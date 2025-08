I la Dama, per què no torna a Elx?

La Dama d'Elx.

Amb la llarga controvèrsia sobre els murals de Sixena, que reclama el govern d’Aragó, cal que recordem també el trasllat de les obres d’art des del Museu Diocesà de Lleida a Sixena, fa ja uns anys.

Quan això va passar, em preguntava si la celeritat que va tindre el govern del Sr. Rajoy per tal de traslladar aquestes peces a Sixena, també es donaria en el cas de la Dama d’Elx. O amb els «papers de Salamanca», espoliats pel govern franquista.

Ja fa molt de temps que els ciutadans de la capital del Baix Vinalopó demanen, amb tota la raó del món, que la Dama d’Elx, una preciosa escultura trobada el 1897 al jaciment arqueològic de l’Alcúdia, a prop d’Elx, puga tornar al seu lloc d’origen. El periple d’aquesta obra d’art ha estat llarg, des de l’Alcúdia al Museu del Louvre i d’allà al Prado i finalment, des del 1972, al Museu Arqueològic Nacional.

Els valencians sempre hem estat els germans pobres de l’estat espanyol. I només cal recordar l’infrafinançamet que patim (des de fa anys) i que asfixia les finances de la Generalitat del País Valencià. O bé l’aplaçament en 41 ocasions, de la reforma de l’Estatut del País Valencià, per no parlar del tancament de l’antiga RTVV, que ens deixà als valencians sense una veu pròpia als mitjans de comunicació.

Si les obres de la Franja, actualment al MNAC, a Barcelona, han de tornar al seu lloc d’origen ¿per què en el cas de la Dama d’Elx no passa el mateix? Malgrat la insistència de la ciutadania d’Elx perquè retorne a la ciutat de les palmeres i del Misteri, aquesta obra d’art, l’estat (i els seu govern, abans amb el PP i ara amb el PSOE), continua ignorant la demanda, més que legítima, perquè la Dama torne al lloc on va ser trobada. I això, malgrat que la comissió de Cultura del Congrés de Diputats aprovà (fa uns anys), una proposició no de llei, (amb els vots a favor de Compromís, PSOE, ERC, Unidos-Podemos i PNB i l’oposició del PP i Cs), perquè la Dama tornara a la capital del Baix Vinalopó.

Resulta curiós (i esperpèntic), que malgrat que els regidors del PP i de Cs a l’ajuntament d’Elx votaren a favor del retorn de la Dama, els seus companys al Congrés (del PP i de Cs), ho varen fer en contra.

Fa uns anys, el qui va ser senador valencià, Carles Mulet, demanà al govern de Madrid, quan tenia previst retornar la Dama a Elx. La resposta del govern, aleshores, amb el Sr. Rajoy al cap de l’executiu, va ser que la Dama «es un bien de domino público de titularidad estatal». És a dir: que no tornarà a Elx.

I és que les «raons» per retornar les obres d’art a Sixena, sembla que no poden aplicar-se a la Dama, que continua «segrestada» a Madrid, al Museu Arqueològic Nacional. Malgrat la petició de la majoria dels diputats del Congrés a favor d’aquest trasllat.

Però ja es veu el cas que fan els govern de l’estat a la petició dels valencians pel que fa a la Dama o al finançament. Perquè després ens diguen els successius governs de l’estat, que estimen els valencians.