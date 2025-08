Isabel Jiménez en 'Mis raíces'. / Mediaset

Cuatro ha estrenado durante los jueves estivales un formato intimista donde ocho famosos se muestran tal como son. Los ocho elegidos para la gloria han sido Blanca Romero, Vanesa Martín, Dulceida, Andrés Iniesta, Palomo Spain, Ana Peleteiro, Marta Sánchez y Carlos Cuerpo.

En cada episodio la presentadora Isabel Jiménez (que tanto se parece en su fisonomía a Nuria Roca) departe con los protagonistas, con sus amigos y familiares. Hace muchísimo tiempo que este tipo de programas se ruedan como si no existiese ninguna cámara de por medio, y lo digo en dos sentidos. Por una parte, porque en ningún momento da la impresión, a diferencia de la televisión que se hacía antes, de que los invitados estén pendientes de quién les está grabando. Por otro lado, y hablo de parte de los espectadores, porque da la impresión de que las cámaras sean invisibles ya que en numerosos momentos asistimos a tomas que registran todos los puntos de vista del lugar de la grabación, incluidos los planos cenitales que captan los drones, por lo que al final el efecto óptico que nos causa es el de que las cámaras han desaparecido (a la manera de First dates, que están incrustadas en el propio decorado) y permanecen completamente al margen del «atrezzo», cuando no es así. Matizo este extremo porque Mis raíces, ante todo, es un viaje emocional hacia el interior de cada uno de los invitados, y para que la magia esté presente en las grabaciones es fundamental que desaparezcan los testigos y los artilugios. O dé la impresión de que desaparecen.

Aunque las audiencias no estén siendo altas, o precisamente por eso, debo reconocer que las entregas me están emocionando. Hay mucha verdad en ellas, y ojalá el programa renueve y se graben más episodios.