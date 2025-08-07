El lobo que acecha a las trabajadoras del SAD.

El asesinato de una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, el SAD, en O Porriño (Pontevedra) mientras realizaba su labor en el hogar de una persona dependiente ha conmocionado a todo el sector y a la sociedad, pero, lamentablemente, no es un hecho aislado, sino una muestra más de la extrema vulnerabilidad que sufren las profesionales de este ámbito, en muchas ocasiones invisibilizadas, precarizadas y desprotegidas.

Para quien no conozca la realidad de los SAD, estos servicios imprescindibles sin los que la sociedad no podría avanzar, podemos resumirlos en un conjunto de profesionales (99,9 % mujeres) que cuidan y dan soporte a las personas mayores y dependientes en sus domicilios. Así, a priori, podría no parecer un trabajo de riesgo. Podría incluso parecer bucólico, pero el paseo de Caperucita por el bosque cuando iba a cuidar a su abuelita tampoco lo parecía en un principio.

Veamos, sin embargo, cómo es el cuento en la vida real. Las trabajadoras tienen que atender a personas con movilidad restringida, reducida, a menudo con sobrepeso o encamadas, por lo que frecuentemente aparecen accidentes o trastornos musculoesqueléticos que casi nunca son considerados laborales.

Los domicilios, sus centros de trabajo, no cuentan con medidas de prevención como las que contamos en las empresas u organizaciones. A menudo tienen estrés térmico (no hay aire acondicionado), estancias saturadas de mobiliario o de complicado acceso a baños, acumulación de objetos e insalubridad, incluso brotes de plagas (pulgas, chinches, diógenes, sarna...) debido a las especiales circunstancias económicas y psicosociales de las personas beneficiarias del servicio.

Además, la relación con familiares y personas beneficiarias no siempre es fluida. Aparecen conflictos, sobre todo, cuando se requiere de ellas que realicen tareas de limpieza o que no les corresponden, las no relacionadas con el cuidado directo. Sus funciones se cuestionan o se confunden y, a menudo, no cuentan con el respaldo de las empresas (“no te cuesta nada limpiar… es un favor”), lo que produce sobrecarga mental.

Por si fuera poco, los horarios están tan ajustados que los tiempos de desplazamiento se convierten en una carrera contrarreloj para cumplir los tiempos de los servicios. Son trabajadoras que asisten en solitario en los domicilios: sin ser frecuente, se exponen a situaciones de acoso sexual o malos tratos. Estos hechos se comunican a las empresas y a menudo se resuelve el problema cambiando a la cuidadora. Así tenía que haber ocurrido en este desgraciado suceso, el de la compañera de O Porriño, que ya había denunciado esta situación de acoso que vivía. El día anterior, de nuevo, expresó su intención de no volver a este domicilio. Tenía miedo, miedo real de sufrir daño a manos del marido de la persona que cuidaba. Pero no se le dio alternativa…

Esto no es un cuento. No podemos cambiar el final. Caperucita tiene que ir una y otra vez a cuidar de su abuelita, sola, poniendo buena cara, cogiendo atajos para llegar a tiempo, y teniendo cuidado con el lobo. Charles Perrault escribió este relato en 1697. Estamos en 2025 y el relato sigue igual.

Este trágico suceso debería marcar un antes y un después. Es urgente que las administraciones públicas y las empresas gestoras del servicio de ayuda a domicilio asuman su parte de responsabilidad y garanticen condiciones de trabajo dignas, seguras y justas. Esto incluye la revisión de protocolos de seguridad, la dotación de recursos suficientes, la mejora de la coordinación con servicios sociales y sanitarios y, sobre todo, el reconocimiento social y laboral del papel esencial que desempeñan estas trabajadoras

Hoy, más que nunca, esta lucha también es la nuestra. UGT exige el fin de la precariedad, la dignificación de estas condiciones laborales y una vida libre de violencia en todos los ámbitos. ¡Ni una trabajadora menos!