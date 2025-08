Hay que demoler el Benacantil

Grabado de Alicante y su castillo de Gustavo Doré. / INFORMACIÓN

Aunque nos parezca sorprendente, a finales del siglo XIX existió una propuesta ampliamente debatida en la presa alicantina del momento que pedía la demolición del cerro del Benacantil para mejorar la situación higiénica de la ciudad.

La propuesta era realmente estrambótica y más viniendo de quien venía, el periodista y escritor Francisco Figueras Bushell, padre del que fuera años después Cronista de Alicante, Francisco Figueras Pacheco. Pero esta propuesta se basaba un problema que afectaba a la ciudad tanto en momentos de canícula como de fuertes lluvias. En 1898 la prensa alicantina lo describía así: «Todo el mundo conviene en que la escasez del agua, las condiciones del suelo terroso y polvoriento, la desnuda masa del cerro de Santa Bárbara, la singular orientación de Alicante, cerrado a los vientos del norte y abierto al cálido monzón del Sur, son principalmente las causas que nos colocan a merced del ardiente Febo (…). Varios proyectos se han apuntado para hacer más soportable la vida en Alicante durante la presente estación [verano]». Una de las propuestas que lanzaba el diario El Correo en el verano de 1898, y que permanecía guardada en un cajón, era la plantación de pinos y arbustos en el monte Benacantil puesto que «se harían dos beneficios de consideración a la capital, moderando la temperatura en verano y evitando en las épocas de lluvia el arrastre de tierras que pone intransitables las calles de la parte oriental». Esta plantación se realizó en 1912 gracias al esfuerzo del ingeniero Francisco Mira, casi al mismo tiempo que la repoblación del Tossal impulsada por el Doctor Rico.

Retrocedamos ahora a 1883 y hablemos de otro de los proyectos que se mencionan: el desmonte del cerro del castillo. Aunque ya habían aparecido partidarios de eliminar la mole del Benacantil, fue en ese año cuando Francisco Figueras Bushell redactor del Eco de la Provincia, lanzó la idea de desmontar el cerro del castillo. Aunque el trabajo no iba firmado, sabemos por sus declaraciones en la prensa en años posteriores, que era una propuesta suya.

Figueras expuso la necesidad de derribar el Benacantil para evitar que «el ruinoso, antiguo e inútil castillo que le sirve de coronamiento» pudiera caer sobre el barrio situado a sus pies tras una tormenta. Además, se favorecería «el paso de las corrientes atmosféricas procedentes de los puntos en que más abunda su vegetación» y de «los puros aires del Norte». Esta idea higienista de ventilar y eliminar los miasmas estaba en boga en aquellos años ya que se pensaba que los olores pútridos transmitían enfermedades al ser aspirados.

La idea, tras la mofa de algunos periódicos que insinuaban que ya había un ingeniero inglés que pretendía derribar el monte a pico y pala, cayó en el olvido entre la incredulidad de la prensa alicantina y la indiferencia de la ciudadanía.

Cuatro años después, en septiembre de 1887, un redactor de El Liberal sacó de nuevo el tema recordando la indiferencia de la prensa y de los dirigentes políticos del momento. Este artículo proponía tomar en consideración lo expuesto en 1883 tras la caída de varias rocas de gran tamaño sobre las casas de la Villavieja tras una fuerte tormenta. Días después, Francisco Figueras Bushell volvió a la carga a través del diario ¡¡Buenas Noches!! y de las páginas de El Liberal desarrollando en varios artículos su propuesta de demolición del Benacantil.

Un inciso. Curiosamente casi todos los artículos se refieren al monte como «el cerro de Santa Bárbara» o «fortaleza de Santa Bárbara y cerro que le da nombre». El propio Figueras habla de «cerro que sirve de asiento a la fortaleza de Santa Bárbara y que los geógrafos conocen bajo la denominación no muy vulgarizada de Benacantil» tal y como nos contaba recientemente el blog Toponímina alacantina. Es decir, los alicantinos apenas conocían el topónimo Benacantil.

Figueras expuso de nuevo la necesidad de su derribo para favorecer el flujo de los vientos del norte y evitar el exceso de calor en los barrios bajos en los meses de verano ya que, recordemos, el Benacantil carecía absolutamente de vegetación. Además, exponía la necesidad de acabar con barrios antihigiénicos como Las Provincias, la Villavieja, el Raval Roig, Santa Cruz y San Roque. Exponía que pese a ser una obra de gran envergadura y coste, la ciudad debía apostar por grandes obras de progreso «que salgan de la esfera de lo vulgar y (…) se preste un servicio extraordinario y efectivo que otorgue como recompensa la gratitud de los pueblos unida a la satisfacción que proporciona el deber cumplido».

La propuesta de Figueras hallaba similitudes, según él, en las reformas urbanas realizadas por el barón Haussman en el París de Napoleón III o en el Ensanche de Marsella pero también en otras obras más sencillas y cercanas como el derribo de la Montañeta, la desaparición de la Ciutadella de Barcelona, del cerro de San Telmo en Málaga o el desmonte de cerros en Tarragona para su expansión urbana. La prensa tildó el proyecto de faraónico y calculó que serían veinte las generaciones de alicantinos necesarias para ver acabada la obra.

Figueras no se amilanó ante las críticas y las burlas de la prensa y siguió avanzando en su idea. «Mitad en serio, mitad en broma, continúan algunos periódicos combatiendo mi proyecto sobre el Benacantil. No lo considero como una contrariedad. Desde el momento en que se admita discusión (…), admitida queda de hecho la posibilidad de su realización”. Afirmó en días posteriores que la especial disposición de los planos del cerro y el resquebrajamiento del monte por la explosión de la Mina en 1709 facilitaban su desmonte, el cual podía realizarse mediante el uso de la dinamita. La venta y aprovechamiento de la piedra podría ser también una fuente de ingresos para una obra que sólo necesitaba “dinero, dinero y dinero». Para sufragar las obras, Figueras se abría también a la posibilidad de buscar fondos en bancos y sociedades del extranjero que realizasen las obras y se quedasen con los terrenos resultantes y las fincas que allí se construyesen.

En su última carta a los alicantinos, Figueras Bushell expuso las ventajas de un proyecto que veía factible si se contaba con «iniciativa, energía y voluntad» así como con «hombres varoniles» que no se amilanaran, no sólo ante el primer obstáculo, sino simplemente ante la idea misma. Estas ventajas eran: la eliminación del Benacantil favorecería las condiciones climáticas de la ciudad; desaparecería el riesgo de desprendimientos; desaparecerían barrios insalubres de imposible saneamiento evitando así la propagación de epidemias por el resto de la ciudad; Alicante contaría con un hermoso ensanche urbano; existían diversos medios para la realización de este proyecto y que al contrario, no existía ninguna razón de utilidad o conveniencia que se opusiera al mismo.

Una vez más, la propuesta de Francisco Figueras Bushell cayó en el olvido tras la finalización de su campaña en pro del derribo a finales de septiembre de 1887 entre bromas más o menos exageradas de sus compañeros de la prensa alicantina. Figueras falleció en 1903 sin ver realizada la obra de sus sueños: una ciudad sin el monte Benacantil. ¿Se la imaginan? n