seguridad común no puede menoscabar el ejercicio de las competencias de la Unión. Entre ellas se encuentra la ayuda humanitaria, y la política comercial. La inacción del Consejo frente al bloqueo sistemático de la ayuda humanitaria por parte de Israel en Gaza supone una colisión directa entre la PESC y esta política común. Dado que el artículo 275 TFUE sí reconoce competencia al Tribunal para controlar el respeto del artículo 40 TUE, esta circunstancia habilita una vía jurisdiccional adicional para impugnar la omisión del Consejo.

Por último, el Tribunal de Justicia ostenta en todo caso el poder jurisdiccional sobre los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, tanto respecto de su validez como de su interpretación y aplicación. En la medida en que la inacción del Consejo conduce en sí misma a violar el artículo 2 del Acuerdo con Israel que señala que el respeto a los Derechos Humanos es parte esencial del mismo, aquella puede y debe ser objeto de control jurisdiccional.

Por todo ello, cabe activar el recurso por inacción ante el Tribunal de Justicia al existir una obligación jurídica clara de actuar y una falta de acción que afecta al ordenamiento jurídico de la Unión y a sus principios elementales. Este recurso puede ser interpuesto por cualquier Estado miembro contra el Consejo.