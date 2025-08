Elche ciudad universitaria

«I have a dream» («yo tengo un sueño»), dijo Martin Luther King en su famoso discurso durante la marcha de los derechos civiles. Manifestaba su fe en un futuro en el que blancos y negros pudiesen convivir. Pues bien, hoy voy a hablar de sueños: el sueño de Elche como ciudad universitaria. Aunque el mundo universitario ha sido tradicionalmente cerrado y endogámico, me he decidido a soñar con un futuro en el que la Universidad sea un ente abierto a la ciudad, hasta permitir que Universidad y ciudad sean un continuo y establezcan un diálogo.

Existen en nuestra ciudad tres universidades, teniendo cada una de ellas una estrategia de posición y crecimiento sobre la ciudad muy diferenciada. La primera, la UMH, se ha desarrollado en una gran parcela que le cedió la ciudad junto a la Avinguda de la Llibertad. La Universidad a Distancia se ha posicionado en un huerto de palmeras y desde allí realiza sus actividades y, por último, por último la Universidad CEU Cardenal Herrera ha apostado por ubicarse en el centro de la ciudad.

Por su tamaño, la UMH es la que más ha contribuido a dibujar el plano de nuestra ciudad. Se edificó en un suelo urbanizable residencial, para lo que fue necesario modificar la calificación en el Plan General. Se trataba de una de las mejores unidades destinadas al crecimiento residencial. Aún tratándose de un suelo urbanizable, contaba con las mejores características de implicación con la ciudad, ya que la Avinguda de la Llibertat establecía un eje de acceso que permitía su fácil ordenación. No tenía un buen acabado al norte, pues colisionaba con otras propiedades de suelo urbanizable. Por levante acababa con un vial de fácil solución mientras que por poniente presentaba un problema urbanístico grave y aún hoy no resuelto. Resulta imprescindible a nivel urbanístico diseñar un vial que conecte con la Ronda Norte y la Avinguda de la Llibertat sin condicionar el Palmeral protegido.

En cuanto a su implicación con el centro histórico, sé que la UMH ha alquilado un bajo comercial en la Plaza Mayor. He asistido a algunas conferencias y me parece una actuación digna de alabanza. Sin embargo, y permítaseme la osadía, me gustaría que en el futuro la Universidad acometiera algún proyecto más ambicioso en el centro de la ciudad. Se me ocurre que una buena oportunidad sería restaurar algún edifico y destinarlo a centro universitario, anclando la historia de esta ciudad con la Universidad. En definitiva, me encantaría una Universidad más abierta, más diversa y menos aislada. Y sobre todo más imbricada con la ciudad.

El CEU Cardenal Herrera ha ubicado sus actuaciones en los antiguos juzgados y en lo que fue el anterior Colegio de las Carmelitas. Hoy está a punto de terminar la restauración del viejo cine Capitolio (después tienda de Zara). Esta Universidad lleva una política de rehabilitación de edificios que quedan sin uso en el centro de la ciudad que no puedo sino alabar. La reutilización de lo ya edificado en un centro histórico contiene la esencia que permite que el centro de la ciudad siga vivo, y es de agradecer el conjunto de actuaciones de esta universidad que pueden contribuir a revitalizar el centro urbano dotándolo de vida estudiantil.

Por ultimo, la Universidad a Distancia ha apostado por situarse en los palmerales reutilizando también una antigua clínica y procediendo a edificar un conjunto de nuevos edificios destinados a implementar las necesidades académicas. Tal vez es la solución menos interesante y en un futuro debe plantearse una nueva localización, ya que el Palmeral a ojos de la nueva ley no parece lugar idóneo para situar una universidad.

Esperemos que las acciones de las universidades transformen Elche que tradicionalmente ha sido una ciudad industrial trabajadora y aburrida hasta convertirse en una ciudad universitaria. Con ello se puede producir la atracción de estudiantes de otras zonas de España y tal vez del extranjero llegando a residir en nuestra ciudad. Podremos contar con una población estudiantil que puede residir en Elche durante los periodos lectivos. La revitalización de la cultura y el ocio de nuestra ciudad puede venir de la mano de esa población estudiantil flotante que encuentre acomodo en nuestra ciudad. ¡Esperemos ver realizado ese sueño de Elche como ciudad universitaria!