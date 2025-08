Vida i mort de les palmeres d’Elx (1/4)

Vida i Mort de les palmeres d'Elx al S.XX. / G. Jaén

La sèrie de fotografies que vostés poden veure ací volen ser representatives de tres moments diferents en la vida de les plantacions de palmeres d’Elx al llarg del segle XX. Les dues primeres es poden datar cap al 1920-1925 (o fins i tot abans), les dues segones corresponen a la meitat dels anys seixanta, cap al 1965, i la tercera fou presa cap al 2006. Estem veient, doncs, tres imatges de l’objecte del nostre estudi corresponents a l’inici, la meitat i el final del segle XX. El nostre fil expositiu parteix de la hipòtesi (prou evident, d’altra banda) que les transformacions sofertes per les plantacions de palmeres d’Elx i el territori on es troben situades (agrícola, encara que periurbà en la part que aquí ens interessa tractar), han estat immenses al llarg d’aquests cent anys; l’abast d’aquestes transformacions és el que tractarem d’esbrinar. Bàsicament, i resumint, podem dir que el que cap al 1900 era encara un territori agrícola valuós, plenament productiu i altament valorat per la seua rendibilitat, excepcionalitat i bellesa des de quatre o cinc segles arrere, ha esdevingut actualment (i a partir, precisament, dels anys seixanta del segle XX) un territori sense cap valor econòmic productiu, encara que, en contraposició, haja conservat i augmentat exponencialment el seu valor patrimonial, cultural i d’atracció turística de primer ordre (deixen-me fer servir aquests termes que ens poden aprofitar per a entendre’ns, encara que dubte bastant de la seua oportunitat per la semàntica vaga i banalitzada que contenen). Avancem: vull remarcar que totes cinc imatges, encara que cap d’elles tinga el caràcter d’unicum, ja que n’hi ha moltíssimes de semblants dels mateixos anys en que foren preses, jugaren en el seu moment un cert paper d’oficialitat. I d’aquest fet els ve, en gran mesura, la seua representativitat: les podem considerar, doncs, altament simbòliques, i, per tant, útils per al nostre raonament, ja que podem «fer-les parlar», en lloc de considerar-les, com és habitual, simples imatges mudes, expressives només pel que, silenciosament, mostren. Val a dir que podem provar a discernir allò que es pot veure i allò que no es pot veure en cada fotografia.

Les dues primeres, com han explicat Guilabert i Sepulcre en el seu documentadíssim llibre Historia de la tarjeta postal en Elche (2007), foren editades com a targetes postals i tingueren una difusió àmplia durant algunes dècades. La de l’esquerra es titula «Elche. Huerto del Colomer. Vista de palmeras» i fou editada per Ediciones Arribas, de Saragossa, al llarg dels anys vint i per la Imprenta Moderna d’Elx al llarg dels anys trenta. La postal de la dreta es titula «Elche. Camino del molino» i fou publicada pel fotògraf Lucien Roisin Besnard, establert a Barcelona cap al 1917, on fundà un negoci pròsper d’edició de targetes postals.

Les dues imatges següents són fotografies publicades en la revista anual Festa d’Elig, editada, com és sabut, per l’Ajuntament d’Elx a partir del 1940 com a revista de les festes majors, però que durant els anys seixanta esdevingué un potent aparador publicitari que difonia els «mèrits» i les «belleses» de la ciutat en un moment en què es vivia l’intens i imparable esclat turístic a l’Estat espanyol, especialment a les zones de platja, com ara el litoral de la província d’Alacant, batejat a efectes mercantívols com a Costa Blanca. Aquestes dues fotografies corresponen a la revista de l’any 1965 i s’hi poden veure dos horts de palmeres de propietat i gestió municipal convertits em jardí: l’aleshores celebrat roserar de l’hort del Colomer, que s’havia convertit en Parc Municipal a meitat dels anys quaranta, i l’entrada a l’hort de Baix, convertit durant els primers anys seixanta en una sala de festes, també de gran nomenada i popularitat.

La darrera imatge fou presa per l’arquitecte Agustí Soler el 2006 i serví per a il·lustrar unes jornades del Col·legi d’Arquitectes d’Alacant sobre el patrimoni artístic i natural de la província.

El primer que podem observar és la gran alçada dels peus (i, per tant, la seua velledat) en les fotografies de l’inici del segle: les palmeres que s’hi veuen podien tenir una antiguitat de dos-cents o tres-cents anys, mentre que les de la darrera imatge, d’una altura ben escassa, a penes poden tindre cinquanta o setanta anys. La desaparició sistemàtica per tala, mort i descurança en el conreu de les palmeres d’Elx, altíssimes i vellíssimes, que havien perdurat durant tres o quatre segles, si més no, i que havien estat admirades i celebrades per tots els viatgers nostrats, i la substitució, en el millor dels cassos, per exemplars joves, ha estat un fenomen paral·lel a la coneguda i lamentable destrucció sistemàtica d’una gran extensió d’horts de palmeres al voltant de la ciutat històrica entre 1860 i 1934, arrasats de soca-rel per a obrir vies de comunicació de nou traçat i construir barris de cases humils. I en la comparació no sols ens resulta sorprenent la gran altura de les palmeres, sinó també la densitat elevada dels peus. És evident el gran empobriment visual, agrícola i botànic que ha suposat la desaparició de gairebé tots aquests vegetals centenaris.

