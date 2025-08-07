Las cintas al contenedor

Cuenta el crítico de La Vanguardia Víctor Amela cómo sus cintas de vídeo depositadas durante años en las estanterías han acabado en el contenedor para dejar espacio a los libros que van llegando y a las novedades. Hay un motivo de peso para haber tomado tan drástica decisión. Víctor Amela llegó a la conclusión de que nunca las vería, a pesar de contar todavía con aparatos reproductores que permitirían su visionado, por lo que el almacenamiento era estéril.

Para que se hagan una idea del caché de esta videoteca especificaremos que entre sus primeras series figuraban Yo, Claudio y Retorno a Brideshead. Delicatesen. Pero de qué sirve tenerlas cuando ocupan un espacio precioso y un tiempo que no se tiene.

A mí me gusta ver el lado bueno de las cosas. Yo pasé por el trago que esta semana ha contado Víctor Amela hace cinco años. Fue entonces cuando bajé al contenedor, por ejemplo, todas las entregas que tenía grabadas del espacio Un, dos, tres desde que compré mi primer video en 1982 hasta que el programa concluyó en 2004. Comprendí que, como mi colega, jamás las iba a ver. Y caso de querer hacerlo, contaba con el archivo de RTVE. Pero como decía, mi intención era ver la parte positiva del asunto, y no es otro que la ilusión con la que fui realizando la colección. Semana a semana, día a día, seleccionando los mejores programas, los mejores musicales. Fue ese hábito de saber elegir y de estar pendiente de grabar el que me hizo sentir vivo, como a otros les serviría seguir sus partidos de fútbol, viajar a otras latitudes o reunirse con sus peñas a cenar todas las semanas. De ilusión también se puede vivir, claro que sí.