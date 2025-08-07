La Generalitat no se olvida de Elx, nos va renovando las promesas para que no caduquen

Convento de las Clarisas en Elche / Áxel Álvarez

Hay que reconocer que Elx se ha puesto de moda de cara a visitas de los más altos cargos de la Generalitat. Desde el propio Carlos Mazón a diversos consellers, se han producido varios desplazamientos a la ciudad. En todas ellas han demostrado recordar muchas de las promesas que se nos han hecho y, como exige el guión, han hecho referencia a ellas edulcoradas, como siempre, en un alargamiento de los plazos y el anuncio de firmas de convenios, protocolos, declaración de intenciones, etc. para demostrar que todo está en marcha.

Aunque también puede que haya malpensados que sospechen que las visitas tienen algo que ver con el célebre año jubilar que Pablo Ruz consiguió declarar para Elx. Recordemos que se cumplen 75 años desde que el Papa Pio XII promulgó el Dogma de la Asunción, por el cual no puede haber discusión sobre que la Virgen María ascendió, en cuerpo y alma, a los cielos. La declaración de Año Jubilar podría hacer pensar en algún tipo de indulgencia hacia los que nos visiten y, entre ellos, hay más de uno, como Carlos Mazón, que necesitan de una indulgencia máxima para poder seguir deshonrando la presidencia de la Generalitat que todavía ocupa.

En todo caso, decir que es interesante recibir estas visitas, aunque mucho más debe ser comprobar que los anuncios y promesas pendientes se transforman en realidades. Para eso hay que seguir esperando. De momento, en la mayoría de los casos, la cuestión se limita a ir renovando los compromisos, añadiendo alguna “cosita” para justificar retrasos y hasta la siguiente visita. Ni siquiera en el tema de la Ctra. de Santa Pola, cuya reanudación se solicitó, de forma unánime en el último Pleno, pudo el conseller Martínez Mus concretar un plazo para su reanudación después de la paralización que el PP decretó hace dos años. Alegar problemas con las expropiaciones, algo sabido desde el principio, cuando ha transcurrido más de la mitad de su mandato, demuestra impotencia o despreocupación por el tema, o ambas cosas a la vez.

Ronda Sur

Sobre la Ronda Sur, el conseller confirma que, de no obrar milagro, tal vez por el año jubilar, no se empezará la obra en esta legislatura. Los plazos así lo indican y la tardanza en arrancar en esta legislatura, unido a los retrasos en época del Botànic, nos garantizan que tardaremos en verla completada. Igual pasa con la depuradora de Algorós, que va de promesa en promesa y tiro porque me toca.

Aunque el visitante más “ilustre” estos días es Carlos Mazón. Tal vez el año jubilar se le quede corto para expiar sus responsabilidades por la Dana, seguramente necesitará alguna dosis complementaria y es posible que ni así lo consiga. El daño que ha hecho no hay milagro que lo disimule, ni que disculpe a los que en la poltrona lo mantienen.

Es curioso que, precisamente desde la Dana, hayan aumentado las visitas de Mazón a Elx. Probablemente sea uno de los sitios donde aún se atreve a ir. Su técnica de “camuflaje” (sin aviso previo, visita rápida, sin preguntas, sin periodistas a veces, etc) y el hecho de que Elx demuestra estar muy lejos de Valencia en algunos aspectos, unido a esa relación especial que parece mantener con Pablo Ruz que, sin llegar a lo de “amiguito del alma” de Francisco Camps con Álvaro Pérez, el Bigotes, también tiene su “feeling” mutuo. Aquí encuentra refugio, comprensión, alfombra roja y sonrisas por doquier y eso, para Mazón ya es mucho. Seguramente mucho más de lo que merece, y de lo que Elx debería brindarle por lo poco que de él recibe.

Que, tras dos años de presidente, nos diga que aumenta en 100.000 euros la partida para pagar el proyecto de rehabilitación de las Clarisas, mientras que, para la obra, estimado en casi 8 millones no hay suficiente compromiso presupuestario y los plazos de ejecución podrían llegar a casi tres años nos garantiza, de nuevo, que tampoco veremos nada en esta legislatura. Otra promesa incumplida.

TRAM

En cuanto al TRAM se va confirmando que, en vez de tranvía, serán unos autobuses tuneados como tal. Nada que ver con el medio ferroviario urbano que existe en otras ciudades españolas y, menos aún, con el que Pablo Ruz reclamaba, estando en la oposición, lógicamente, cuando anunciaba en un video (siempre ha sido muy precoz en esto) que porqué Elx no tenía derecho a un tranvía como el de Alicante, por ejemplo y criticaba a González por ello. Ese porqué continúa hoy sin ser contestado y él es el responsable de hacerlo. Con lo fácil que lo prometían Mazón y Ruz poco antes de las municipales (debería iniciar sus actuaciones en esta legislatura y con una inversión de 195 millones). Ahora, no sólo no hay nada hecho, y eso que se firmó un protocolo, se tiene que firmar un convenio y no se sabe que más cosas firmar para ir ganando tiempo sino que, lo más curioso, se descubre que hay zonas de Elx con dificultades para su trazado y circulación. Y eso que esas zonas llevan décadas y décadas construidas, caso de Avda. de Novelda, Avda. de la Libertad, Diagonal, etc. Todo vale para justificar retrasos. Hay trenes en vía muerta que van más rápidos que la gestión para conseguir que el TRAM de Elx arranque.

El Palacio de Altamira de Elche reabre tras un año y medio / Áxel Álvarez

El Ayuntamiento, a todos los responsables que nos visitan, debe aprovechar el momento para exigir el cumplimiento de las cuestiones que tienen pendiente con Elx. Ya se ha perdido demasiado tiempo. Y Elx no puede seguir perdiendo, nunca mejor dicho, el tren de la modernidad.