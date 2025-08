Se me ha pasado un año «en un plis plas»

Elche vibra con la Cridà.

Decía Miles Davis que «El tiempo no es lo principal. Es lo único», y que verdad es, pues si lo pensamos un momento, lo único que realmente poseemos es el tiempo que empleamos en vivir y nosotros decidimos en que utilizarlo. Hace exactamente un año que comencé esta aventura semanal de escribir un artículo en el Diario Información relacionado con temas, asuntos o cuestiones concernidas con una de mis pasiones más sentidas y profundas: mi pueblo, Elche. He de reconocer que ha sido un reto personal, apasionante y muy gratificante, por lo que tengo que agradecer la oportunidad y confianza depositada en mi por los responsables del Diario Información y especialmente a María Pomares, una gran profesional y mejor persona, y como no, a todos los que durante este año han dedicado un momento de su vida para leer estos artículos cuya única pretensión ha sido provocar la reflexión sobre asuntos de la actualidad ilicitana a la vez de arrancar una sonrisa en el lector.

En mi primer artículo publicado hice alusión a una frase de José Saramago, que decía «Yo no decido sobre lo que voy a escribir. No, yo espero a que algo ocurra» y les aseguro que he intentado ser fiel a este propósito, empresa que he de confesar que no ha sido fácil, ya que en algunas semanas las noticias han sido escasas y he tenido que recurrir al fondo de armario y hacerme eco de noticias o actuaciones acaecidas o gestadas más allá de nuestro término municipal, pero que he considerado de interés general, bien por su importancia, por su incongruencia o por su curiosidad.

Por la barra del Café época en este año, ha pasado el Alcalde, los concejales tanto del gobierno municipal como de la oposición, el Presidente de la Generalitat, algunos Conselleres, ministros, los asesores, el Rector de la UMH, la reina y damas de las fiestas, Pepe Tranca, el primo de mi madre, Pepito el fontanero, la Dama Viviente, Calendura, mis vecinas Fina y Presenta, mi madre, mi abuela, mis hijos, las amigas de mi hijo Pepe, los entes festeros, una amiga a la que le gusta leer biografías y sus hijas le regalaron la de Julio Iglesias y que ahora está leyendo la de Barbara Rey, ¡algo tremendo¡, algunos de mis amigos, como Vidal, Roca, Jaime y los Mastegaors, hemos tenido la posibilidad de charlar de Modas Conchita, de Frutas Loli, del Dialprix, del Elche C.F., de los bares de la ciudad, de sus huertos de palmeras, de sus barrios, de sus tradiciones, de sus costumbres, vamos, hemos hablado del pueblo, de sus gentes, de su pasado y de su presente. En las servilletas en las que se ha escrito esta crónica, han dejado su firma y alguna de sus sentencias Napoleón, Churchill, Groucho Marx, Sherlock Holmes, Antonio Rodes, Nelson Mandela, Gandalf el Blanco, mi madre y el tipo responsable de decidir que se celebra internacionalmente cada día, del que soy un fan incondicional.

Por ello, de todo corazón, muchas gracias a todos los que semanalmente leen esta crónica, si ello les ha servido para pasar un rato agradable, reflexivo o simplemente les ha provocado una sonrisa, con ello, me doy más que por satisfecho y a los que no les ha gustado, porqué también los hay, no se vayan a creer que es todo oro lo que reluce, pues les pido disculpas por haberles hecho perder el tiempo, que es lo único que tienen y si les sirve de consuelo, para mí son un aliciente más para esforzarme y conseguir que cambien de opinión, lo intentaremos, y no hay mejor forma para ello que comenzar ahora mismo, sin más demora, afrontando la actualidad más rabiosa y que no es el invento y la desaparición misteriosa de títulos y master universitarios en los currículos de los políticos, que va, es algo mucho más entretenido y glamuroso, son las Fiestas Patronales.

