Turismo sin salud: cuando el modelo devora a la ciudadanía

España ha hecho del turismo uno de sus grandes orgullos y de sus principales fuentes de ingresos. La Comunidad Valenciana, y en particular Alicante, han asumido esta apuesta con entusiasmo, proyectando al mundo una imagen de sol, hospitalidad, playas y servicios que, sin duda, tiene efectos positivos sobre la economía local y el empleo. Negar el valor del turismo sería insensato. Pero igual de insensato e irresponsable es ignorar las consecuencias que este modelo puede llegar a generar sobre la vida cotidiana, la salud y el bienestar de quienes habitan de forma permanente los lugares que se han convertido en escaparates para el visitante.

Lo que está en juego no es un debate entre turismo o no turismo. La cuestión es mucho más compleja: ¿qué turismo queremos?, ¿para quién se planifican las ciudades?, ¿cuáles son los límites del crecimiento turístico antes de que se vuelva en contra de los propios territorios?, ¿cómo garantizar que el desarrollo turístico no comprometa el derecho a una vida saludable, accesible y digna para la ciudadanía?

Lo cierto es que el actual modelo turístico, basado en el crecimiento ilimitado, la ocupación intensiva del espacio y la lógica del mercado desregulado, está generando profundas fracturas en la estructura social, ambiental y de salud de las zonas afectadas. Fracturas que no se resuelven con campañas de promoción, ni con eslóganes de bienvenida, ni con cifras récord de visitantes.

El impacto sobre la salud no es una consecuencia secundaria o colateral, es el verdadero núcleo del problema. Las ciudades y municipios que viven volcados hacia el turismo pierden calidad de vida para sus habitantes. La saturación del tráfico y el incremento de la contaminación atmosférica y acústica son factores de riesgo bien documentados para la salud individual y colectiva.

Pero no es tan solo una cuestión ambiental. El turismo mal regulado introduce profundas desigualdades en el acceso a bienes básicos. El precio de la vivienda se dispara cuando los pisos turísticos sustituyen a los alquileres residenciales. Los servicios de salud, se colapsan en temporada alta. Las infraestructuras se diseñan para facilitar la movilidad del visitante, pero no para responder a las necesidades del vecino. Los recursos —agua, energía, limpieza, transporte— se redirigen hacia los polos de atracción turística, dejando en segundo plano barrios enteros que no forman parte de la postal oficial. ¿Cómo puede sostenerse la salud comunitaria cuando se prioriza el consumo del visitante sobre los derechos del residente?

A esta situación se suma la negación institucional del problema. Muchos responsables políticos han abrazado un discurso triunfalista en torno al turismo, en el que toda crítica se interpreta como un ataque a la economía. Se han atrincherado en la idea de que cuestionar el modelo equivale a rechazar el desarrollo. Y así, se legisla para facilitar licencias turísticas sin límites, se subvenciona la promoción internacional, se permite la ocupación del espacio público por parte de intereses privados… y se silencia la voz de quienes sufren las consecuencias.

Esta ceguera institucional es especialmente grave porque ignora que el turismo solo puede ser sostenible si es compatible con la salud del territorio y de su gente. No hay destino turístico que se mantenga atractivo en un entorno enfermo, inseguro o empobrecido. No se puede atraer a millones de visitantes sin invertir proporcionalmente en infraestructuras, en servicios básicos, en salud pública, en participación ciudadana. No se puede proteger la imagen de marca de una ciudad mientras se descuida la vida de quienes la habitan todo el año. No se puede mirar hacia otro lado mientras se cronifican desigualdades, se multiplican las enfermedades crónicas relacionadas con el entorno, y se condena a las generaciones más jóvenes a la precariedad y al desarraigo.

Es urgente un cambio de rumbo. No basta con añadir la palabra «sostenibilidad» o de «espacios sin humo» a discursos que no son reales. Se necesitan políticas públicas valientes, integradas y centradas en las personas. Políticas que regulen con criterios de salud y justicia social el crecimiento turístico. Que limiten la especulación inmobiliaria disfrazada de oportunidad vacacional. Que protejan el derecho a la vivienda, al descanso, a la movilidad digna, al acceso equitativo a los servicios. Que escuchen a la ciudadanía antes que a los lobbies del negocio turístico. Que entiendan que el desarrollo económico no puede construirse sobre el sacrificio del bienestar colectivo.

El turismo es y debe ser una oportunidad. Pero solo si se articula en torno a un modelo de territorio que priorice la salud. De lo contrario, acabaremos asistiendo a un proceso de expulsión silenciosa de la ciudadanía, de deterioro de los servicios, de agotamiento del entorno y de pérdida de calidad democrática.

No debemos confundir el desarrollo con el espejismo. No creamos que la verdadera gallina de los huevos de oro no es el turismo, sino la vida misma que se pone en peligro.