Superman les ha salido rana a los MAGA

Trump ha troleado el cartel de la película presentándose como Superman en las redes. Superman desde su creación ha luchado contra encapuchados del Ku Kux Klan, contra los nazis en nombre de «la verdad, la justicia y el estilo de vida americano». Pero como ha dicho el director y guionista de este último capítulo de Superman, James Gunn, en el Times de Londres, «Superman es la historia de Estados Unidos, un inmigrante que vino de otros lugares y se afincó en el país, pero para mí es principalmente una historia que demuestra que la bondad humana fundamental es un valor y algo que hemos perdido». A pesar de ocupar Trump la imagen en el cartel de Superman, la película ha arrasado en taquilla en Estados Unidos y en medio mundo, pero sobre todo ha roto los esquemas de la derecha conservadora.

Un inmigrante indocumentado, refugiado y extraterrestre, convertido en periodista, es la peor pesadilla de los MAGA (Make America Great Again) de Trump. La cadena conservadora Fox News la ha criticado duramente «no vamos al cine para que nos den sermones ni para que alguien nos arroje su ideología». En esta secuela, Superman se enfrenta a un multimillonario maníaco que aviva el malestar mundial, su enemigo de toda la vida, Lex Luthor, lo encarna aquí un despiadado oligarca tecnológico. Luthor colabora con el despótico gobernante de un país llamado Boravia, una nación de Europa del Este, que acaba de invadir un país vecino llamado Yarham. Superman intenta detener la guerra, pero Luthor con la ayuda de trolls de Internet, comentaristas televisivos de derechas y un ejército de mercenarios enmascarados contraataca con una campaña de desprestigio xenófoba consiguiendo que las autoridades norteamericanas autoricen la detención y expulsión de Superman. El oligarca tecnológico deporta a sus enemigos a una cárcel gigantesca en una nueva dimensión a la que se accede por un agujero negro. ¿Les suena? Piensen en Ucrania cuando lean Yarham y el resto de los nombres y situaciones les cuadrarán solos. Es posible establecer paralelismos entre Superman y los conflictos geopolíticos contemporáneos desde Ucrania hasta Gaza. Es la interpretación que hace en el «rincón de la cultura» de The Contrarian, Meredith Blake, la columnista de este periódico digital norteamericano contestatario, lo que explica el cabreo de los Maga.

Es sin duda la versión más humana y menos «super» del héroe de los tebeos de Novaro. Como ha escrito el director del film me alegra haber hecho una película que se centra en el componente masculino- no machista- de la ecuación, sensible, una persona amable que siempre cuida de los necesitados. Superman recibe cuando lo necesita el apoyo, en primer lugar, de un inmigrante musulmán- Ali, que resulta asesinado por el malvado Luthor- y es respaldado después por otros superhéroes. «Eso que resuena tan poderosamente en tantas personas de todo el mundo es en sí mismo un testimonio esperanzador de la bondad y la calidad de los seres humanos».

Un Superman más humano que «super» y un tanto «woke» no encaja en la mentalidad de la élite tecnológica y plutócrata, ni por lo tanto en la tribu de los MAGA. Pronosticaron que iba a ser un fracaso económico; el problema de los conservadores es como explican o justifican la recaudación multimillonaria, aunque cualquier bulo seguro que les vale. Podrán atribuir el éxito al cartel con la imagen de Trump, pero la explicación no se sostiene siguiendo el guión y los diálogos de la película. Ni siquiera en 3-D.

Un descubrimiento impactante sobre sus padres biológicos, que quizá pensaron en Superman como dominador de la Tierra, obliga al superhéroe a reflexionar sobre qué lo hace fundamentalmente humano a pesar de su origen extraterrestre. Su padre adoptivo le provoca la reflexión y en un monólogo culminante, Superman defiende su humanidad: «Soy tan humano como cualquiera. Amo. Me asusto. Me despierto cada mañana y, aunque no sé qué hacer, doy un paso adelante y trato de tomar las mejores decisiones posibles. Me equivoco todo el tiempo, pero eso es ser humano, y esa es mi mayor fortaleza». Y es inmigrante, refugiado e indocumentado. Y, por si le faltaba algo, periodista.

