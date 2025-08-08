Cifras sobre la esperanza de vida

Dicen que cuando se cumplen los 40 años ya no le gusta tanto a la gente eso de cumplir años y celebrar los cumpleaños, porque se entra en una barrera en la que se va ya hacia unas edades que determinan “la cuenta atrás”. Así, es una edad la de los 40 en la que se entra en lo que se denomina “la segunda mitad de la vida”, y en donde ya se empieza a mirar hacia atrás con cierta pena, e, incluso, con ganas de volver para revivir algunos momentos que a cada persona la resultaron felices.

Pasados diez años ya se entra en el grupo de los 50. Ese camino hacia territorios temporales desconocidos que se ven con cierto recelo, porque es una época en donde empiezan a salir dolores y molestias que antes desconocíamos, pero que se achacan a esa costumbre que todos tenemos de cumplir años y en donde el cuerpo empieza a reaccionar de manera distinta. Y esto se acrecienta cuando se entra en la decena de los 60 años, que ya es cuando empieza a surgir la típica pregunta de ¿cuánto nos quedará de vida? Ciertamente, una interrogante que muchos querrían poder descubrir y conocer, porque la pregunta de conocer el futuro en el ser humano es tan común como ese deseo de regresar al pasado que yo reflejé en mi novela Expediente ámbar, en donde se plasma ese deseo de todo ser humano de volver a algún momento del pasado, aunque solo fuera por un rato, a revivir momentos inolvidables, o hasta, como reflejé en esta novela, tener la posibilidad de pasar un rato con nuestros seres queridos que han fallecido, como padre y/o madre o hijos que han fallecido en inesperadas circunstancias. En efecto, con ese dolor que solo pueden entender quienes han pasado por el “calvario” de perder a un hijo/a, y darían lo que fuera por regresar al pasado para estar un rato con ellos de nuevo; es decir, el poder más querido y buscado que yo reflejé en esta novela: regresar al pasado.

Pero, en definitiva, esa barrera en la que se empiezan a contar años a partir de los 60 se significa con esa interrogante acerca de cuánto me queda de vida y de seguir disfrutando de algo tan preciado que Dios nos ha dado, como es la vida.

Pues bien, sobre este tema el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (Dress) ha publicado en 2023 el indicador de la esperanza de vida sin discapacidad, que corresponde al número de años que una persona puede esperar vivir sin verse limitada por un problema de salud en sus actividades diarias. Y, así, la esperanza de vida sin discapacidad a los 65 años ha vivido un aumento desde 2008. Para las mujeres esta esperanza de vida desde los 65 años tomados como referencia ha crecido un año y 11 meses, y para los hombres, un año y 10 meses. Por ello, según el INE en el último estudio realizado en 2023 la esperanza media de vida para los hombres alcanza los 81 años y para las mujeres 86 años. En los últimos 9 años ha subido un año la esperanza de vida, ya que en el año 2014 para los hombres estaba en los 80 años y para las mujeres en 85. Y resulta curioso esto de los análisis estadísticos, porque en el año 2020, con el covid, las cifras de esperanza media de vida bajaron un año cuando iban en ascenso en los años anteriores y no se recuperó hasta el año 2022, cuando ya se vio que la situación de la normalidad se había recuperado en cierta medida, porque en aquél momento de Marzo de 2020 las interrogantes sobre lo que nos deparaba el futuro de la vida eran totales, y fue gracias a la ciencia por las vacunas, pese a los detractores que tuvo, lo que permitió reconducir una situación que, en cualquier caso, causó un serio destrozo en la humanidad con 15 millones de personas que murieron por el virus y unos 162.000 en España.

Por ello, la interrogante con la esperanza de vida cuando ya se cumplen los 65 años en una edad intermedia entre los 60 y los 70 años es algo que comienza a pasar por las cabezas de todos en esa interrogante que nos gustaría saber sobre cuántos años nos quedan de vida, porque por mucho que las estadísticas digan que las medias están en 81 años para los hombres y 86 para las mujeres muchos seguirán pensando que esperan durar más, aunque a esa edad el lastre de la salud siempre tiende a perturbar las “alegrías” de llegar a esa edad por los “achaques” propios de esas edades. Sin embargo, quizás, lo mejor sería tener ese poder de regresar al pasado para volver a la edad de los 20 años justo unos meses antes del que el destino nos ha deparado a cada uno. ¿Ciencia ficción o IA realizable? Quién sabe.