Como de todos es conocido, del 7 al 15 de agosto se celebran en Elche las Fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Asunción, (si bien, en la tradición se considera que las fiestas son hasta el día 31 de agosto, cuando se lanza la palmera de San Ramón al finalizar las salves a la Virgen) y para muchos, es un tiempo esperado y deseado, repleto de momentos creados para disfrutar y compartir. Desde una perspectiva sociológica, las fiestas populares son mucho más que simples celebraciones, son manifestaciones culturales que reflejan la identidad de un grupo social y que refuerzan la cohesión comunitaria a la vez que permiten la recreación de roles y jerarquías sociales, a menudo a través de rituales y símbolos compartidos. Las fiestas populares son un vehículo para expresar y reafirmar la identidad de un grupo, ya sea una localidad, una región o una comunidad con tradiciones comunes y es a través de los símbolos, la música, la danza, la gastronomía y otros elementos festivos como se expresa esa identidad compartida. Las fiestas suelen reunir a personas de diferentes orígenes y estratos sociales, creando un sentido de comunidad y pertenencia, donde los rituales y actividades festivas fomentan la interacción y la colaboración entre los miembros de la comunidad, fortaleciendo los lazos sociales. Pero, además, las fiestas son un elemento dinamizador cualificado y exponencial de la economía local, toda vez que vecinos y turistas viven estos tiempos festivos en la calle, consumiendo la ciudad y su comercio de proximidad.

Las fiestas patronales de Elche tienen una programación extensa de actividades y eventos festivos, con la participación de múltiples y diferentes actores, a saber: La Federación Gestora de Festejos Populares, la Asociación de Moros y Cristianos, la Asociación de Pobladores, los Amigos de la Nit de la Albá, la Asociación de Carretilleros, la Peña el Canariet y el Patronato del Misteri, pero de los eventos propios de las fiestas hablaremos en otro momento, hoy vamos a detenernos en un fenómeno que está aconteciendo en los últimos años y que ha convertido a Elche en el pueblo o ciudad de España que tiene más actos previos a las fiestas cuya finalidad es avisar a los vecinos y turistas, incluso los más despistados, que las Fiestas Patronales van a llegar.

En este sentido, hoy en día tenemos el Avis de Festa, la Cridá, el Soroll, el desfile de cabos, la elección y la proclamación de las Reinas y Damas de las Fiestas, la cena de capitanes, la cena de los Pobladores, el primer corte del melón de carrizales, la rueda de prensa de los Amigos de la Nit de la Albá, la presentación del carretillero de honor, la comida de los amigos del arroz con costra, donde los entes festeros aprovechan para preguntarles a las autoridades locales que hay de lo mío y pedir más subvenciones. Vamos, que, si uno asiste a todos estos actos, llega derrengado al pregón y con ganas solo de morirse, ¿Y carteles de fiestas?, que me dicen, hay para dar y regalar: cartel de Fiestas, del Misteri, de la charanga, de los Moros y Cristianos, de los Pobladores, de los carretilleros, de la Nit de l´Alba, de la peña El Canariet, el de Santa Pola a 14 Kilómetros, el de mojitos a tres euros y el de cerrado por las tardes. Menos mal que los entes festeros son cucos y solo editan dos ejemplares, uno para el día de la presentación en el Salón de Plenos y otro para hacerse la foto del presidente de la entidad el día de la comida con los amigos del arroz con costra, ya que luego por la calle no ves ninguno y esto es lógico, porque si se tienen que colocar todos, no hay ni escaparates, ni farolas ni personal para ponerlos.

Que digo yo que, si no sería más conveniente y recomendable el intentar unificar tanto aviso, llamada o anuncio festero y tanta cartelería fiestera y profundizar en mejorar y aumentar en lo posible la programación propia e inherente a las fiestas en sí, que tanto aviso es una locura y lleva a la confusión a la ciudadanía, a la que le va la fiesta y el verbeneo, y que no sabe si está ya en fiestas o no, lo que ha provocado situaciones curiosas y desconcertantes, como que Paco el mecánico vaya vestido de festero desde mediados de junio, para estar preparado y no perderse nada o que la reunión de la comunidad de propietarios de mi edificio celebrada hace dos semanas acabara haciendo una filá y bailando «Paquito el Chocolatero».

Las fiestas empiezan el día 7 con el pregón, ya están Vds. avisados, lo digo por si aún queda algún muy, muy, muy despistado o ha sido abducido por unos marcianos en este último mes y medio y no se ha enterado, y a partir de aquí se abre todo un abanico programático de actos y eventos pensados, ideados y preparados para que la peña disfrute, consuma y se divierta, pero también les digo que cada uno las empiece a vivir cuando quiera o le apetezca, como hacen mi hijo Pablo, su prima Carmen y Penalva que llevan más de un mes de acto festero en acto festero, como si fueran parte del decorado y no se pierden una, y hacen bien, que luego uno se hace mayor y si no te duele la espalda, te duele la pierna y no estás para demasiados trotes.

Elche se viste de fiesta para ti, disfrútalas como si no hubiera un mañana.

