El fraseo de Sinatra

Tres de agosto, domingo. Bajo un sol de justicia (¿alguien entiende esa expresión?) me pongo unas chanclas de mercadillo y me dirijo al bar que tenemos enfrente de un apartamento cualquiera de la avenida Costa Blanca. Lo regentan cuatro venezolanas que hacen frente a la quincena de mesas que esperan con urgencias sus servicios a las diez de la mañana. Parejas de alicantinos con cara de resabiados, mujeres morenísimas y solas con cara de no necesitar a nadie, fontaneros e instaladores de aluminio en su hora de descanso. Wendy, Naiara, Ibis y Jessica se manejan estupendamente tomando pedidos de tostadas de aguacate con cualquier cosa encima, de cruasanes a la plancha con queso y jamón, de napolitanas rellenas de chocolate que deberían estar prohibidas en nuestra constitución. Y luego está lo del café: según el último informe Pisa somos el único país del mundo en donde resulta absolutamente imposible aprenderse todas las posibilidades que tenemos de pedir café («y calentito, pero que no queme», oigo que dice un jubilado con pinta de tener dinero, después de decir que lo quiere descafeinado, con leche de avena, en vaso de caña y con doble de azúcar). En cualquier caso, las venezolanas (una en la cocina, otra en la barra y dos atendiendo las mesas. Son como una célula guerrillera bien organizada) avanzan entre todas las dificultades de manera eficiente y segura, sirviendo los desayunos sin equivocarse y en tiempo y forma, con una sonrisa y un fraseo cantarín que ya quisiera el mejor Frank Sinatra. Y mira que es difícil, porque siendo la parada previa a meterse en la arena de la playa de San Juan, los clientes llevamos de todo y no hay un pasillo libre. Colchonetas hinchadas con forma de tiburón, palas y cubos con niños dentro, gafas de bucear enormes para ver si se ve algún cachalote, carritos con sillitas para diecisiete personas. En un momento dado hasta quiere entrar uno con pinta de madrileño con su traje de neopreno y su tabla de pádel-surf y su remo, pero el resto nos negamos en redondo y le abucheamos y le decimos que ni hablar y que eso sí que no, que hasta ahí podíamos llegar. «Vengo de la tierra de la libertad y me encuentro con esto» masculla entre dientes.

Todos respiramos tranquilos cuando huye con el rabo entre las piernas y volvemos a lo nuestro. Unos leemos cualquier cosa en cualquier periódico prestado, otras siguen poniendo a parir a la misma cuñada del año pasado, alguno apura el mismo carajillo de siempre y casi todos anhelamos que la mañana se dé bien, que no haya contratiempos desagradables, que el día consiga su afán. La estabilidad suprema en agosto es que haya un poco de brisa que te dé en la cara, que la cerveza esté fría y que te merezcas la siesta, por este orden. También se agradecería que las patatas fritas no tuvieran calorías y que cada granizado no tuviera cinco terrones de azúcar, pero no nos pongamos exquisitos. Pienso en eso mientras veo a las cuatro venezolanas en acción, actuando de manera enérgica, rápida y fiable. Atendiendo, sirviendo y cobrando. Son unas máquinas inmigrantes alegres y empoderadas que enfocan el ánimo mañanero de unos cuantos vecinos de una zona cualquiera de la playa de San Juan. Si Abascal viniera por aquí, al ver cómo trabajan las cuatro le puede dar un ictus y una angina de pecho a la vez, de la impresión. Se daría cuenta de que se le puede ir a la mierda más de la mitad de su programa electoral. Hay que traerlo y hacerlo entrar ya, como sea. Pero sin tabla de pádel-surf, eso sí.