Anarquía silenciosa: el patinete conquista Alicante a golpe de incivismo

Hay un nuevo sonido en Alicante, aunque sería más preciso llamarlo una ausencia de él. Es un silbido casi imperceptible, una sombra fugaz que te roza el codo cuando creías caminar seguro por la acera. Es el heraldo de la nueva anarquía urbana: el patinete eléctrico.

No nos engañemos, el vehículo en sí no es el enemigo. Es una herramienta ágil, moderna y, en teoría, sostenible. El problema, como casi siempre, es la mano que lo gobierna. En Alicante, esa mano parece haber olvidado las reglas más básicas de la convivencia, transformando una promesa de movilidad en una amenaza constante para el peatón.

La ciudad se ha convertido en un circuito sin ley. Los patinetes han colonizado las aceras, su supuesto santuario prohibido, forzando a familias y ancianos a un lado con una arrogancia que hiela la sangre. Serpentean entre el tráfico en un ballet de quiebros y fintas suicidas, ignorando semáforos y pasos de cebra. Al caer la noche, muchos se convierten en espectros invisibles, sin luces que adviertan de su presencia hasta que es demasiado tarde. El casco es un accesorio exótico y preguntar por un seguro de responsabilidad civil provoca una mirada de extrañeza, como si se hablara de un idioma arcano.

Esta no es una estampa aislada. Es la norma. Es la conversación recurrente en cada terraza, la queja sorda de quien sale a pasear y vuelve con el corazón en un puño. Lo más grave no es la infracción en sí, sino la descarada impunidad con la que se comete. Parece existir un vacío de autoridad, un limbo legal donde nadie —ni la policía local, superada o con otras prioridades, ni los propios usuarios— parece saber o querer recordar qué se puede y qué no se puede hacer.

La normativa estatal es clara: los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tienen prohibida la circulación por las aceras y zonas peatonales. Su velocidad está limitada a 25 km/h y de noche es obligatorio el uso de alumbrado y prendas reflectantes. Pero la ley, sin nadie que la haga cumplir, es solo tinta sobre papel.

Y aquí surge la pregunta cínica, la que se murmura en voz baja: ¿actuará el Ayuntamiento solo cuando vea una oportunidad de negocio? ¿Se tomarán en serio la regulación y la seguridad cuando se pueda implantar una tasa de circulación, un impuesto al silencio eléctrico? Sería una lástima que el civismo tuviera que llegar a golpe de talonario y no por simple y llana educación.

Esto no es una guerra contra el progreso, sino una llamada desesperada al respeto. Un ruego para que Alicante no se convierta en una ciudad donde moverse rápido importe más que moverse seguro. Antes de las ordenanzas y las multas, necesitamos una lección básica de humanidad: la calle es de todos, y tu libertad para deslizarte termina donde empieza mi derecho a caminar sin miedo.