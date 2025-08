Desde hace tiempo cuento con tres deseos inmateriales. Uno, que mis amigos me hagan una fiesta sorpresa que me permita presentarles entre sí, logrando por fin que se conozcan unos a otro. Dos, que me regalen cuando menos me lo espere un pasodoble que lleve mi nombre y que logre apresar las dos caras de mi psicología, la introvertida y la extrovertida. Y tres, y para no ser egoísta, que la ciudad que me vio nacer contara también con una marcha cuyas notas definiesen su esencia.

Este tercer deseo se ha convertido en realidad de la noche a la mañana cuando el compositor Gaspar Ángel Tortosa Urrea nos ha regalado, con motivo del V Centenario de la concesión del título de ciudad en 1525, de la marcha sinfónica Villena en el alma.

No me canso de escucharla. Porque mi pueblo, como pueblo que es, con raíces, con identidad, con historia, necesitaba algo así. Ya contábamos con el que para mí es el himno oficioso de la ciudad, La noble Villena, de Luis Hernández, una obra maestra indiscutible, pasodoble tonadilla plenamente inspirado. El Himno Oficial de Villena, una adaptación del que fuera himno de la Fiesta del Árbol, quizá suene demasiado rimbombante.

Faltaba una melodía que, como sucede en Yakka (dedicado a Yecla por José Rafael Pascual Vilaplana) resucitara a los muertos al tiempo que trasladase a los vivos a su dimensión más espiritual. Y eso es lo que ha conseguido Gaspar Ángel, músico de pro, con Villena en el alma. Resulta emocionante escucharlo cadenciosamente ahora que el calendario anuncia la cuenta atrás de nuestras queridas fiestas de moros y cristianos en las que participarán 12.000 festeros. Ya sólo me quedan dos deseos por cumplir.