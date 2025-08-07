La comidilla del verano

No se habla de otra cosa. El hostil ministro Puente, titular de Transportes, con la mala baba que acredita, señaló en redes sociales a la ya ex dirigente popular, Noelia Núñez, por las incoherencias de su curriculum.

Por todos es sabido que la ya exvicesecretaria general del PP acabó dimitiendo tras admitir que no terminó ninguna de las titulaciones que aparecían en sus perfiles oficiales. Esa fea costumbre está acabando con muchas prometedoras y no tan prometedoras carreras políticas.

Lo que no podía imaginar el ministro hostil, el más tuitero del Gobierno de España, cuando inicio su particular "caza de brujas" es que el rodillo acabaría llevándose por delante a muchos de sus camaradas de partido. Socialistas y populares comenzaron a investigarse mutuamente y el resultado es el pan nuestro de cada día en la prensa, en la radio y en la televisión.

Los, digamos, "damnificados" son ya unos cuantos porque Noelia no ha sido la única en caer. Le siguió un tal José María Ángel, ahora ya excomisionado del Gobierno para la dana porque el título universitario que figuraba en su expediente como funcionario era falso. Es más, la titulación que presentó ni siquiera existía en la Universidad de Valencia en las fechas indicadas. ¡Toma ya!

Valencia y Extremadura han sido un vivero de "indocumentados". El tercer damnificado ha sido Ignacio Higuero, el exconsejero extremeño de Gestión Forestal y Mundo Rural, que dimitió tras publicarse que trasladó al portal de la Junta de Extremadura una titulación de la que no era poseedor. Higuero (Vox), aseguraba ser "licenciado en Marketing por el CEU" en 1993, algo que se ha demostrado imposible porque esa titulación no se creó hasta 20 años después. ¡Menuda pasada!

Este es el cuento de nunca acabar, porque por el mismo motivo la presión se sitúa ahora sobre el secretario general del PSOE en Badajoz quien nunca acabó sus estudios en Ingeniería Química. Y, por si no fueran bastantes, sobre Patxi López, Rafael Simancas e incluso María Jesús Montero pesan sombras de sospecha más que fundadas de flagrante mentira. Óscar Puente no midió las consecuencias y ahora sus compañeros están probando el jarabe que el ministro hostil prescribió.