Viure més, però sols: el repte emocional de la longevitat

El passat dimarts 5 d’agost, al barri del Raval Roig d’Alacant, María Such va celebrar els seus 100 anys. En les seues declaracions, va confessar amb senzillesa i fermesa: «Totes les de la meua edat se n’han anat». Aquesta frase, tan curta, reflecteix una veritat profundament humana: amb l’avanç de l’edat, creix la soledat, encara que la vida es prolongue notablement. Aquest pretext ens permet reflexionar sobre un dels grans reptes morals i emocionals de la societat actual: què queda de nosaltres, de la nostra xarxa social, quan vivim més temps però no estem preparats per a fer-ho? El nostre país lidera la esperança de vida a Europa, amb una mitjana al voltant dels 84 anys el 2024–2025, segons Eurostat i l’INE (Instituto Nacional de Estadística). En particular, el nombre de persones supercentenàries ha crescut un 76 % en l’última dècada, fins a les 16.902 en 2024, amb projeccions que podrien arribar a 200.000 en 50 anys. Tanmateix, aquestes xifres encenen una alerta: viurem més, però viurem sols?

Molts estudis clínics assenyalen que la qualitat de vida, especialment en la tercera edat, no va aparellada amb l’augment de la longevitat. Els anys de vida saludable són lleugerament inferiors a l’esperança de vida total: uns 78,7 anys en bona salut, aproximadament el 96 % de la mitjana. Aquesta disparitat exposa un buidat emocional i social que sovint es passa per alt. Diversos psicòlegs i sociòlegs han abordat aquest fenomen. Juan Martín, director del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) de la Universidad de Salamanca, defensa que la clau no és només viure més anys, sinó tenir la capacitat d’adaptació, de resistir emocionalment i de mantenir-se connectat amb el món i les altres persones. Resiliència, xarxa intergeneracional, sentit de pertinença… són factors molt més poderosos que la longevitat per si sola. Des d’una perspectiva econòmica, l’expert en longevitat i pensions José Antonio Herce advoca per substituir el concepte negativitzat d’ «envelliment» pel de «longevitat», i aposta per replantejar cotitzacions i jubilacions segons aquest nou horitzó que estem vivint, ja que actualment el sistema públic no està dissenyat per una gent que viu tant de temps i, sovint, sense ningú.

Ara bé, què passa en l’àmbit més pròxim, més íntim? Aquesta és una reflexió que em toca molt. Quan la meua mare va faltar als quasi 95 anys, ja feia temps que havia perdut gairebé totes les amigues de la seua vida. La seua xarxa vital, amb l’excepció dels fills i dels nets, anava desapareixent. De la mateixa manera, la meua tia Juani, amb 94 anys ja damunt seu, em diu: «No em queden amigues excepte una... de vegades ens telefonem». I aquestes paraules, reiterades, desemboquen en petites rendicions al silenci. Malgrat l’afecte de la família, aquesta absència d’amistat genera un buit que difícilment es compensa. La preparació psicològica per enfrontar-se a la solitud no arriba amb cap manual ni amb cap mesura estadística; es construeix sobre la xarxa social, la comunitat i, sobretot, el suport emocional. És ací on la reflexió sociològica cobra sentit: vivim més, sí, però no hem creat una cultura que ens ajude a imaginar una vida prolongada i socialment plena. No hi ha programes comunitaris de relacions intergeneracionals forts, no estem preparats per reorganitzar barris, ciutats o, vivendes col·laboratives, ni per vertebrar vincles nous quan se’n van els d’abans. La major esperança de vida no ha vingut acompanyada d’una inversió equivalent en salut mental, en acompanyament, en entorns on es fomente l’amistat i el sentiment de pertinença fins a l’últim escenari vital. I això ens col·loca, com a generació actual i futura, davant d’un repte: el d’anticipar-nos, no sols en pensió o salut física, sinó en salut emocional, en comunitat, en amistat perdurable.

Com llegíem en les paraules tendres i colpidores de María Such, viure cent anys pot ser solitud si no estem preparats. Si la nostra generació vol ser diferent, ha d’actuar ara: repensar les seues polítiques socials, els seus espais urbans, crear vincles que ens reforcen emocionalment fins i tot quan la vida s’allarga, i recordar que viure molts anys sense amigues —o sense amics— corre el risc de transformar aquesta longevitat en un repte existencial. Ens hi va la dignitat de viure fins al final amb cor i connexió. Un nou desafiament per a la nostra societat.