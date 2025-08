Fiscalía y Gobierno. Crisis institucional

Álvaro García Ortiz. / EP

Toda declaración del Gobierno en favor del Fiscal General del Estado perjudica a la institución y al propio interesado. Un Gobierno que se pronuncia de este modo, que entra en un ámbito al cual debe ser ajeno, debilita la imagen de independencia del Ministerio Fiscal y genera la sensación de parcialidad objetiva de su máxima autoridad.

El daño es tal, que García Ortiz no puede hacer otra cosa que presentar su dimisión, pues al hecho de la inmediata apertura del juicio oral contra él, se suma ahora un apoyo envenenado que excede a su persona para afectar al mismo Ministerio Público.

Nunca un Fiscal General se vio sometido a un proceso penal y éste puede terminar con éste sentado en un banquillo y siendo juzgado por hechos que compete a los tribunales enjuiciar, no al Gobierno, ni al PSOE, ni a los muchos que insisten públicamente en que no hubo delito alguno. Esta costumbre ya instalada en la clase política de apoyar a acusados cercanos imponiendo su valoración sobre la que compete al Poder Judicial es manifestación expresa de que algo funciona mal en nuestra democracia. Máxime cuando muchos de ellos carecen de la información con la que cuentan los jueces y magistrados, sumarios completos, frente a noticias muy fragmentarias y no siempre imparciales. Cuando se tiene contacto con la Justicia y se conoce su funcionamiento, las opiniones suelen ser prudentes; los afectos nunca son razonados porque son afectos o simples intereses.

Algunos medios apoyan su permanencia con argumentos que entran de lleno en la apreciación de los hechos y en el proceso mismo. Y hay materias en la que la opinión exige algo más: el conocimiento. Alegan que una dimisión abriría la puerta a otras futuras basadas en una mera denuncia y en instrucciones que califican de controvertidas. Es decir, no debe dimitir porque la instrucción no les convence, porque las resoluciones judiciales no les parecen correctas. Olvidan que todas son similares, máxime cuando se trata de asuntos complejos y que en toda instrucción hay dos partes y cada una de ellas sostiene sus posiciones. Para esta prensa sólo sería aceptable dimitir si la instrucción fuera de su agrado o, lo que es lo mismo, llegara a las conclusiones que el medio considera adecuadas. La dimisión, pues no sería la consecuencia de una resolución judicial independiente, sino que dependería de la opinión sobre la misma, de la convicción de los ajenos a la función jurisdiccional que, normalmente, es política. La seguridad brilla por su ausencia en opiniones sesgadas y escasamente compatibles con la división de poderes y el respeto al Poder Judicial. Y esto es también aplicable a los que dicen y opinan lo contrario, pues ambos son deudores de los mismos errores y tendencias. El respeto al Poder Judicial exige distancia. Informar sí; juzgar no parece lo propio de quien no tiene como función es. Libertad de información y expresión no comportan la de asumir roles que pertenecen a un poder independiente regido por la legalidad, no por la oportunidad.

La suspensión de sus funciones, al tratarse del Fiscal General, no tiene respaldo en la ley que, curiosamente, sí la contempla para el resto de fiscales y jueces por el mero hecho de ser procesados. Y es que legislador no previó en momento alguno una situación como la presente y un Fiscal General acusado de un delito. O, al menos, entendió que, sucedida la misma, el Fiscal General sería cesado o dimitiría. Aunque el cese en este momento no tiene un respaldo claro en la ley y, en caso de duda, debe imponerse una opinión contraria, en favor de la independencia y contra toda intromisión del Ejecutivo.

García Ortiz tiene derecho a defenderse, de sus posibles errores o de su ingenuidad, quién sabe. Pero ese derecho no parece compatible con el daño a la institución a la que perjudica con su misma defensa que, a la vez, se ve menguada por las obligaciones del cargo que le sujetan a conductas que no debería sobrepasar. Implicar, dada la jerarquía del Ministerio Público a terceros no es lo mejor para la institución. Permanecer inmutable ante las injerencias y apoyos del Poder Ejecutivo es irresponsabilidad y subordinación de la Fiscalía a sus legítimos intereses y su derecho de defensa. Todo lo que hace o haga se verá interpretado en clave individual o política y el daño a la institución será difícil de superar. Incluso la propuesta de cesión a la fiscalía de la dirección de la investigación que había alcanzado un consenso generalizado. Incluso la posición de la fiscalía en los asuntos que implican de algún modo al gobierno.

Respetando su presunción de inocencia y desde la complejidad del asunto, la dimisión es obligada por el bien del sistema democrático y de la institución que dirige. Un ejercicio de responsabilidad que le compete solo a él. La posición que ocupa en el estado le obliga a ceder sus convicciones personales. No es un ciudadano más, sino el Fiscal General del Estado.