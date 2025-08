La motivación. / o

Vivimos en un mundo donde muchos han delegado su motivación en cosas externas. Suspendo porque mis padres no me motivaron. Mi relación amorosa no funcionó porque mi pareja no se esforzó. Para ser feliz, necesito que mi equipo de fútbol gane. Si no me tomo un par de cervezas, o me fumo un canutillo, no soy nadie. Necesito escuchar Paradise city, de Guns N' Roses, para activarme por la mañana. A mí, personalmente, me activa un montón. Fill meu, el responsable de tu estado de ánimo... eres tú. La motivación no es alegría constante, ni siquiera yo mismo soy feliz las veinticuatro horas del día

Y, si encuentras empleo, no es la empresa la responsable de motivarte. Si eres una persona desmotivada, si no nace de ti, por mucho que la empresa te ayude, al final, no servirá de nada. Y acabarás siendo un mindundis, que cumpla con las obligaciones mínimas, y poco más.

Hay empresas grandes que tienen un mentor. ¿Eso de verdad sirve para algo? Es obvio que si tus empleados están comprometidos, habrá un incremento de productividad, beneficios, y menos niveles de absentismo y defectos en la producción. El jefe debe de intentar que sus empleados no realicen las tareas porque "tengan" que hacerlas, sino porque sienten "placer y seguridad" en hacerlas. Obviamente, al empleado hay que motivarle también con una remuneración acorde al esfuerzo e implicación. Si tienes a alguien que busca la excelencia y trabaja con el mayor profesionalismo, debes de asegurarle un horizonte de estabilidad y crecimiento. Amigo jefe, si pagas el salario mínimo, tampoco pretendas tener a un masterclass. Señor empresario, si lo que ofreces es mediocre, atraerás mediocridad. Y es que, como nos ha enseñado tantas veces Emilio Piñeiro, con quién tuve el privilegio de compartir firma en el artículo de la semana pasada, no es lo mismo ser un jefe, que ser un líder.

Si tienes cierta autonomía al trabajar, dominas la materia, sientes que contribuyes y te consideras partícipe de un equipo, es evidente que estás motivado para trabajar cada mañana. Las cosas no pasan solas, hace falta constancia y esfuerzo para conseguir tus metas, y comprender que en alguna ocasión te frustrarás, sin que eso signifique que pierdas tu camino. Entiendo que la clave es conocerse a uno mismo y fijarse unos objetivos plausibles. Si tienes claro lo que te mueve, y cuáles son tus fortalezas y recursos, aprenderás a manejar esa vocecita que, en ocasiones, mete en tu "mochila" más carga mental, y te pide echar balones fuera en vez de tomar responsabilidad.Supongo que también es complicado estar motivado en la oficina, si estás rodeado de imbéciles y vagos. Y, si tu jefe es uno de ellos, ya ni te cuento las pocas ganas que tendrás de aparecer por allí cada mañana.

Todos tenemos que seguir "nadando" para dar ese extra que hace falta para llegar a donde queremos, y tener la fuerza para resistir la tempestad. Depende de tu fortaleza si, cuando hay problemas, te das por vencido y abandonas, o mantienes la esperanza y la transformas en convicción, combinándola con trabajo duro, consistencia, y estrategia. Obstáculos hay todos los días, pero si tienes fe, pensarás que las cosas saldrán bien, y para ello necesitas la confianza de creer en ti mismo. Todos conocemos el dicho de que la fe mueve

montañas. Si tiras la toalla, que sea en la playa de San Juan, y leyendo INFORMACIÓN mientras estás tumbado, poniéndote moreno. Teniendo claro que no siempre querer es poder. No todo lo que desees será posible, pero te acercará al lugar donde mereces estar. A mí me gustaría jugar al tenis como Alcaraz…….pero va a ser que no.

Obviamente, tienes que motivarte en cosas que te van a remunerar económicamente. Es importante que disfrutes con lo que haces, algo que te apasione. Piensa que necesidad puedes cubrir en el mundo laboral, algo en lo que destaques por encima de los demás. A mí me puede apasionar la jardinería, dar clases de tenis, o dibujar cómics, incluso escribir artículos de opinión, pero, si me van a pagar cuatro chavos, o nada de nada incluso, y no tengo otro medio de vida, probablemente no interese a largo plazo.

Acabaré con unos cuantos conceptos japoneses: Ikigai (descubre tu propósito de vida, reconoce la razón por la que te despiertas cada mañana), Kaizen (haz lo mejor que puedas en todas las áreas de tu vida), Ganbatte (nunca dejes de buscar la excelencia) y Shikata ga nai (enfócate sólo en lo que puedas cambiar, y deja lo que no puedas controlar). Amigo lector, además de Sayonara, que esa ya la conocías, mira tú por donde acabas de aprender algunas palabrejas nuevas del país nipón. Spoiler: la semana que viene tendremos más clases gratis de japonés.