El arte de las naciones: creer que todo es posible

Sin embargo, cuando la vida se acomoda, ese viaje empieza a parecer menos necesario. «Mucho riesgo. No es conveniente», dirían los más racionales, cerrando sin darse cuenta la puerta a nuevas formas de pensar y de vivir.

Siendo la vida tan corta, nos cuesta dar saltos de consciencia porque nos asusta. Pero tampoco los damos de alegría, porque el miedo nos castra. ¿Quién se atreve, entonces?

Muchas veces me repetí, cuando practicaba puenting -deporte extremo que consiste en lanzarse al vacío desde un puente, sujeto únicamente a una cuerda atada al cuerpo mediante un arnés- la frase del escritor egipcio Naguib Mahfouz: «El miedo no evita la muerte. Evita la vida». Entonces abría los brazos y abrazaba el vacío. Sentía la fuerza G en mi cuerpo, haciendo un péndulo vivo.

Y es que tal vez solo se salta cuando una parte de ti ya ha entendido, a palos, que cada día es una oportunidad para vivir con autenticidad, para dejar de esperar señales, para habitar el tiempo sin intentar domesticarlo. El tiempo no avisa. Y desde luego, no se deja atrapar en ningún modelo predictivo.

Ese salto interior nos entrena para comprender algo más grande: que los verdaderos cambios no solo ocurren en la vida de una persona, sino también en la de un país. Como ciudadanos, nos encontramos con eventos que nos empujan a repensar lo que somos.

También la economía -igual que la consciencia- atraviesa ciclos. Incluso en la incertidumbre o el conflicto, surge la oportunidad de hacer magia.

La historia nos recuerda que, antes de integrarse en la Comunidad Económica Europea, España ya había tejido una base industrial firme. Sectores como la automoción, el textil, la metalurgia, la construcción naval o la alimentación sostenían una parte significativa del PIB y del empleo. En los años 60 y 70, se consolidó una red empresarial nacional con capacidad de generar valor, innovación y empleo. Aquella etapa marcó una transformación económica y cultural que dio forma a una identidad que aún hoy busca su lugar en medio del cambio.

Hoy, España es la cuarta economía de la zona euro y una de las quince más grandes del mundo en términos de PIB nominal. No ha sido un trayecto lineal, pero sí profundamente resiliente. Y tal vez ahí resida su mayor virtud, en la capacidad de adaptarse, reinventarse y resurgir con fuerza. Ese impulso no nace de un único hito, sino del esfuerzo sostenido de millones de personas a lo largo de décadas. El esfuerzo es nuestro. Es cada uno de nosotros saliendo adelante, construyendo país desde lo cotidiano.

Actualmente, en un mundo interconectado y de economías abiertas al comercio exterior, muchos países desarrollan su marca nacional como herramienta diplomática, comercial y reputacional. En el Nation Brands Index 2024 de Anholt-Ipsos, España ocupó el puesto 11 entre 50 países. Este índice analiza cómo se perciben la gobernanza, la cultura, la economía y la apertura al mundo de un país.

Por su parte, el informe Brand Finance Nation Brands 2024 -informe cuya metodología se basa en la valoración de la marca, la fortaleza de la marca y la percepción de sostenibilidad- sitúa a España como la 12ª marca país más valiosa del mundo, con un valor estimado de 765.000 millones de dólares. Este valor no mide el PIB, sino el potencial de una marca para atraer inversión, exportaciones y confianza.

Menciono estos informes porque representan apenas una muestra del talento, la trayectoria y la solidez que muchas empresas españolas encarnan. Pero más allá de los números, una marca país es una forma de mostrarnos al mundo; de valorar lo que hacemos bien, de reconocer con honestidad nuestros errores y de asumir, con madurez, la responsabilidad de corregirlos. También es una forma de cuidar lo que hemos construido. Lo que no se conoce, no se valora; y lo que no se valora, no se cuida.

Hay países que han llevado esta estrategia más lejos, aplicando su marca directamente en productos nacionales, ferias internacionales y campañas culturales. En el caso de España, aunque la Marca España tiene una proyección más institucional, existen esfuerzos coordinados entre organismos como ICEX y sectores clave para representar al país en el exterior con una narrativa coherente, moderna y competitiva.

Una marca país no es solo una campaña, es una manera de reflejar lo que somos con claridad y propósito. Esa construcción del compromiso diario de quienes sostienen el país con sus actos, sus decisiones, su forma de vivir. Por eso somos parte activa de esa imagen. Nos toca mantenerla viva no por costumbre, sino por convicción.

Entonces, ¿qué hábitos, qué costumbres, qué inercias seguimos sosteniendo que nos impiden dar saltos verdaderamente transformadores?

Quizá ha llegado el momento de imaginar, desde otro lugar, cómo queremos vivir. No se trata solo de competir con otras economías, sino de reconocernos con honestidad, y de construir algo que se parezca a lo que somos. Algo con raíz y con visión. Algo que podamos habitar con la certeza de seguir siendo una economía que inspira confianza.