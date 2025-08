¿Cómo andás?

«¿Cómo andás?» es una de esas expresiones porteñas que he escuchado repetidamente en estos días, justo cuando más paradójica podía sonar para mí. Porque andar, lo que se dice andar, no puedo: mi reposo me lo impide absolutamente. Sin embargo, gracias a la visita de mis amigas argentinas Fabi y Sol, he descubierto que se puede estar en movimiento de muchas otras formas.

Me recordaron a cada instante aquello de que «un amigo es una luz en medio de la oscuridad». Y así ha sido gracias a su compañía.

Es cierto, mi recuperación avanza lentamente y el tiempo parece detenido. Pero ellas me han hecho comprender que no se trata de lo que nos pasa, sino de lo que hacemos con lo que nos pasa. Con ellas he aprendido a disfrutar cada instante como si fuera el último. Y por eso, cada mañana, escucharles decir «¿cómo andás?» era mucho más que un saludo: era un recordatorio de lo vivido y, sobre todo, de lo que me/nos queda por vivir.

Gracias, chicas. Junto a quienes me cuidan, Patri y la cuadrilla, habéis sido mi principal impulso para defender la alegría, como decía Benedetti, el poeta uruguayo que siempre nos ha unido a Fabi y a mí. Me han mostrado que, aunque mi vida cotidiana esté paralizada temporalmente, se puede andar y reponerse desde lo más profundo del corazón, con alegría de vivir.

Como dijo Galeano, la utopía sirve «para caminar». En mi caso, para rodar. Y si es en compañía, mucho mejor. Porque se puede andar de muchas maneras, no sólo con las piernas.

Gracias Sol.

Gracias Fabi.

Gracias Cris.

Mi agradecimiento infinito a todas las personas que me ayudan a tomar impulso para seguir andando (aunque no pueda apoyar los pies, sí puedo seguir trabajando por un mundo mejor desde esta trinchera llamada «Espejo» en estas páginas). Aquí, allá, y en todas partes.