Las matinés

Los programadores han llenado La 2 de concursos. Hasta 5 horas consecutivas emiten a partir del mediodía. El efecto dominó ha provocado que la película matinal se haya tornado muy tempranera, casi a la hora de laudes. El western diario que de lunes a viernes se puede ver en esta cadena ha pasado a emitirse a las diez de la mañana, lo que inevitablemente me recuerda el horario de los pases de prensa festivaleros de las películas, que normalmente arrancan alrededor de las nueve.

Además, por su temática (predominan los spaguetti western rodados en Almería y Tabernas) mi mente viaja de un modo muy especial a la Mostra de Valencia del inicio de la década de los noventa, cuando se desarrollaba en las multisalas ABC Martí de la Gran Vía del Marqués de Turia. Ya no queda ni rastro de todo aquello.

Los cines cerraron hace décadas, la maravillosa librería Crisol, enfrente de ellos, donde se hacían las presentaciones de libros, también; y el Congreso Internacional de Música de Cine pasó a mejor vida. Que mala es la nostalgia cuando todo lo anterior se adivina más bello. Será porque entonces éramos muy jóvenes y podíamos con todo o con casi todo. Recuerdo la ristra de seis tickets para seis películas que canjeaba en las taquillas de los Martí cada jornada. Allí cabían ciclos dedicados a los citados spaguetti western, a los peplum italianos, a nuestros actores y actrices más queridos. Todo ello se podía ver en un día laborable tranquilamente en ocho salas amplias a las diez o a las doce de la mañana. Detalles de gran capital de los que Alicante nunca gozó. Porque, ¿habría habido público para ello caso de que se hubiese ofertado?