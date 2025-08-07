Orihuela, pedanías y Orihuela Costa: propaganda, abandono y una estafa política

La situación que atraviesa Orihuela y especialmente Orihuela Costa es escandalosa. Lo que debería ser una ciudad referente por su potencial turístico, económico y social, ha sido secuestrada por un gobierno municipal de PP y Vox que ha hecho del desgobierno, el despilfarro y la propaganda su única hoja de ruta. En Orihuela, asfaltar una calle o renovar contenedores —algo que en cualquier municipio decente pasa sin pena ni gloria— se celebra con ruedas de prensa, reportajes fotográficos y titulares triunfalistas. Porque cuando no haces nada, cualquier parche se vende como una “inversión histórica”. Mientras tanto, lo urgente no se toca, lo importante se ignora y lo innecesario se paga a precio de oro. En las pedanías de Orihuela, los vecinos deben vivir con el mal estado de las calles, la falta de servicios básicos, insuficiente iluminación, falta de limpieza, con la nefasta gestión de los residuos y la falta de infraestructuras adecuadas. En Orihuela Costa la situación roza lo criminal. El servicio de mantenimiento viario y la falta de limpieza, los baches, aceras destrozadas, señales oxidadas y socavones no son una exageración: son la realidad diaria de miles de residentes. Urbanizaciones enteras están totalmente abandonadas, llenas de basura y el Ayuntamiento responde con indiferencia... y fotos. Vecinos que pagan sus impuestos se ven obligados a asfaltar por su cuenta. ¿Eso es resiliencia? No. Es abandono institucional. ¿Dónde está el millón y medio de turistas que nos vendieron en campaña? ¿Dónde está la inversión prometida? ¿Dónde está la vergüenza? En los presupuestos de 2024 se aprobaron más de 41 millones de euros en préstamos, vendidos como “sin intereses hasta su uso”. Mentira. Pagamos más de 3.100 euros al día solo en intereses, sin que se haya ejecutado ni una sola inversión relevante. Ese dinero, lejos de ir a reparar calles o reforzar servicios públicos, se tira en locales vacíos alquilados desde hace más de un año, en compras de edificios innecesarios, y en sostener una red clientelar de cargos innecesarios. Mientras los barrios se degradan y los vecinos reclaman lo básico, sí hay dinero para sueldos escandalosos. Decenas de asesores colocados a dedo, gerentes de empresas municipales sin competencias claras, duplicidades, estructuras opacas… y sueldos de 40.000, 50.000, 80.000 e incluso 100.000 euros al año. El Ayuntamiento se ha convertido en una agencia de colocación bien engrasada para alimentar egos y pagar favores políticos, mientras los servicios públicos se hunden. Vox llegó al Ayuntamiento gritando contra los chiringuitos, los asesores, la Agenda 2030, las subvenciones políticas y el despilfarro. Hoy, lo único que hacen es callar, cobrar y obedecer. Hoy son la mano que sostiene todo ese entramado. Se han tragado todos sus discursos por un poder inexistente y unos nada despreciables emolumentos. Criticaban los asesores: ahora los colocan ellos. Denunciaban el despilfarro: ahora lo firman. Iban a acabar con la estructura clientelar: ahora la amplían. Han renunciado a todos sus “valores”. Todos, excepto los de siempre: la xenofobia, la homofobia y el discurso del odio, que siguen alimentando mientras el PP les blanquea sin pudor, compran su silencio con poder y dinero. Esa es su única aportación real al gobierno: odio y ruido. No hablamos de errores puntuales ni de decisiones cuestionables. Hablamos de un modelo de gobierno basado en la mentira, en la foto, en el panfleto. La gestión real brilla por su ausencia. No hay planificación, no hay escucha, no hay prioridades. Solo titulares huecos, promesas incumplidas y recursos públicos derrochados. Esto no es torpeza, es una estafa política. Orihuela no puede esperar más. La ciudadanía está harta de que le mientan a la cara. De pagar impuestos sin recibir nada. De ver cómo el dinero se va por el desagüe mientras los problemas crecen. Harta de un gobierno que pospone, disfraza y maquilla, en lugar de actuar. Orihuela, Pedanías y Orihuela Costa necesitan un gobierno que trabaje, no que se aplauda. Que escuche, no que pose. Que actúe, no que mienta. Lo que está en juego no es una legislatura: es la dignidad de un municipio que merece mucho más que esta vergonzosa farsa sostenida por PP y Vox.