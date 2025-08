Magnífica juventud

Concierto inaugural del festival Brilla Torrevieja. / INFORMACIÓN

Dos maneras de vivir la música enfocada al público joven. El ciclo Brilla Torrevieja arrancó este domingo su quinta edición con una doble actuación marcada por el género urbano en diversas vertientes. La velada comenzó con Walls, mientras el sol ponía fin a su jornada laboral. El artista arrancó mal al anunciar que era de allí, de Murcia, un error provocado por la cercanía del lugar del concierto que solventó rápidamente con un directo que intenta rendir tributo a las bandas de rock clásicas. Lo hace a medias, porque mientras el artista murciano intenta proyectar su chulería con tintes provocativos, la banda se queda a medio camino, como un simple añadido al espectáculo del cantante. No era el principal atractivo de la jornada, pero el artista, lejos de frustrarse, se mostró agradecido de que los asistentes prestasen atención a su propuesta, que ganaba enteros con canciones que hablan de amor y desamor desde la perspectiva de un joven con todo por vivir. En su actuación no ibas a encontrar rock and roll tal y como se conoce en el género, pero sí la fuerza y el poder necesarios para intentarlo. Caso totalmente opuesto es el de Rels B. Es el artista español más escuchado del pasado año y la expectación generada era más que evidente. Un lleno absoluto en el Parque Antonio Soria recibió al cantante mallorquín entre vítores. El músico, por su parte, ofreció un concierto lleno de sobresaltos. Entre coros de gospel y bailes urbanos, Rels B plasmó una actuación digna de su posición en la escena musical. No paró de moverse durante todo el concierto, pregonando su lema “sin público no hay show” y sin dejar de sonreír en ningún momento. Puede parecer una anécdota menor, pero que alguien de su talla decida regalar su sonrisa al público dice mucho de sus intenciones.

En sí, fue una noche donde se puso de relieve la importancia de una cultura nacida por y para la gente joven. La nueva ola que llena estadios está bien representada por estos dos intérpretes que navegan entre idas y venidas amorosas.